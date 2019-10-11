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Все про:опрос (1754) социология (419) украинцы (3025) Центр Разумкова (90)

 Число украинцев, уверенных в правильном развитии событий в стране, резко сократилось, - опрос Цетра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Количество украинцев, которые считают правильным направление развития событий в Украине, в течении месяца резко сократилось.

Как информирует Цензор.НЕТ, об свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

По данным исследования, 45% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре 2019 года так считали 57% опрошенных), 29% заявили, что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре - 17%).

34% респондентов придерживаются мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет (в сентябре - 41%), 43,5% - что способна преодолеть в более отдаленной перспективе (в сентябре - 40%), и 10% - что не способна преодолеть (в сентябре - 6%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 октября 2019 года среди 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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Число украинцев, уверенных в правильном развитии событий в стране, резко сократилось, - опрос Цетра Разумкова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3153535
 
 
 Топ комментарии
 
А рейтинг Зе при этом растет?
Ох уж эти социологи...
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Також люблю совкову помийницю лахти тролити-вони настільки тупі,що в двох словах "агресор" і "окупант" розібратися не можуть,козли.
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Согласен! А сейчас лахтяне поголовно зебилами заделались.
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Пинчук дал 5-ть квартир,а поросенко сводил дурачков на цензор , дал 5 рошенок, сделал зашибенскую фотку и заставил орать "зрада".
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Розумію-у соєголових навіть пЕС поросенкові-товариш. Четвероноге-навіть лапоть з гімном кацапським обнюхає та рилом обхвецькає.Дике.
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Лахта. Ни Петя, не Пинча ничего никому давать не обязаны. Ты со своей вонючей парашей УКкраину не путай. Есть соц. гарантии государства и Петя и Зеленый обязаны это выполнять. А что сверх того - просто спасибо и не более. Это у вас федерасты перед ****** на коленях халяву вымаливают
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Не меліть кацапським язиком лахтинці поросенки-ваша карта бита-ви Україну за дійну корову вважали-на привязі тримали 25-ть років,а вийшло,що корова від вас втекла на поля ЗЕлені.Пробуєте до хліва загнати?Пастухи не дадуть.
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Зачем ходить по граблям, не понимаю. Так ведь и до Ростова недалеко.
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Я бы Зелю на Липецк-рошенки лепить для поросят.
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вона з 2017-го року як всьо... дурна твоя зебільна макітра Кількість українців, які впевнені у правильному напрямку розвитку подій у країні, різко зменшилася, - опитування Цетру Разумкова - Цензор.НЕТ 6827
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Не знаю,як дурний баняк написав,але макітра в нього точно не варить.Що бачу-те пишу,а от ви окрім фекалій поросячих з рота не здатні навіть свої ЗМІ контролювати,а не те що владу: https://antikor.com.ua/articles/332912-dve_fabriki_poroshenko_vozobnovljajut_rabotu_v_rossii
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На протязі 2 год. в Цензорі три опитування Центру Разумкова і всі з різними результатами. Може харош уже цю малороську шарашкіну контору цитувати?
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Если бы центр выложил реальные данные соц. опросов, то выяснилось бы, что на Ростов нужно собираться уже сегодня.
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Опять приукрасили.
Сделайте опрос на майдане.
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Зєлєнь завязуй говорити про мир під час війни,бо це смердить зрадою,займайся обороною,Армією,бо підеш нах за Мародером.
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Мародер=Порошенко брехло нівіліювало всі прагнення Майдану.
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После 2014 года, при любой власти, ничего хорошего в Украине уже не будет.
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та не кажи! не то що сРаша! сРаша - лучшая сРана в мірє і фсє астальниє страни ім завідуют! Переїжджайте укри у сРашу!
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Аж чудно становится. После 91 года, какой правильный путь? Кто это определил? Тем более события, Да прямо скажите, вернее спросите, а с каждым годом стойло лучше живет?
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Ніколи не думав, що в Україні стільки блазнів...
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Зеленский уже столько у власти - где стратегия развития на 5 лет (хотя бы) ?
Где стимулирование внутреннего рынка ?
Продажа земли и уступки кремлю - всё, о чём идёт речь - нах такие президенты.
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Потому как за 28 лет в Украине не сформирован алгоритм, по которому государство будет развиваться в дальнейшем, нет пути... Не появилась настоящая политическая элита, да и собственно интеллектуальная тоже. Ничего этого нет. Есть только кучка олигархов и их ставленники, которые горлопанят лозунги и играют на разных струнах общественного сознания.
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