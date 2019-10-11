 В деле об аресте Пашинского до сих пор нет ответа на вопрос, как именно было возобновлено дело, - адвокат Прийма

Об этом в своей колонке на "Лига" пишет адвокат юрфирмы "Ильяшев и Партнеры" Антон Прийма, сообщает Цензор.НЕТ.

Юрист отмечает, что согласно уголовно процессуальным законам, не так уж и просто иногда отменить процессуальное решение органа досудебного расследования. Особенно, если данное решение было принято с учетом законных требований и интересов лиц, а именно участников данного инцидента".

По его словам, согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса Украины жалоба на постановление о закрытии уголовного производства может быть подана в течение десяти дней со дня получения лицом ее копии (ч. 1 ст. 304 УПК Украины). Адвокат добавляет, что законодательство предусматривает четкий и ограниченный механизм исключений подачи жалобы в случае пропуска срока.

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Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.



Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца, без возможности залога.