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Все про:выплаты (245) оккупация (6860) пенсионеры (645) пенсия (1849) Донбасс (19623) Министерство социальной политики (647)

 В Раде предлагают платить пенсии жителям оккупированного Донбасса независимо от наличия статуса переселенца

Члены комитета Верховной рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов обсудили законодательные инициативы по восстановлению права на получение пенсий отдельным категориям граждан.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что члены комитета предлагают выплачивать пенсии жителям оккупированных территорий независимо от наличия статуса внутренне перемещенного лица.

"Участники рабочей встречи при обсуждении обращали внимание на необходимость внесения изменений в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и предлагали выплачивать пенсии жителям оккупированных территорий, независимо от наличия статуса внутренне перемещенного лица", - говорится в сообщении.

Кроме того, представители общественных организаций считают целесообразным упростить порядок получения пенсий для таких лиц, отменив норму о прекращении пенсионных выплат в случае отсутствия внутренне перемещенного лица более 60 дней по месту жительства. Это позволило бы уменьшить нагрузку на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда, так как 60% людей, которые их пересекают, являются пенсионерами.

"Подытоживая проведенное обсуждение, стороны согласились с необходимостью упрощения процедуры доказательства права на выплату пенсий и законодательного урегулирования особого порядка получения пенсий для пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц", - сообщили в ВР.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153532
 
 
 Топ комментарии
 
А я, предлагаю не платить до контроля за границей.
Вариант?
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И где же эти идиоты денег столько возьмут? Донбасс оккупанты разворовали. ШО , теперь, заробитчане должны ЗАРАЬАТЫВАТЬ на неондертальцев с ЛУГАНДОНа?
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А тем,что с россиянскими доками тоже будем платить
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А я, предлагаю не платить до контроля за границей.
Вариант?
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Правильно. Именно двойные пенсии и удерживают пенсопредателей от воя нищеты там.
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А модет проще от ЛУГАНДОНа вообще отказаться? Слишком много с ними проблем.
Лишить там всех гражданства - и радуйте своему дебилизму
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Вот тут Софочка нельзя. Помню по Югославии (трошки поООНился). Это наша территория.Зачистка и фильтрация очень тяжелая будет. Если мы отступим, пойдем на дебильные условия и амнистию убийцам....
Будем иметь проблемс на десятилетия.
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ну так и отказались бы. К чему тогда было воевать ? Люди гибли, зачем всё это было ?
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ты шо.. вова зе и слуги урода - хотят платить!
На даунбабве столько почитателей Зе.. а после выплат пенсий и компенсаций боевикам "за моральный ущерб" - количество фанатов зе увеличится многократно..
И моника на них очень рассчитывает, как и в центре розумкова
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И где же эти идиоты денег столько возьмут? Донбасс оккупанты разворовали. ШО , теперь, заробитчане должны ЗАРАЬАТЫВАТЬ на неондертальцев с ЛУГАНДОНа?
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Продадут землю, грандиозную распродажу прихватизацию устроят. Главзебил ни один раз повторял, что он пришел на один срок... после них хоть трава не расти, будут доживать где нибудь на родине - срашке или каком-то Израиле.
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Як кажуть, на 5 років їм вистачить. А потім можна до Італії чи до Ізраїлю.
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сначала на беню, богдана портнова и зе++. потом комильцев кормить, чтоб им веселее стрелялось нашим пацанам. а себе еще заработаешь...
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А тем,что с россиянскими доками тоже будем платить
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узнавай у кого есть вторыми российские доки- их вычеркнут.
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я думаю у всех есть,если не росиянские то дырлянские,так что вычеркивайте всех
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Податки платять ***** ,а пенсії повинні платити ми? А РЕПА НЕ ТРІСНЕ? В Раде предлагают платить пенсии жителям оккупированного Донбасса независимо от наличия статуса переселенца - Цензор.НЕТ 8773
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я уже как-то говорил что украинцы выбрали презом Зе не для Украины - а для Лугандона!!! В Раде предлагают платить пенсии жителям оккупированного Донбасса независимо от наличия статуса переселенца - Цензор.НЕТ 4475
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Такое впечатление. что Путлеровский спецназ захватил нашу ВР. Скоро пенсии в Украине отменят. а будут платить пенсии только в ДНР, ЛНР и пособия семьям погибших сепаратистов.
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І хто це конкретно пропонує? Зашморг і на гіляку...
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Да там и так многие по 2 пенсии получают, одну в рублях а за второй приезжают на подконтрольную территорию.
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Не ну с зарплат депутатов этих пусть платят кому угодно
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Разворовали цуки заводы, крутые супермаркеты типа МЕТРО, ЭПИЦЕНТРА, разворошили дома жителей
Вопрос - какого зера украинцы должны на них налоги тратить?
ЛУЧШЕ УЧИТАЛЯМ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА ПО 4000 уе платить
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казала ж Юля - обнесіть цей Бамбас колючим дротом і забудьте про нього.. золоті слова
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Пенсии тем кто платил деньги в пенсионный фонд, платил налоги. И пенсии столько сколько они заработали. Это их по праву заработанные пенсии!Ё
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А якщо той *пенсяр лугандонський* кричав****** введі ...!* ?
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В ПФ дыра размером с Марианскую впадину, пусть жители Довбасса у своего Яныка спрашивают где их пенсии.
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Там нет ни одного пенсионера который бы не получал пенсию в рублях, украинскую пенсию только после возврата территорий.
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Тепер, для всіх, хто голосував за цього дибіла, вводиться обовязковий 12 годинний робочий день - 8 год на зарплату, 4 години - на пенсії лугандонам В Раде предлагают платить пенсии жителям оккупированного Донбасса независимо от наличия статуса переселенца - Цензор.НЕТ 5437
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Песец, эти идиоты выполняют забаганки ху&ла и собираются финансировать оккупированные Россией территории. Вместо того, чтобы улучшить уровень жизни тех, кто живет на территории Украины😡.
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Эти люди заработали свои пенсии. Украинцы не воры и не грабители. Мы честный народ и честные граждане своей страны!
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какой? расеи..? те "честные люди" что орали "путин введи вайска!" и избивали пленных солдат ВСУ
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И как они это собираются делать? Пенсии идут на карточки, контроля смертности нет, что уже говорить о будущих пенсионерах, стаж им будут зачислять по справкам дыры, а суде они отсудят легко свои пенсии, и долги за 5 лет, это яма реальная для пенс фонда.
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Так им в рублях теперь платить,или как предлагаешь?
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Давайте теперь признайте еще бумажки ордло законными, куда катимся хрен его знает
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Какие именно бумажки?
Свидетельства о рождении, смерти давно признаны.
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чтобы платить надо знать статистику сколько умерло переехало в рашу но в комитете мозгов понять это нехватает, это очередное пробитие дна
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где деньги Зе?

