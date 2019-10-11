 Односторонний отвод наших войск - это стратегическая и тактическая ошибка в действиях власти, - Фриз

Об этом сказала народный депутат фракции политической партии "Европейская Солидарность" Ирина Фриз во время "Чата с депутатом", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Односторонний отвод наших войск осенью в чистое поле – это стратегическая и тактическая ошибка в действиях власти, которая ради хендшейку или селфи в Нормандском формате, может привести к очень негативным шагов, которые будут иметь необратимые последствия для нашего государства", – подчеркнула политик.
"Этому нужно противодействовать", – подчеркнула она. Ирина Фриз отметила, что так же как и пользователи соцсетей наблюдает за новостями и знает, что ветераны присоединились к акции протеста против так называемого разведения войск непосредственно в Золотом.
"И их активная позиция, и не только ветеранской общественности, а в том числе и мирного населения этих населенных пунктов, дала нам возможность говорить о том, что так называемое разведение, хотя это некорректная формулировка, потому что фактически пытались сделать односторонний отвод украинских войск с территорий, которые мы удерживали пять лет. Так вот, именно активная позиция мирного населения городов, из которых пытаются вывести украинские войска, ветеранов, граждан дала возможность сегодня говорить, что односторонний отвод украинских войск остановлен", – сказала она.
В то же время депутат отметила, что почти ежедневно мы имеем печальные сообщения о гибели украинских военнослужащих, но власть продолжает настаивать на отводе войск. "И еще и намекает, что именно граждане теперь виноваты в том, что Нормандский формат откладывается", – отметила она.
"Цинизм, ложь, манипуляции", – назвала Ирина Фриз такую позицию украинской власти по отношению к своим гражданам.
По ее словам, министр обороны Украины, к сожалению, также манипулировал информацией, когда ссылаясь на мнение жителей якобы Золотого, заявил президенту, что жители поддерживают отвод. "Это ложь и манипуляции", - подчеркнула депутат.
"У нас есть четкое подтверждение от волонтеров в какой способ эта информационно-психологическая манипуляция происходила на территории Золотого. Это недопустимая вещь так манипулировать мнением граждан", – заявила Ирина Фриз.
ДА или НЕТ?
ты поддерживаешь отвод украинских войск, сдачу украинских территорий и городов, амнистию боевиков, выплату компенсации ордло и всего того, что делает зеленский??
ДА или НЕТ?
ты зассало ответить на прямой вопрос, ответ на которые очень легко дать.. если ты не из ольгино/лахти или твоей медведчуковской конторы.
Кстати, именно у медведчука так и отвечают.. "не правильный вопрос, дай альтернативный"
или тебе на ботоферме медведчука запретили кричать что ты поддерживаешь сдачу украинских территорий и городов, амнистию боевиков, выплату компенсации ордло и всего того, что делает зеленский??
уже и в сл.статье есть документ:
В Раде предлагают платить пенсии жителям оккупированного Донбасса независимо от наличия статуса переселенца
и в ВР разрабатываются законы по амнистии боевиков.. а им всё "доки давай"..
Та никто с тобой, ватник, и не думает дискутировать.. раз ты не способен без одобрения куратора ответить "да" или "нет"
А еще президент приказал готовить законопроект "о привлечении к ответственности виновных в тяжких преступлениях". Учитывая, что уже фактически готов законопроект об амнистии боевиков (разработан по распоряжению генпрокурора Рябошапки - документ), то новый законопроект коснется именно украинских военнослужащих, которые незаконно (напомню, применение ВСУ во внутреннем конфликте законодательно не предусмотрено) воевали с "комбайнерами", а также (и в бОльшей степени) добровольцев и националистов.
А еще президент потребовал раскрыть все архивы и наконец-то сказать правду о том, кто отдал преступный приказ напасть на свободолюбивый донецкий народ, потребовав "реализовать право на получение правды о ходе конфликта" (с).
закінчилось обстрілом Маріуполя з сірої зони.
невже зелька прагне смерті українців ?
1.Стратегычна
2.Галактична
3.Абсолютна
4.Зухвала
5.Усэпропальна
6.Брутальна
7.Нариднозрадна
8.Пiдкацапна
9.Цевсебляхэрна
10.Коксохімна
а они об этом - знают?
При утверждении новых санкций в ответ на агрессию России из санкционного списка было исключено находящееся на территории непризнанного Приднестровья ОАО "Молдавский металлургический завод" Источник: https://biz.censor.net.ua/n3117842
Молдавский металлургический завод (ММЗ) является угрозой украинским металлургическим предприятиям. Он перекупает металлический лом - стратегически важное сырье для Украины.
ММЗ находится в городе Рыбнице на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) - территории, подконтрольной России. Источник: https://biz.censor.net.ua/r3125982
Маленький Путин. Рекордный пресс-марафон Зеленского
....
Укранци, КОГО ВЬ! ВЬ!БРАЛИ????
"И возрадовалось быдло, узнавая в нём себя"