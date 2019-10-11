 МВД поможет обжаловать решение по делу нацгвардейца Маркива в апелляционном суде

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министерство сообщило на своей странице в сети Facebook.

"Вчера суд присяжных опубликовал мотивационную часть приговора по делу Виталия Маркива. Сейчас Министерство внутренних дел получило решение суда и работает над его переводом. МВД приложит все усилия для восстановления справедливости и освобождения Виталия. Позиция МВД остается неизменной: обвинение Виталия Маркива - абсурдны", - говорится в сообщении.

Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.

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