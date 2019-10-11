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Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:гражданство (1015) диаспора (289) Зеленский (3278) двойное гражданство (59)

 Украинской диаспоре будет предоставлена возможность стать частично гражданами Украины: уже придумана эта конструкция, - Зеленский

Выходцам из Украины, проживающим за рубежом и которые являются гражданами других стран, планируют предоставлять частичное гражданство Украины.

Об этом во время пресс-марафона в четверг сказал Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы уже практически выстроили структуру, как дать этническим украинцам, живущим в любых странах мира, возможность стать частично гражданами Украины, то есть иметь возможность им предоставить гражданство. При этом для них главная была проблема, что они хотят остаться гражданами этих стран. То есть, уже сейчас придумана эта конструкция ", - сказал Зеленский.

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Он также анонсировал, что будет разработан законопроект, согласно которому упомянутые лица будут платить налоги.

"Мы будем вводить законопроект и они будут платить налоги. Там есть сложные вопросы, потому что если вы гражданин двух стран, например, Канада-Украина, где ты платишь налоги? Для нас важно так все урегулировать, чтобы их предприятие было в Украине, и тогда юридически оформленное предприятие будет здесь платить налоги", - сказал Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3153522
 
   
 Топ комментарии
 
ЗЕмоник имел ввиду еврейскую диаспору. Приезжайте и получите по 200 тыс. га сельскохозяйственных земель Украины
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ТОЛЬКО НЕ ГРАЖДАНАМ ИЗ СТРАНЫ ОККУПАНТА. ( раши)
Раз они у себя не могут разобраться с убийцей- хулом, НЕЧЕГО ИМ БЫТЬ ГРАЖДАНМИ УКРАИНЫ
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Скажу по секрету, что политики в ЕС тихо угорают от такого дебилизма ЗЕ
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Зачем? Нельзя быть беременным наполовину или гражданином наполовину
Уехали, так уехали
Умерла, так умерла (с)
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ЗЕмоник имел ввиду еврейскую диаспору. Приезжайте и получите по 200 тыс. га сельскохозяйственных земель Украины
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Земер, там не только это. Где самоЯ большая укр. Диаспора? В россии! Вот им Зе и даст укр. Гражданство. Дальше думайте сами.
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Zemer, Вы у меня как с языка сняли .....те же мысли
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мне например всего лишь надо приехать по американскому паспорту а по украинскому пребывать в Украине неограниченно по времени - все что от них надо
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До пояса - гражданин, ниже - не гражданин...
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скорее всего, это нужно для покупки иностранцами земли.
Ну, ладно, если гражданство Канада-Украина.
А если расея-Украина?
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ТОЛЬКО НЕ ГРАЖДАНАМ ИЗ СТРАНЫ ОККУПАНТА. ( раши)
Раз они у себя не могут разобраться с убийцей- *****, НЕЧЕГО ИМ БЫТЬ ГРАЖДАНМИ УКРАИНЫ
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Здрамояра! Так за них же й мова, даунбазянам зара пачпорта роісі видають аж курява стоїть.
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Ну, да ! Все для рюсскагаванящіх ємігрантов....
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Что он опять лапшу вешает
Американский гражданин где бы он не жил платит налоги дяде Сэму
Украине платить не будет потому что есть договоренности об избежании двойного налогообложения
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та не парься - у него же смартфон между ушами, думать нечем...
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У нас вся рада - частично граждане.
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Кстати, а жена украинской СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ , уже отдала паспорт раши?
Позорище на весь мир - НАЗНАЧИТЬ человека руководителем СБУ с родственниками - гражданами из страны оккупанта
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Скажу по секрету, что политики в ЕС тихо угорают от такого дебилизма ЗЕ
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а в обратку нельзя ???? хочу быть на половину канадцем....
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У нас можно. Насчет Канады не скажу.
Наверное только если на 49% канадец?
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Много желаний. И немного решенных вопросов...
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Частичный Гражданин Украины - а чо... Украинской диаспоре будет предоставлена возможность стать частично гражданами Украины: уже придумана эта конструкция, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7576
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деньги заплатил на налоги и за паспорт,а голосовать- нельзя,частичное гражданство)))) Українській діаспорі буде надана можливість стати частково громадянами України: вже придумана ця конструкція, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7256 за выход и вход плати.
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З такою роботою поліції у місті Рівне я вже думаю стати частиною якоїсь іншої держави.
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стать частично гражданами Украины/ заботится слуга народа Коломойского о сбежавших из Украины в Израиль ,там понявших что такое благодатная украинская земля и очень желающих эту землю купить.
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предлагаю гражданам Канады для начала выяснить каково оно быть немножко беременной,
наполовину умным и частично патриотом.........
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Матвиенко и Жириновский уже встали в очередь.
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Израиль в этой конструкции живёт уже с 70-х. Называется она "консульский учёт" - ничего нового. Это не заслуга зелёных, это плагиат. Заслугой будет выплата пенсий диаспоре, кто трудился в Украине до репатриации или иммиграции. Тогда можно присвоить себе право первопроходца! Кстати, Путин россиянам в диаспоре пенсию платит. В Израиле, этот пункт используют десятилетия правящие партии, чтобы привлечь "русские", читай, украинские голоса на выборах - все безрезультатно! Зеленский решением одной этой проблемы, приобретет избирателя по всему миру, ведь "консульский учет" позволяет избирать президента Украины.
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оце недолуге, яке за твердженням його матері є юристом, хоч раз вчитувалось в Конституцію?
ст. 4 Конституції України: В Україні існує єдине громадянство.
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Яка саме діаспора? Снгшна, нахрін потрібно? Щоб могли завжди голосувати за "дружбу" с масквой?
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Зеленскому наццрать на украинскую диаспору,
но выдурить у них иностранные налоги - это святое.
Коломойский платит Израилю налоги с прибылей в Украине ?
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гастрабайтеры...
денег заработали и решили откупится...
совесть мучает?
или похняпать с корыта еще охота???
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