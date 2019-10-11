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 Односторонний отвод наших войск - это стратегическая и тактическая ошибка в действиях власти, - Фриз

Власть манипулирует информацией, когда заявляет о поддержке мирными жителями разведения войск на Донбассе. Фактически произойдет односторонний отвод украинских войск с территорий, которые освободили от боевиков и удерживали наши воины.

Об этом сказала народный депутат фракции политической партии "Европейская Солидарность" Ирина Фриз во время "Чата с депутатом", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Односторонний отвод наших войск осенью в чистое поле – это стратегическая и тактическая ошибка в действиях власти, которая ради хендшейку или селфи в Нормандском формате, может привести к очень негативным шагов, которые будут иметь необратимые последствия для нашего государства", – подчеркнула политик.

"Этому нужно противодействовать", – подчеркнула она. Ирина Фриз отметила, что так же как и пользователи соцсетей наблюдает за новостями и знает, что ветераны присоединились к акции протеста против так называемого разведения войск непосредственно в Золотом.

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"И их активная позиция, и не только ветеранской общественности, а в том числе и мирного населения этих населенных пунктов, дала нам возможность говорить о том, что так называемое разведение, хотя это некорректная формулировка, потому что фактически пытались сделать односторонний отвод украинских войск с территорий, которые мы удерживали пять лет. Так вот, именно активная позиция мирного населения городов, из которых пытаются вывести украинские войска, ветеранов, граждан дала возможность сегодня говорить, что односторонний отвод украинских войск остановлен", – сказала она.

В то же время депутат отметила, что почти ежедневно мы имеем печальные сообщения о гибели украинских военнослужащих, но власть продолжает настаивать на отводе войск. "И еще и намекает, что именно граждане теперь виноваты в том, что Нормандский формат откладывается", – отметила она.

"Цинизм, ложь, манипуляции", – назвала Ирина Фриз такую позицию украинской власти по отношению к своим гражданам.

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По ее словам, министр обороны Украины, к сожалению, также манипулировал информацией, когда ссылаясь на мнение жителей якобы Золотого, заявил президенту, что жители поддерживают отвод. "Это ложь и манипуляции", - подчеркнула депутат.

"У нас есть четкое подтверждение от волонтеров в какой способ эта информационно-психологическая манипуляция происходила на территории Золотого. Это недопустимая вещь так манипулировать мнением граждан", – заявила Ирина Фриз.

Источник: https://censor.net.ua/n3153526
 
   
 Топ комментарии
 
Можливо, що і не помилка. Вчора я ще більше переконався. Таки здача. Свідома. Яка робиться з маніакальною впертістю. І він сам не зупиниться. Доведе до кінця
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Секретарша Пеци станет новым военным стратегом и командором, а потом поведет порохоботов в атаку.
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ми вже пробували.
закінчилось обстрілом Маріуполя з сірої зони.
невже зелька прагне смерті українців ?
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Эта дама такой авторитет, что я даже не спрашиваю, кто она такая. Односторонний отвод наших войск - это стратегическая и тактическая ошибка в действиях власти, - Фриз - Цензор.НЕТ 9351
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Не спрашиваешь, зебил, - ну и какай себе в штанишки, а не в интернете.
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значит ты поддерживаешь отвод украинских войск, сдачу украинских территорий и городов, амнистию боевиков, выплату компенсации ордло и всего того, что делает зеленский??
ДА или НЕТ?
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Не бреши! Где вас учат убогих/? На каналах Медведчука?
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вопрос простой:
ты поддерживаешь отвод украинских войск, сдачу украинских территорий и городов, амнистию боевиков, выплату компенсации ордло и всего того, что делает зеленский??

