 Пресс-марафон Зеленского поднимет его рейтинг, - Бекешкина

Об этом заявила директор Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина во время круглого стола "Украина послевыборная: что дальше?", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрифнорм".
По ее словам, если раньше в Украине Президент позиционировался как представитель от Востока или Запада, то сейчас он позиционируется, как президент "от народа".
"Думаю, что вчерашний марафон, чтобы там ни говорили критики, только повысит рейтинг, потому что "это - наш", вот это человек от народа... Сейчас ситуация уникальная для страны: никогда еще ни один президент даже после выборов не имел 70% доверия. Никогда еще люди не были настроены столь оптимистично", - отметила Бекешкина.
Она напомнила, что ранее в опросах относительно настроений украинцев всегда первые строчки занимали "надежда" и "тревога". Однако сейчас количество тех, кто испытывает тревогу, уменьшилось вдвое, и вдвое вырос показатель тех, кто с оптимизмом смотрит в будущее. В обществе наблюдается эйфория от того, что выбрали не политиков, а людей из народа, которые все сделают для людей, подчеркнула социолог.
Бекешкина добавила, что согласно опросам, на сегодня значительно больше людей верят в успех реформ, а также готовы терпеть неудобства ради изменений к лучшему.
Среди первых испытательных шагов для команды президента, отметила она, будет решение вопроса Донбасса и условий, на которых будет установлен мир, а также решение вопроса земли. Еще одним вызовом для команды Президента является проблема слишком быстрого принятия законодательных решений, который в народе назвали "взбесившимся принтером".
наш люд більше вірить довгому язові ніж справам.
За пол часа раскалываются даже самые стойкие.
Во всем остальном - пустые, обтекаемые отговорки , обильно сдобренные штампами и дезинформацией.
здається в зелькі зоряна хвороба.
Для адекватних громадян України це чергове...
выше только Туркменбаши..
Маленький Путин.
соєві луснуть від злості ....))
А ведь по факту взрослый мужик, актер профессионал, сделал клизму, наелся витамин или спортивного питания, одел памперс, несколькл раз уколол военные стимуляторы (для разведки и спецназа) и 12 часов елдонил по ушам журналистам.
О, мудрый наш народ!
Как ты решишь всё,
Так и будет.
Спросить у «мудрого» народа,
Который может только
Ржать, жрать и пить?
Народ, который в нищете погряз,
В пороке, глупости,
Ещё к несчастью,
В мудрости признать?!
Народ всё ржёт,
Смеясь и глядя на шута,
Он заревел в восторге:
«Вот наш король!»
И тычет пальцами в шута.
«Служить нам будет.
Мы господа,
А он - король-слуга!»
И шут, набравшись смелости,
На трон пустой залез.
Народ как заорёт, ликуя:
«Вот наш король!»
Шут осмотрелся, выпрямился,
Он короля играть привык,
Шут сел на трон, надев корону.
1) какого хера ты здесь пасёшься ?
2) в дай ссылочку на другой сайт, на котором зебилье онанирует на своего сцаря. Схожу, ознакомлюсь
"И возрадоволось быдло, узнавая в нём себя"
І довго цей сайт проіснує ?
А, ну може ватнюхі повернуться і разом із зеленими будуть облизувати зелю і фуйла.
нового ничего не услышал
Так сделайте сперва зарплаты как в Европе, мудязвоны.