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Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
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 Пресс-марафон Зеленского поднимет его рейтинг, - Бекешкина

Команде президента сейчас необходимо наладить действенную коммуникацию с обществом и активнее привлекать экспертную среду перед принятием тех или иных важных для государства решений.

Об этом заявила директор Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина во время круглого стола "Украина послевыборная: что дальше?", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрифнорм".

По ее словам, если раньше в Украине Президент позиционировался как представитель от Востока или Запада, то сейчас он позиционируется, как президент "от народа".

"Думаю, что вчерашний марафон, чтобы там ни говорили критики, только повысит рейтинг, потому что "это - наш", вот это человек от народа... Сейчас ситуация уникальная для страны: никогда еще ни один президент даже после выборов не имел 70% доверия. Никогда еще люди не были настроены столь оптимистично", - отметила Бекешкина.

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Она напомнила, что ранее в опросах относительно настроений украинцев всегда первые строчки занимали "надежда" и "тревога". Однако сейчас количество тех, кто испытывает тревогу, уменьшилось вдвое, и вдвое вырос показатель тех, кто с оптимизмом смотрит в будущее. В обществе наблюдается эйфория от того, что выбрали не политиков, а людей из народа, которые все сделают для людей, подчеркнула социолог.

Бекешкина добавила, что согласно опросам, на сегодня значительно больше людей верят в успех реформ, а также готовы терпеть неудобства ради изменений к лучшему.

Среди первых испытательных шагов для команды президента, отметила она, будет решение вопроса Донбасса и условий, на которых будет установлен мир, а также решение вопроса земли. Еще одним вызовом для команды Президента является проблема слишком быстрого принятия законодательных решений, который в народе назвали "взбесившимся принтером".

Источник: https://censor.net.ua/n3153507
 
 
 Топ комментарии
 
ВСУ записали весь пресс-марафон Зе чтобы пытать пленных.
За пол часа раскалываются даже самые стойкие. Пресс-марафон Зеленского поднимет его рейтинг, - Бекешкина - Цензор.НЕТ 7156
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Хіба що у справжніх ідейних зебілів. Пресс-марафон Зеленского поднимет его рейтинг, - Бекешкина - Цензор.НЕТ 1833

Для адекватних громадян України це чергове...
Пресс-марафон Зеленского поднимет его рейтинг, - Бекешкина - Цензор.НЕТ 4444
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ну да...
наш люд більше вірить довгому язові ніж справам.
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Вговорила. НЕ будемо більше називати Зєлю Пуйлом. Українська мова така багата.
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ВСУ записали весь пресс-марафон Зе чтобы пытать пленных.
За пол часа раскалываются даже самые стойкие. Пресс-марафон Зеленского поднимет его рейтинг, - Бекешкина - Цензор.НЕТ 7156
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п.с. Зеленский установил мировой рекорд по длительности общения с прессой. Это очевидно и было основной задачей.
Во всем остальном - пустые, обтекаемые отговорки , обильно сдобренные штампами и дезинформацией.
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какие журнашлюхи-такие и ответы. потому что 90% журнашлюх пришло не спросить, а посрать ртами и набросить говнеца на вентилятор
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С этого пресс-марафона все узнали, что Каломойский, Богдан и Портнов патриоты Украины
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йому потрібний рейтинг як і фуйлу.
здається в зелькі зоряна хвороба.
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От коли ********* вже вдарить по кишені, тоді порожньі макітри і зрозуміють, що десь їм зуби загаворювали.
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Особенно такие марафоны хороши в день психического здоровья. Для компенсации этого самого здоровья
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Хіба що у справжніх ідейних зебілів. Пресс-марафон Зеленского поднимет его рейтинг, - Бекешкина - Цензор.НЕТ 1833

Для адекватних громадян України це чергове...
Пресс-марафон Зеленского поднимет его рейтинг, - Бекешкина - Цензор.НЕТ 4444
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порохослизь не считается адекваными украинцами. вы истерички как и ваша лолита мешкоглазая
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Рейтинг клоуна ниже плинтуса, он там лег и спит
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дык уже ж 70% разумков ему нарисовал..
выше только Туркменбаши.. Пресс-марафон Зеленского поднимет его рейтинг, - Бекешкина - Цензор.НЕТ 9482
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Бекешкину,что уже выпустили из сумасшедшего дома?
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правільна плачят а нє плачат і ні дебилы а дэбилы і не опять а апять і нє порохохоботы а парахаботы!
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Твердження пані Бекешкіної - ще одне підтвердження нікчемності спроб, методів і тактики прихильників петі по розхитуванню ситуації в Україні..
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Вот и все что нужно знать про утверждения зебилов! Пресс-марафон Зеленского поднимет его рейтинг, - Бекешкина - Цензор.НЕТ 1412
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в президента Зеленського і так високий рейтинг довіри народу , а буде ще більший !
соєві луснуть від злості Пресс-марафон Зеленского поднимет его рейтинг, - Бекешкина - Цензор.НЕТ 407....))
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Гороховий, нічого ні в кого не лусне: то рейтинг для упоротих ЗЄватоголовців.
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И это удивительно как охлос любит зрелища.
А ведь по факту взрослый мужик, актер профессионал, сделал клизму, наелся витамин или спортивного питания, одел памперс, несколькл раз уколол военные стимуляторы (для разведки и спецназа) и 12 часов елдонил по ушам журналистам.
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"это - наш", вот это человек от народа ))))))

О, мудрый наш народ!
Как ты решишь всё,
Так и будет.

