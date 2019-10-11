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 Лауреатом госпремии имени Чорновила за 2019 год стал искусствовед Топачевский за книгу "Одной жизнью. Публицистика эпохи Независимости"

Лауреатом премии имени Вячеслава Чорновила за лучшую публицистическую работу в области журналистики 2019 стал искусствовед, культуролог, кинодраматург Андрей Топачевский за книгу "Одной жизнью. Публицистика эпохи Независимости", которая вышла в киевском издательстве "Радуга" в 2018 году.

Такое решение принял Комитет по присуждению премии, работу которого организует Госкомтелерадио, информирует Цензор.НЕТ.

В книге представлены публицистические произведения автора последних тридцати лет, размышления о Тарасе Шевченко, Михаиле Грушевского, Александре Довженко и других выдающихся деятелях истории, науки, искусства Украины XIX-XXI веков. По мнению членов Комитета по присуждению премии, это та публицистика, которая с годами не теряет своей актуальности, способствует возрождению исторической памяти и утверждению национального сознания украинцев.

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Премия имени Вячеслава Черновола за лучшую публицистическую работу в области журналистики присуждается ежегодно, начиная с 2004 года. Ее цель - способствовать появлению и отмечать лучшие произведения, направленные на создание государства и демократизацию украинского общества. С 2018 года ее размер составляет 20 000 гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3153528
 
 
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