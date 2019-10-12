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 Абромавичюс уволил директора "ХКБМ Морозова" Бабича за доведение предприятия до упадка

"Укроборонпром" уволил директора Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. А. А. Морозова Алексея Бабича.

Об этом сообщается на сайте предприятия, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующий приказ подписал генеральный директор концерна Айварас Абромавичюс.

"Системное невыполнение контрактов с Минобороны привело к упадку ведущего предприятия бронетанкового дивизиона "Укроборонпрома": долгам по заработной плате, сокращенной рабочей неделе, оттоку кадров и необеспеченности необходимым украинской армии", - говорится в сообщении.

Исполнять его обязанности будет главный конструктор предприятия Владимир Жадан.

Читайте также: Доход "Укроборонпрома" от экспорта вооружений составляет всего лишь $400 млн в год, - Абромавичус

Источник: https://censor.net.ua/n3153527
 
 
 Топ комментарии
 
эта скотина Бабич, настоящий диверсант, который довел за год, работающий завод до громадных долгов по коммунлаке, по зарплате, массовых увольнений квалифированных специалистов, громадных штрафов на завод и срыва ГОЗ по БТР-4..
Генпрокурор должен порвать Бабича как тузик грелку..
Абромавичюс уволил директора "ХКБМ Морозова" Бабича за доведение предприятия до упадка - Цензор.НЕТ 1087
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Та от до Бабіча, за керівництва попереднього Директора, КБ працюювало.
От поцікавитись би, хто скинув того Директора, і поставив туди на «кормлєніє» Бабіча?
Бо збитки, які заподіяв Бабіч ХКБМ, такі, що «свінарчуки - гладковські» і рядом не стояли.
А можливо його і привели туди, з метою знищення кращого КБ з бронетанкобудування на теренах бувшого СРСР.
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Еще б и ватников разогнал с завода и КБ - их там большинство, глядишь, и заработал бы завод....
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Бабича надо было перевести на кладбище без права занимать ответственные должности.
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Немає понять: «інженер - ватник», або «Інженер - патріот».
Він або фахівець, або ні
В таких структурах все вирішує керівництво.
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На этом заводе еще в советские времена понятие "специалист" было утрачено. С тех пор там деление на тех, кто больше портит общее дело, а кто меньше.
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Если разогнать от туда "ватников", завод смело можно будет закрыть, ибо рабочих не останется... Абромавичус звільнив директора ДП "ХКБМ Морозова" Бабіча за доведення підприємства до занепаду - Цензор.НЕТ 6116
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Суббота, 12 октября 2019, 12:32 283
Из-за схем Коломойского на "Центрэнерго" потери государства превысили полмиллиарда гривен, - Корольчукhttps://ubr.ua/ukraine-and-world/events/iz-za-skhem-kolomojskoho-na-tsentrenerho-poteri-hosudarstva-prevysili-polmilliarda-hriven-korolchuk-3887410
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не звезди что по Роттердам + уголь был по 1800
объемы поставки антрацита на которую в марте этого года

Луганская ТЭС -118 тыс. тонн (таможенная стоимость составила $11.9 млн) Славянская ТЭС - 102 тыс. тонн антациту ($9 млн)
МММ им. Ильича - 82.6 тыс. тонн ($11.5 млн)
Краматорсктеплоэнерго - 27.6 тыс. тонн ($2.7 млн)

За март 2019 украинскими предприятиями было импортировано 412.6 тыс. тонн угля. Общая таможенная стоимость доставленного в страну угля составляет $45.7 млн.
110 баксов без расстаможки был уголь до Бени, при курсе 27 выходит
2990 грн.тонну в порту
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Неповезло. А хотів лише трішки заробити на бракованій сталі для БТРів.
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эта скотина Бабич, настоящий диверсант, который довел за год, работающий завод до громадных долгов по коммунлаке, по зарплате, массовых увольнений квалифированных специалистов, громадных штрафов на завод и срыва ГОЗ по БТР-4..
Генпрокурор должен порвать Бабича как тузик грелку..
Абромавичюс уволил директора "ХКБМ Морозова" Бабича за доведение предприятия до упадка - Цензор.НЕТ 1087
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А кто подал заяву про преступление ? Дир уволил, а в правоохранительные органы факты не передал, Да и спецы такие будут расследовать, что преступник скорее уедет в Россию, чем получит приговор .
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Генпрокурор Рябошапка від ЗЕ ? Абромавичус звільнив директора ДП "ХКБМ Морозова" Бабіча за доведення підприємства до занепаду - Цензор.НЕТ 7305


порохоботи,ну хіба можна бути такими довбо..обами.. ?

