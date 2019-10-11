 56% украинцев против предоставления особого статуса Донбассу, - опрос Центра Разумкова

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 октября 2019 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Большинство респондентов (56%) выступают против предоставления и закрепления в Конституции "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей (поддерживают лишь 26% опрошенных).
Идею введения в Украине федеративного устройства не поддерживают 63% опрошенных, поддерживают - 17%.
Тогда Минск был нужен, т.к. ВСУ крепчайше отхватили и перспективы были не радужные.
С тех пор громких поражений нет и уверенность в мощи ВСУ постепенно восстановилась, а раз мы сильные - Минск не нужен.
Что самое смешное, глупости (или яиц, тут как посмотреть) признать, что Минск изначально был только паузой и никто не собирался ничего выполнять, хватило только жирному лжецу Геращенке.
Я лично ни одного человека не знаю кто был бы за предоставления особого статуса Донбасу.