Спросить у «мудрого» народа,
Который может только
Ржать, жрать и пить?
Народ, который в нищете погряз,
В пороке, глупости,
Ещё к несчастью,
В мудрости признать?!

Народ всё ржёт,
Смеясь и глядя на шута,
Он заревел в восторге:
«Вот наш король!»
И тычет пальцами в шута.
«Служить нам будет.
Мы господа,
А он - король-слуга!»

И шут, набравшись смелости,
На трон пустой залез.
Народ как заорёт, ликуя:
«Вот наш король!»
Шут осмотрелся, выпрямился,
Он короля играть привык,
Шут сел на трон, надев корону.
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А вот мои знакомые после вчерашнего как то скисли, они еще не знают что « сколько нам открытий чудных « предстоит в ближайшее время )))))))))
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Прямое общение с избирателями и честные ответы на трудные вопросы всегда поднимают рейтинг политка. Поэтому у Порошенко был рейниг 8%
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Коли я сидів у карцері, то вирішив послухати діючого - вистачило на хвилин 40. те, що він плів я намагався склеїти в якусь думку - виходило погано. Я до цих пір не розумію що це чудо хоче робити....Мені сумно, але не за Зе, а за тих хтоцей маразм підтримує.
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Ой, я аж прослезился со смеху... рейтинг поднимет Пресс-марафон Зеленского поднимет его рейтинг, - Бекешкина - Цензор.НЕТ 4072
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Два вопроса :
1) какого хера ты здесь пасёшься ?
2) в дай ссылочку на другой сайт, на котором зебилье онанирует на своего сцаря. Схожу, ознакомлюсь
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Отвечу тебе коротко: иди домой тут боярки нет! Пресмарафон Зеленського підніме його рейтинг, - Бекешкіна - Цензор.НЕТ 2402
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"Человек от народа"
"И возрадоволось быдло, узнавая в нём себя"
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Присвоить зекоманде особый статус - статус кандидатов на соседей легитимнага проффесора!
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Цензор - один из самых "комментонасыщенных" сайтов. Каждый может прикинуть соотношение pro и contra.. я как не считаю, а 73% никак найти не могу-)))))
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Цензор - один из самых "комментонасыщенных" порохоботами сайтов!
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Цензор с Гордоном - одни из самих порохоботонасыщенных сайтов! Так было, есть и будет! Правда, недолго!
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Да ? А хто ж тут лишиться дуполизи зеленського ?
І довго цей сайт проіснує ? Пресмарафон Зеленського підніме його рейтинг, - Бекешкіна - Цензор.НЕТ 9490
А, ну може ватнюхі повернуться і разом із зеленими будуть облизувати зелю і фуйла.
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С времен Майдана не смотерл телевизор 14 часов подряд без перерыва. С огромным удивлением смотрел как НАСТОЯЩИЙ лидер нации и настоящий политик может спокойно общаться с народом и журналистами в ОБЩЕСТВЕННОМ месте. Без шапргалки и переводчиков отвечать на ЛЮБЫЕ вопросы и не убегать от недубных, как это делал Порошенко. Если я еще сомневался, когда за него голосовал, справиться или нет, то после вчерашнего марофона убедился, что кроме Зеленского нашу старну никто не вытащит с коррумпированого совкового болота. Не удивитлеьно, что у него огромны рейтинг доверя и от этого порохоботов пучит.
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Сказочный долбо*б. Я уже не думал что увижу такого. Думал вы вымерли.
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Зелю будут бить не по рейтингу, а по наглой криворожской морде.
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хз, вообще не понял смысла сидеть и 10 часов отвечать на одни и те же вопросы по кругу.
нового ничего не услышал
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Возможно поднимет, но тем, кто не смотрел этот бред.
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По мойму после етого марафона все еще раз убедились какой Зештанмаер ЧМО и сепар. Особенно как он вылизывал секретарше Шария который требовал разобраться с сайтом миротворец и активистом Стерненком
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таки вопрос про рейтинг?? он повысился у народа в штанах??? или у пиризедента в жопе??? тот рейтинг???
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Пресс-марафон Зеленского поднимет его рейтинг/ А что Углубляемся все дальше в сценарий Приднестровья, Пристайко о Донбассе-наплевать. /Хуже не будет -говорят пессимисты.Будет, будет-говорят оптимисты.
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Интересна логике зекоманды - "таких тарифов нигде в Европе нет, давай те сделаем как в Европе".
Так сделайте сперва зарплаты как в Европе, мудязвоны.
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Цензор с Гордоном - одни из самих порохоботонасыщенных сайтов! Так было, есть и будет! Правда, недолго!
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А как там с Пециным рейтингом порохоботы?А ну похвастайтесь.
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навіть в піднятому стані "рєйтінг" Зє! до чорних клавіш не достає - отто дружбан підігрував на піаніні бємолямі та дієзамі
Пресмарафон Зеленського підніме його рейтинг, - Бекешкіна - Цензор.НЕТ 9153
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В 90% своего марафона Зештанмаер рассказывал как будет уничтожать Украину, украинских патриотов и все что напоминает Украину, как будет восстанавливать отношение и сотрудничество с вражеской расией и как будет давать привилегии сепарам и убийцам. Кто то слышал как Зештанмаер будет послаблять народу налоги, снижать тарифы, снижать растаможку авто, другие пожелания народа? Все что касается уровня жизни народа Зештанмаер отложил на будущее. Сейчас главное капитуляцию подписать и пригласить из кремля росийских советников.
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