ДА или НЕТ?
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Не правильный опрос. А где альтернативный ВОПРОС?
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какой "альтернативный", зебил? Одностороннє відведення наших військ - це стратегічна і тактична помилка в діях влади, - Фріз - Цензор.НЕТ 4308
ты зассало ответить на прямой вопрос, ответ на которые очень легко дать.. если ты не из ольгино/лахти или твоей медведчуковской конторы.
Кстати, именно у медведчука так и отвечают.. "не правильный вопрос, дай альтернативный" Одностороннє відведення наших військ - це стратегічна і тактична помилка в діях влади, - Фріз - Цензор.НЕТ 5913
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Одностороннє відведення наших військ - це стратегічна і тактична помилка в діях влади, - Фріз - Цензор.НЕТ 4496 ау, вата!?)) ДА или НЕТ?))
или тебе на ботоферме медведчука запретили кричать что ты поддерживаешь сдачу украинских территорий и городов, амнистию боевиков, выплату компенсации ордло и всего того, что делает зеленский?? Одностороннє відведення наших військ - це стратегічна і тактична помилка в діях влади, - Фріз - Цензор.НЕТ 1902
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Покажи документ где такое написано, и мы продолжим дискуссию.
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зебилы.. вы дольше 1 минуты памяти - не имеете?))
уже и в сл.статье есть документ:
В Раде предлагают платить пенсии жителям оккупированного Донбасса независимо от наличия статуса переселенца

и в ВР разрабатываются законы по амнистии боевиков.. а им всё "доки давай"..
Та никто с тобой, ватник, и не думает дискутировать.. раз ты не способен без одобрения куратора ответить "да" или "нет"
Одностороннє відведення наших військ - це стратегічна і тактична помилка в діях влади, - Фріз - Цензор.НЕТ 5404
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вата все ждет "документов": "готовьте кошельки - Зеленский собирается платить сепарам репарации за ущерб". И это оказалось правдой - президент приказал срочно подготовить законопроект "по возмещению ущерба жертвам войны", особо отметив, что это "касается не временно перемещенных лиц, а постоянно находящихся на территории ОРДЛО". Очень аккуратно сказал, но всё понятно.

А еще президент приказал готовить законопроект "о привлечении к ответственности виновных в тяжких преступлениях". Учитывая, что уже фактически готов законопроект об амнистии боевиков (разработан по распоряжению генпрокурора Рябошапки - документ), то новый законопроект коснется именно украинских военнослужащих, которые незаконно (напомню, применение ВСУ во внутреннем конфликте законодательно не предусмотрено) воевали с "комбайнерами", а также (и в бОльшей степени) добровольцев и националистов.

А еще президент потребовал раскрыть все архивы и наконец-то сказать правду о том, кто отдал преступный приказ напасть на свободолюбивый донецкий народ, потребовав "реализовать право на получение правды о ходе конфликта" (с).

