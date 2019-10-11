 Лауреатом премии имени Вячеслава Чорновила за 2019 год стал искусствовед Топачевский за книгу "Одной жизнью. Публицистика эпохи Независимости"

Такое решение принял Комитет по присуждению премии, работу которого организует Госкомтелерадио, информирует Цензор.НЕТ.

В книге представлены публицистические произведения автора последних тридцати лет, размышления о Тарасе Шевченко, Михаиле Грушевского, Александре Довженко и других выдающихся деятелях истории, науки, искусства Украины XIX-XXI веков. По мнению членов Комитета по присуждению премии, это та публицистика, которая с годами не теряет своей актуальности, способствует возрождению исторической памяти и утверждению национального сознания украинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лауреатом госпремии имени М. Рыльского стала переводчица Джугастрянская за литературный перевод романа Киплинга "Ким". ФОТО

Премия имени Вячеслава Черновола за лучшую публицистическую работу в области журналистики присуждается ежегодно, начиная с 2004 года. Ее цель - способствовать появлению и отмечать лучшие произведения, направленные на создание государства и демократизацию украинского общества. С 2018 года ее размер составляет 20 000 гривен.