ну хоча б погугліть,як і коли його призначено :

7 лют. 2017 р
Новым руководителем ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им.Морозова" стал Алексей Бабич.

Как рассказали KHARKIV Today в пресс- службе предприятия, к своим обязанностям Бабич приступил 31 января. До этого он был директором ГП "Житомирский бронетанковый завод", который входит в структуру "Укроборонпрома".

До Бабича директором КБ работал Яков Мормило. Теперь он назначен директором ГП "Житомирский бронетанковый завод". Абромавичус звільнив директора ДП "ХКБМ Морозова" Бабіча за доведення підприємства до занепаду - Цензор.НЕТ 4600
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ось така була "кадрова політика" Бариги -міняти "шило на мило" ))

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Та от до Бабіча, за керівництва попереднього Директора, КБ працюювало.
От поцікавитись би, хто скинув того Директора, і поставив туди на «кормлєніє» Бабіча?
Бо збитки, які заподіяв Бабіч ХКБМ, такі, що «свінарчуки - гладковські» і рядом не стояли.
А можливо його і привели туди, з метою знищення кращого КБ з бронетанкобудування на теренах бувшого СРСР.
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Так он и до прихода в ХКБМ сумел "отличиться"
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Порохоботи!! ну хіба можна так звинувачувати власного працедавця ?))))
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только уволил..и всё?
а расследовать и наказать???
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За доведения оборонного предприятия во время войны увольнять нужно с планеты Земля !! Абромавичус звільнив директора ДП "ХКБМ Морозова" Бабіча за доведення підприємства до занепаду - Цензор.НЕТ 10000
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Ну, хоч не нагородили. І то прогрес.
Хоча може як ***** Вишинського, таємним указом, за Крим.
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2014р. Початок агресії!!!! Диверсія? Саботаж? Національна безпека? - Панять і прастіть! Клітчасту ковдру цьому герою! І касовий апарат в подарунок!
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Позорняк просто 25 февраля ещё фильм вышел, а эту рожу только сейчас уволили. Не за раскрадание, за не эффективность. Аут просто
Абромавичус звільнив директора ДП "ХКБМ Морозова" Бабіча за доведення підприємства до занепаду - Цензор.НЕТ 9546
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Так получается его не за упадок завода уволили по правде говоря...этот лишнехромосомный просто фото Пепы тримав как оберег для фарта вместо подковы от злых сил....а это уже расправа над верующим за инакомыслие Зеленский, АстанависЯ!!!
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МощЬная зрада....а чем ответят зраднюки порохнявые?...ваш ход! Фатит телицца, давайте на майдан, сооевое болото должно получить статус заповедника
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Порохоботи якісь взагалі тупі пішли.. )))))))))))))
Бабіч був призначений у часи Бариги...
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Спитайте у першого встрічного харків'янина, де знаходиться "ХКБМ МОРОЗОВА"??? Не знають. А завод ім. Малишева ??? Всі знають. До чого все це я??? Щоб не робили, як би не ламали, а народ все пам'ятає.
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Зато теперь целый цех превратили в клуб "Арт завод механика",а часть цехов просто пустуют. И кстати завод начали загонять под плинтус еще лет 20 назад.
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Завод начали загонять под плинтус в момент распада СССР. Да собственно без СССР - он практически не жизнеспособен. Ибо предназначался для страны у которой была в 10 раз большая армия чем сейчас у Украины, и работал в кооперации со всем СССР.
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А Потрошенка та потрохобецілів такий стан справ влаштовував, вони співали мантру Потроха: "Армія, армія, армія!" - бо думають мантра Потроху Мальдівському допоможе налагодити постачання техніки в ЗСУ, а не здорова економіка та ефективна протидія корупції.
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Вот интересно - как такой мутант «прошёл жестокий конкурс» и стал генеральным директором? Видимо, знает марсианский язык.
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Бабич...

енто так выглядит главный конструктор укртанков???

ахахаха

ждите выпусков -лучших в мире оплотов.

ахахаха
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Бабич возглавил КБ им. Морозова зимой 2017 года, а до этого он возглавлял другое оборонное предприятие - Житомирский бронетанковый завод. В "Укроборонпром" он пришел из автомобильного бизнеса.

Один из Порошенковских свинарчуков. Специалист по доведениям до упадка.
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