EN|RU|UK
Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Общество
  887  8
Все про:амнистия (374) Зинкевич (33)

 Ветераны требуют запретить особый статус ОРДЛО и амнистию для боевиков, - нардеп Зинкевич

14 октября ветераны будут требовать от президента запрета введения особого статуса для ОРДЛО, запрета амнистии для боевиков и запрета отвода наших войск.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции, где были анонсированы предварительные требования участников марша, заявила командир "Госпитальеров", нардеп Яна Зинкевич, сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Вопрос об амнистии для террористов, которые воюют на Донбассе, должен обсуждаться в "нормандском формате", - Зеленский

Другой участник пресс-конференции, ветеран-десантник Александр Погребиский, рассказал, что на вчерашнем пресс-марафоне спрашивал Зеленского будет  ли подниматься в Минске вопрос Дебальцево, которое по Минским соглашениям должно быть под контролем Украины. Десантник отметил, что президент ответил отрицательно, и это возмутило его.

Ветераны требуют запретить особый статус ОРДЛО и амнистию для боевиков, - нардеп Зинкевич 01

Источник: https://censor.net.ua/n3153510
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Хороша вимога. Підтримую. Яна Зінкевич - єдина з фракції нікчемного петі, словам і діям якої я довіряю..
 показать весь комментарий
 
Так де ж нарешті буде ОП Зєлі? В Золотому, чи в Ростові?
 показать весь комментарий
 
 
Я раньше так верил Туке, Бирюкову, Грымчаку, Волоху...
 показать весь комментарий
 
До Данбасу з Банкової далеко, а від Майдану Незалежності подати рукою.
 показать весь комментарий
 
Все верно. Возвращение ОРДЛо должно быть на условиях положения 2013 года. Реально можно дать избирательную амнистию ( тем кто участвовал в "выборах", "референдумах", работал в "гос службах" не военных и не репрессивных. Ну и еще можно дать послабление по языковому вопросу и то на паритетных началах.
 показать весь комментарий
 
Все, ******** . Ти вже загралося. Більше жодних розмов з тобою не буде .
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх