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Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
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 Углубляемся все дальше в сценарий Приднестровья, - Пристайко о Донбассе

Усилия Президента Украины Владимира Зеленского по активизации переговоров в "нормандском формате" имеют целью не допустить реализации на оккупированной части Донбасса приднестровского сценария.

Об этом Радио Свобода рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы в первые дни нападения на нас России осознавали, что, наверное, речь идет о создании Приднестровья и на нашей земле... Я наблюдаю, что мы, к сожалению, углубляемся дальше и дальше в какие-то такие сценарии инкапсуляции этого региона. И то, что сейчас делает президент Зеленский - это, возможно, последняя попытка как-то разорвать эту тенденцию, этот тренд, который, если не делать сейчас резких движений, последних попыток, наверное, закончится тем, что квазиобразование, которое называется "ЛНР", "ДНР", будет все дальше и дальше углубляться в советское прошлое и отрываться от основного пути развития, который выбрала остальная Украина", - сказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сейчас на Донбассе практически "Приднестровье", только у нас еще и стреляют, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3153505
 
   
 Топ комментарии
 
где мвопли возмущеного зебилья
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будет так как вам расписали сценарий,миролюбцы))
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Как кто? Не знаешь кто зебилам в штаны наложил? Не путин конечно...
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Подивіться краще на Гуглі : Результати виборів у Попаснянському районі( куди входить і Золоте) на виборах 21 липня 2019 року. За проукраїнські партії проголосувало менше 10% виборців. Решта ОПЗЖ, Оппоблок, партія Шарія , СН. Але ж там голосували і СБУшники іЗСУ.
Немає там кого жаліти і за кого переживати.
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будет так как вам расписали сценарий,миролюбцы))
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а громадян расєйкі куди подінеш ?
будемо брати собі цю троянську коняку ?
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До речи Приднестровя теж наша українська земля.
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В Приднестровье - мордоровские "миротворцы", неправильная аналогия.
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мы в первые дни нападения на нас России осознавали... - ща анализы сдам
мы пахали я и трактор...
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Молдова оплачивает газ Приднестровью. Украина - лугандону - нет. Если сделать как хочет дрысайко - мы как раз и получим приднестровье, со своей властью, со своей милицией и тд. еще и кормить кормильцев будем
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хто тобі сказав що Молдова "оплачивает" ...
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Как бы вскоре не выяснилось. что приднестровье - это не самый худший вариант был. Углубляемся все дальше в сценарий Приднестровья, - Пристайко о Донбассе - Цензор.НЕТ 8169
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ЭТОТ ЗЕЛЕНЫЙ ПОДЛЕЦ ХОЧЕТ НАМ СКАЗАТЬ - МЫ ПОПРОБОВАЛИ И У НАС НЕ ЧЕГО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ - НАФИГА ТОГДА БЫЛО ОБВИНЯТЬ ПЕТЮ? - ТАК ЖЕ БУДЕТ И ВО ВСЕМ ОСТАЛЬНОМ
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Не ужели начал осознавать?
Десь за рік взагалі просвітлення прийде.
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лучче абсцесс в капсулє, чєм убійствєнная флєгмона, расползающаяся по всєму організму
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Не трынди, Приставайко, "углубляться дальше и дальше в какие-то такие сценарии инкапсуляции этого региона" мы начали сразу после инаугурации малоросса 20 мая 2019 года.
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мощный такой и быстромыслящий министр иностранных дел в Украине
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Лугандон уж несколько лет как Приднестровье или Абхазия. Отличие в том, что на границе до сих пор стреляют.
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краще огороджене колючим дротом при3,14здовье чим гниль по всій Україні ...
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А может это не худший вариант, правда миротворцы что бы не российские были ( хоть с нашей то стороны и не сербы, казахи, сябры ( можно шведов, канадцев) Да и еще закрывать линию соприкосновения наглухо и с Крымом тоже. Вот вглухую. ( ну разве что на выход ОТ ТУДА оставить на какое то время) А то приднестровский вариант "це такЭ" Фактическое признание сосуществования и сложившегося положение вещей ( считай с оккупацией РФ)
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А сейчас типа этого фактического признания нет? Есть. В Минске-2 признали.
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А он что все пять лет думал что там будет Монако? Странный человек еще и МИД
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Он хвастается своей работой или возмущается? И не путайте ето с приднестровьем. Молдова приднестровье не признает и не кормит и приднестровье не имеет общей границы с ********** которая фактически будет черной дырой и потоком контрабанды. Так же приднестровье не имеет влияния на власть и законы Молдовы. Приднестровье же по-украинскому ето будет начало конца Украины. ***** и Зештанмаер приготовили для Украины полный хаос и капитуляцию всей Украины.
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Это единственный вариант. Нам нужна тотальная депопуляция лугандона с последующим заселением людьми. Поэтому - вариант Израиля и Палестины. ( слава Аллаху, что кацапы не так размножаются как палестинцы)
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та вже краще придністров'я, аніж особливий статус - ми будемо сидіти в сраці на століття, якщо така країна ще існуватиме взагалі.
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Слухайте, а ви не подумали, що вова просто перевіряє нас. Перевіряє чи українці готові боротися за свою свободу та Україну. Ось верзе нісенітниці, а сам дивиться, як народ реагує. Кричить бунтує, ні рюсскаму "міру"!!! Ні капітуляції! О значить хочуть жити у вільній цивілізованій Україні, значить є в мене козирь проти путіна. А якщо мовчать і усталі ат вайни, значить здаєм і продаєм... Чисто прагматично цинічний жидівський підхід. Тому діло за нами українці! Борітеся і поборите. А якщо устаніте і будете прасіть міра, то гайки вам і по ділам вам буде вашим....
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