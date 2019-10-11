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 Экономика
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 Законопроект 1210 стоит доработать и принимать весной, - эксперты

Принятие непродуманных изменений в Налоговый кодекс в законопроекте 1210 может нанести значительный ущерб украинской экономике.

Так прокомментировали законодательную инициативу глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник и заслуженный экономист Украины Виктор Суслов, сообщает 112.

Наибольшие обсуждения, возникшие вокруг предложений законопроекта относительно налогообложения добычи железной руды, - не утихают. Налоговые законопроекты еще недоработаны и как следствие могут нанести ущерб отечественной экономике, считает Олейник.

"Цена, себестоимость с этими новыми нагрузками, с новой рентой и логистика доставки говорят, что наша продукция будет неконкурентной. И вопрос: зачем государству иметь такую политику, которая убивает нашего работодателя, которая убивает экспорт и которая не способствует тому, чтобы инвестиции шли в Украину? Я надеюсь все таки, что здравый смысл у депутатов есть, и что они прислушаются к реальному сектору экономики, и что любая законодательная инициатива должна обсуждаться среди участников рынка", - отметил он.

Эксперты отмечают, законопроект 1210 может негативно повлиять на экономику как в части отдельных предприятий, так и государства в целом. Ведь с принятием изменений рентная ставка для горно-добывающих предприятий возрастет и будет больше в 10 раз, чем в Российской Федерации.

"Хочется пожелать только депутатам не спешить, в они сейчас спешат. Тут надо очень внимательно считать, потому что непродуманные шаги могут нанести очень большой ущерб украинской экономике", - убежден Суслов.

Эксперты подчеркивают: изменения стоит начинать весной в рамках налоговой реформы, как отмечал ранее премьер-министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3153516
 
 
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доработать и принимать весной/ что бы слуги народа Коломойского ни делали-не идут дела. Видно в понедельник их мама родила.
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беня решил ахметку прижать этим законом а пострадает вся страна. одного олигарха убрали другого выбрали.никогда в этой стране порядка не будет. увы((
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таки с года так 94 идёт бесконечная война с переменным успехом между днепропетровским кагалом и донецкой опг
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Это Виктор Суслов-то украинский экономист? Он, по собственному признанию, автор небезызвестного кредита в 3 млрд долларов, взятого Януковичем у раши в 2013 году. Вот уши-то по железной руде и вылезли. И уши эти Виктора Янковича. Почему Суслов до сих пор на свободе, Азаров с Януковичем смылись, а этот здесь продолжает заниматься антиукраинской деятельноситью.
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