 56% украинцев против предоставления особого статуса Донбассу, - опрос Центра Разумкова

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 октября 2019 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Большинство респондентов (56%) выступают против предоставления и закрепления в Конституции "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей (поддерживают лишь 26% опрошенных).

Идею введения в Украине федеративного устройства не поддерживают 63% опрошенных, поддерживают - 17%.

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