ладно двойные пенсии получают, и понятен повод - хотят повернуть пенсионеров к Украине, хотя думаю те еще будут прикалываться на придурками, которые начнут им платить, но откуда взять лишние бабки?
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Осупрунить среднюю школу--пусть сами на учениках зарабатывают! Деньги идут за учеником! Осупрунить детсады...
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а зечем дамбасне украинские пенсии? они и так сами всю галактику кормят. пускай в шахтах себе пенсии нароют.
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Може ще пафстанцам зарплатню треба платити? Єта же наші люді.
Так, ху#ло повинен бути задоволеним.
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Пускай финансируют террористов со своего кармана под роспись, чтобы народ знал кого надо сажать,когда все-таки придет по настоящему проукраинская власть в Украину вместо совкогого кодла перекрасившегося в зеленый цвет под клоунскую власть.
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Платити, не платити - так питання ставлять дилетанти. Потрібен загальний зрозумілий принцип. Згідно Конституції України кожен громадянин України, незалежно від місця проживання, має виконувати 4 обов"язки. Перший із яких - виконувати Закони і Конституцію країни. Виконувати Конституцію означає боротися за її територіальну цілісність. Той, хто не бореться і не сприяє відновленню Конституції, позбавлений прав, гарантованих цим документом. Хай встановлюють Конституцію України на окупованій території і Конституція буде захищати їх права.
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Ці недоспілі,дійсно якісь припудрені або вороги.Одні пропонують позбавити ветеранів пільг.а інші сєпарам пенсії платити,а може ви слуги не того народу? У Раді пропонують платити пенсії жителям окупованого Донбасу незалежно від наявності статусу переселенця - Цензор.НЕТ 3196
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У Раді пропонують платити пеніси жителям окупованого Донбасу незалежно від наявності статусу переселенця...
Так ліпше було б
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