Одностороннє відведення наших військ - це стратегічна і тактична помилка в діях влади, - Фріз - Цензор.НЕТ 5306
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очередная чуча из 8-ми процентных ? Кому вообще интересно, шо она там думает ?
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Слабый отступает. И ждет того же от противника...Если нет.,возвращается обратно. И снова вялая война, как это было и раньше...
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ми вже пробували.
закінчилось обстрілом Маріуполя з сірої зони.
невже зелька прагне смерті українців ?
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Вы предлагаете как при Порошенко обстрелять Мариуполь?
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именно это и делает моника: отвести ВСУ чтобы боевики могли свободно обстреливать Мариуполь
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Нужно до конца держаться, поверим зе, сами себя продадим в ментальном смысле
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Секретарша Пеци станет новым военным стратегом и командором, а потом поведет порохоботов в атаку.
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И разыграются невероятные бои. В которых мужество будет перечеркиваться героизмом.Враг побежит до Сахалина. А мавзолей займет вождь ,порошенко ))
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Можливо, що і не помилка. Вчора я ще більше переконався. Таки здача. Свідома. Яка робиться з маніакальною впертістю. І він сам не зупиниться. Доведе до кінця
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Когда Президент отвечает 14 часов на ответы "порохоботов", только ты за 5 минут по пьяне понял, что он не прав.
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Я в шоке от кравчука ,выперся снгодня на канал скабеевой дневной выпуск посмотрите,что он там молол,членство в партии медведчука не прощло даром,хытрый лыс был,хытрым лысом и остался,ну почему нашей стране так не везет с колоборантами.
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Так чому 5- ть рочків Односторонний отвод наших войск - это стратегическая и тактическая ошибка в действиях власти, - Фриз - Цензор.НЕТ 8387 барига з *мертвячуком* (кумом до речі )..гешефти крутив !? Односторонний отвод наших войск - это стратегическая и тактическая ошибка в действиях власти, - Фриз - Цензор.НЕТ 6983
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Односторонний отвод наших войск - это стратегическая и тактическая ошибка в действиях власти/ Это предательство ради продажи украинской земли.Деньги любят тишину.
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а в чем новость: " цинизм, ложь и манипуляции"? - так эти "большевики" на этом к власти пришли. публично зе заявляет:"приват бене не отдадим". а богдан втихомолку пропихивает возврат бене многих млрд. и так по каждому вопросу.
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Звичайно, що це не помилка, це виконання завдання.
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Це ошибка:
1.Стратегычна
2.Галактична
3.Абсолютна
4.Зухвала
5.Усэпропальна
6.Брутальна
7.Нариднозрадна
8.Пiдкацапна
9.Цевсебляхэрна
10.Коксохімна
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Сама врет что отвод односторонний.
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а шо, боевики отходят? Одностороннє відведення наших військ - це стратегічна і тактична помилка в діях влади, - Фріз - Цензор.НЕТ 2102
а они об этом - знают?
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А. Шшоо. Еей. Оосстаееттся
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Це самогубство для країни, коли вся влада знаходиться в руках самовпевненого бовдура, який керується ворожими країні силами, як внутрішніми так і зовнішніми.
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Если рассматривать процесс с методической точки зрения, то Россия больше, чем Украина заинтересована в обоюдном отводе войск. Никто в одностороннем порядке разводить войска не собирается. Войска будут разводиться поэтапно, участками, - потому, что это единственно правильный вариант разведения: как застёжка молния, но только дискретными участками. Можно разводить и несколькими "молниями" на разных участках.
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Звісно. Расеянці ж наші братушкам і ніколи нас не обманювали, тож і зараз вони чесно відведуть війська. Так же?
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песков УЖЕ заявил что боевики не собираются выполнять соглашение об отводе.. мол, "расея не гарантирует отвода (СВОИХ) войск"
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ПЕС против окончания войны, хотя Зеленский лишь выполняет то что подписал Петя, да и про разведение сил договаривались еще в 2016.
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Как неожиданно оказалось, Ирина Васильевна Фриз, имеет звание Генерал Армии и является одним из командующих стратегическими войсками особого назначения под кодовым названием "Европейская Солидарность" и высочайшим специалистом по тактике,стратегии,планировании,разработке,научном обосновании, обеспечении ведения боевых операций и широкомасштабных межпланетных войн не только в Солнечной но и в других системах Вселенной.
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А что пЕС молчит о спонсировании сепаратистов в ПМР
При утверждении новых санкций в ответ на агрессию России из санкционного списка было исключено находящееся на территории непризнанного Приднестровья ОАО "Молдавский металлургический завод" Источник: https://biz.censor.net.ua/n3117842

Молдавский металлургический завод (ММЗ) является угрозой украинским металлургическим предприятиям. Он перекупает металлический лом - стратегически важное сырье для Украины.
ММЗ находится в городе Рыбнице на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) - территории, подконтрольной России. Источник: https://biz.censor.net.ua/r3125982
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Принуждение к миру - рюсскаму миру. Одностороннє відведення наших військ - це стратегічна і тактична помилка в діях влади, - Фріз - Цензор.НЕТ 5944 Сунь Цзи "Искуство войны" погано що кацапи досконало використовують цей трактат в своїй імперській політиці, а наші військові та політики не то що не читали, а навіть і не знають про таку книгу.
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https://m.youtube.com/watch?v=MSRrxp5pk38

Маленький Путин. Рекордный пресс-марафон Зеленского

....
Укранци, КОГО ВЬ! ВЬ!БРАЛИ????
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"Человек от народа"
"И возрадовалось быдло, узнавая в нём себя"
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что-то порохопоросята раскудахтались,забыли продажные нехорошие люди,кто выпустил Стрелкова в Донецк и этим сдал Донецк сепарам,кто запретил заходить нашим частям в опустевший Луганск,кто сдал Иловайск и дебальцево,кто барыжил во время войны,бессовестные,продажные и неумные подростки,продавшиеся за сребренники мерзавцам и ворам
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Оборонительная война изнуряет наступающих....Отступая мы помогаем нападающим сохранить силы...Пример абхазии, приднестровья и тд. ничему нас не учит.Кацапам верить низзя!
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очередная чуча из 8-ми процентных ? Кому вообще интересно, шо она там думает ?
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