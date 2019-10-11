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 Политика Украины
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 Наши возможности по предотвращению арестов украинцев в оккупированном Крыму очень ограничены, - Пристайко

Украина надеялась, что после обмена удерживаемыми лицами с Россией "перестанут появляться новые политические заключенные", но Россия "видит для себя другой путь".

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Единственным действенным на сегодня механизмом, остается давление наших международных партнеров. То есть наши возможности по тому, как сделать так, чтобы эти люди не попадали в руки к ФСБ, очень ограничены. Мы всегда рады видеть тех людей, которые хотели бы жить вместе с нами на нашей территории, и это обязанность наша, нашего народа и правительства создать условия достаточные для того, чтобы эти люди могли переехать хотя бы временно и здесь продолжать жить, но как обеспечить их права, защитить их права в Крыму, это сложно без помощи наших западных партнеров", - заявил Пристайко.

Напомним, вчера стало известно, что в оккупированном Крыму задержан проукраинский активист из Сак Олег Приходько.

Задержанного в оккупированном Россией Крыму проукраинского активиста Олега Приходько отправили в следственный изолятор на два месяца.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153519
 
 
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Народ обдурили казками, що війну можна зупинити просто переставши стріляти і на цій брехні заїхали у владу.
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думають ,що убаюкають народ, перед штаймерізацією з х#йлом, нічого не вийде "миротворці" липові Наши возможности по предотвращению арестов украинцев в оккупированном Крыму очень ограничены, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9803 Наши возможности по предотвращению арестов украинцев в оккупированном Крыму очень ограничены, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3779
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Короче войну не закончат, цены на отопление и свет не снизят. И ведь "мову на хлеб не намажешь". Думают хватит быдлоквартала с г+г?
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Патриот Каломумойский уже получил тариф со значительной скидкой
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простейший способ предотвратить аресты - освободить Крым...Идя на поводу агрессора - "сделать что-то сложно")))
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Украина надеялась, что после обмена удерживаемыми лицами с Россией "перестанут появляться новые политические заключенные", Источник: https://censor.net.ua/n3153519
это не Украина, а зебилы с дрыпристайко надеялись и продолжают впаривать эту фигню вместе со своим вышедшим из ума с манией величия наполенчиком
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Нужно обменивать , вытаскивать наших людей от туда. Но только тех кто оставил себе украинское гражданство, придерживается проукраинской позиции, заявляет что Крым оккупирован РФ, и самое главное фактически проживал и был приписан на территории Крыма на 19 февраля 2014 года, т. е. до начала оккупации и не смог по какой то причине от туда выехать и кроме этого наших реальных разведчиков и военных. Все остальные "гости", " по делам", "туристы" и прочие пусть вкушают все прелести "рашенкрым окупейшен", до полного его освобождения ( как говорят на Западе, приводя пример Прибалтики), в общем долго... По их поводу и замариваться не стоит. ( разве что на заведение собственного уголовного дела)
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Для чего Пристайко юлит? Сказал бы так, как есть - у нас нет никаких возможностей.....
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