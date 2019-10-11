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Все про:Минюст (1440) тюрьма (650) заключенные (386) пенитенциарная служба (169) Малюська Денис (7)

 Минюст планирует закрыть до трети тюрем и построить новые, - Малюська

Сейчас в Украине более 100 тюрем.

Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал Радио Свобода о своем видении развития пенитенциарной системы, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, его ведомство планирует отход от принципа, согласно которому основным методом наказания преступников является лишение свободы.

"Лишать свободы должны лишь небольшое количество лиц, весьма ограниченно. Потому что это, во-первых, неэффективно, во-вторых, очень дорого. Человек, который выходит из мест лишения свободы, он не приспособлен к жизни, и совершает преступления снова. Тюремная система не выполняет свою функцию", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина будет перенимать нормотворчество Великобритании, - министр юстиции Малюська

Малюська ссылается на опыт стран Европы, где к правонарушителям применяются в виде наказания программы коррекции, частичная изоляция или ограничение передвижения с помощью электронного браслета.

"Ключевая реформа, которую мы задумали - мы будем искать финансирование, возможно, донорское, для того чтобы построить несколько тюрем по образцу той же Норвегии, современные, удобные, эффективные тюрьмы, которые используют немного энергии, энергоэффективные, где действительно можно было бы реально работать с заключенными, которые нуждаются в изоляции", - говорит министр.

По его данным, финансирование пенитенциарной системы обеспечено на 30%. При этом, добавляет он, тюрьмы тесно связаны с государственными предприятиями, где работают заключенные, что создает коррупционные риски.

"Здесь не только должна работать модель исправления, осуждения, но и модель бизнеса, как его отделить от тюрем, сделать финансовые потоки прозрачными, чтобы все это не перемешивалось между собой. И действительно заработанные средства получали заключенные и учреждения, где они содержатся", - считает Малюська.

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По его данным, сейчас в Украине более 100 тюрем. Треть из них планируется закрыть и продать земельные участки, а вырученными средствами покрыть базовые затраты на строительство новых заведений. Точных прогнозов министр юстиции не дает, однако предполагает, что, если начинать работу над воплощением проекта в 2020 году, Украине понадобится иностранное финансирование, чтобы построить новые места содержания заключенных.

Источник: https://censor.net.ua/n3153518
 
 
 Топ комментарии
 
Скажіть, тільки чесно: Ви заряджали воду під час марафону?
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він свою дитину прикладав, вона тепер говорити перестала, весь час сміється... Мін'юст планує закрити до третини в'язниць і побудувати нові, - Малюська - Цензор.НЕТ 6331
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Порошенко там разрежет ленточку, с обратной стороны камеры.
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заботятся заранее о слугах народа Коломойского.
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беріть приклад з Грузії - побудуйте одну окрему , для авторитетних злодіїв - і злочинність одразу зменшиться в 10 разів !
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Достатньо обгородити колючкою ОП.
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навіщо ? Хряка , звідти , викинули ще в травні ..))
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Порошенко там разрежет ленточку, с обратной стороны камеры.
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Скажіть, тільки чесно: Ви заряджали воду під час марафону?
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він свою дитину прикладав, вона тепер говорити перестала, весь час сміється... Мін'юст планує закрити до третини в'язниць і побудувати нові, - Малюська - Цензор.НЕТ 6331
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secret secret_too -свою дитину прикладав, вона тепер говорити перестала, весь час сміється...
не знав , що соєві так жорстко зі своїми дітьми обходяться ....
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І Богу дякувати!
Тупомордих і так вистачає Мін'юст планує закрити до третини в'язниць і побудувати нові, - Малюська - Цензор.НЕТ 6081
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Молодец. Особенно про бизнес. Настроим современных тюрем и будем за бабки европейских бандюков у себя содержать. А шо? Радиактивные отходы принимаем и эти отходы пристроим. Минюст планирует закрыть до трети тюрем и построить новые, - Малюська - Цензор.НЕТ 8156
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пока пусть не закрывают. на подходе много клиентов
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Херня это всё сопливая. Тюрьмы должны бояться, а не знать, что там ожидает интернет, кондиционер и спутниковое телевидение в двухместном номере. Заслуженный отдых, одним словом.
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"Минюст планирует закрыть до трети тюрем и построить новые, - Малюська" - всё через жопу. Сначала надо построить новые тюрьмы, а после закрывать старые.
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"Лишать свободы должны лишь небольшое количество лиц, весьма ограниченно. Потому что это, во-первых, неэффективно, во-вторых, очень дорого. Человек, который выходит из мест лишения свободы, он не приспособлен к жизни, и совершает преступления сноваИсточник: https://censor.net.ua/n3153518
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Спочатку побудуйте, а вже потім закривайте!!! А не все через жопу.Або по хитрови*баному, створюємр проблему, а потім її "решаем" і на ній бабки з бюджету рубаєм. Все ті дикі часи проходять. люди вже стають більш розумніші і бачимо до чого ви хилите.
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а старые переоборудовать под съемное жилье для депутатов....
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Правильно, нужно уже начинать строить тюрьмы для коррупционеров.
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