 Законопроект 1210 стоит доработать и принимать весной, - эксперты

Так прокомментировали законодательную инициативу глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник и заслуженный экономист Украины Виктор Суслов, сообщает 112.

Наибольшие обсуждения, возникшие вокруг предложений законопроекта относительно налогообложения добычи железной руды, - не утихают. Налоговые законопроекты еще недоработаны и как следствие могут нанести ущерб отечественной экономике, считает Олейник.

"Цена, себестоимость с этими новыми нагрузками, с новой рентой и логистика доставки говорят, что наша продукция будет неконкурентной. И вопрос: зачем государству иметь такую политику, которая убивает нашего работодателя, которая убивает экспорт и которая не способствует тому, чтобы инвестиции шли в Украину? Я надеюсь все таки, что здравый смысл у депутатов есть, и что они прислушаются к реальному сектору экономики, и что любая законодательная инициатива должна обсуждаться среди участников рынка", - отметил он.

Эксперты отмечают, законопроект 1210 может негативно повлиять на экономику как в части отдельных предприятий, так и государства в целом. Ведь с принятием изменений рентная ставка для горно-добывающих предприятий возрастет и будет больше в 10 раз, чем в Российской Федерации.

"Хочется пожелать только депутатам не спешить, в они сейчас спешат. Тут надо очень внимательно считать, потому что непродуманные шаги могут нанести очень большой ущерб украинской экономике", - убежден Суслов.

Эксперты подчеркивают: изменения стоит начинать весной в рамках налоговой реформы, как отмечал ранее премьер-министр.