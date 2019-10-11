 В Раде предлагают платить пенсии жителям оккупированного Донбасса независимо от наличия статуса переселенца

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что члены комитета предлагают выплачивать пенсии жителям оккупированных территорий независимо от наличия статуса внутренне перемещенного лица.
"Участники рабочей встречи при обсуждении обращали внимание на необходимость внесения изменений в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и предлагали выплачивать пенсии жителям оккупированных территорий, независимо от наличия статуса внутренне перемещенного лица", - говорится в сообщении.
Кроме того, представители общественных организаций считают целесообразным упростить порядок получения пенсий для таких лиц, отменив норму о прекращении пенсионных выплат в случае отсутствия внутренне перемещенного лица более 60 дней по месту жительства. Это позволило бы уменьшить нагрузку на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда, так как 60% людей, которые их пересекают, являются пенсионерами.
"Подытоживая проведенное обсуждение, стороны согласились с необходимостью упрощения процедуры доказательства права на выплату пенсий и законодательного урегулирования особого порядка получения пенсий для пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц", - сообщили в ВР.
Вариант?
Лишить там всех гражданства - и радуйте своему дебилизму
Будем иметь проблемс на десятилетия.
На даунбабве столько почитателей Зе.. а после выплат пенсий и компенсаций боевикам "за моральный ущерб" - количество фанатов зе увеличится многократно..
И моника на них очень рассчитывает, как и в центре розумкова
распродажуприхватизацию устроят. Главзебил ни один раз повторял, что он пришел на один срок... после них хоть трава не расти, будут доживать где нибудь на родине - срашке или каком-то Израиле.
Вопрос - какого зера украинцы должны на них налоги тратить?
ЛУЧШЕ УЧИТАЛЯМ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА ПО 4000 уе платить
Свидетельства о рождении, смерти давно признаны.
ладно двойные пенсии получают, и понятен повод - хотят повернуть пенсионеров к Украине, хотя думаю те еще будут прикалываться на придурками, которые начнут им платить, но откуда взять лишние бабки?
Так, ху#ло повинен бути задоволеним.
Так ліпше було б