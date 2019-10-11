EN|RU|UK
Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  674  20
Все про:опрос (1751) Центр Разумкова (87) Донбасс (19623)

 56% украинцев против предоставления особого статуса Донбассу, - опрос Центра Разумкова

Более половины украинцев (56%) не поддерживают предоставление и закрепление в Конституции Украины особого статуса Донбасса.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 октября 2019 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Большинство респондентов (56%) выступают против предоставления и закрепления в Конституции "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей (поддерживают лишь 26% опрошенных).

Идею введения в Украине федеративного устройства не поддерживают 63% опрошенных, поддерживают - 17%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 60% украинцев не могут оценить "формулу Штайнмайера" и всего 8% однозначно поддерживают, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3153503
 
 
 Топ комментарии
 
І це лише за даними Безумкова. Насправді цей "особьій статус" бачили в якості пропелера на зую ще більше українців.
 показать весь комментарий
 
И стоило Пэце мучаться, проталкивая тот закон через Раду?
 показать весь комментарий
 
І ці ж ідіоти довіряють Зєєєєлє! Як таке може бути?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И стоило Пэце мучаться, проталкивая тот закон через Раду?
 показать весь комментарий
 
 
угу - чомусь у 2016 йому , на думку людей , взагалі було пох ... а тепер ?
 показать весь комментарий
 
 
Ага, теперь им на каждый чих подавай референдум, а то на грозятся на митинги пойти, боевые воЕны дивана.
 показать весь комментарий
 
Всё ж просто.
Тогда Минск был нужен, т.к. ВСУ крепчайше отхватили и перспективы были не радужные.
С тех пор громких поражений нет и уверенность в мощи ВСУ постепенно восстановилась, а раз мы сильные - Минск не нужен.

Что самое смешное, глупости (или яиц, тут как посмотреть) признать, что Минск изначально был только паузой и никто не собирался ничего выполнять, хватило только жирному лжецу Геращенке.
 показать весь комментарий
 
І це лише за даними Безумкова. Насправді цей "особьій статус" бачили в якості пропелера на зую ще більше українців.
 показать весь комментарий
 
 
І ці ж ідіоти довіряють Зєєєєлє! Як таке може бути?
 показать весь комментарий
 
 
Тут главное -прекратить обстрелы и смерти украинцев..А другое - наносное.Все буде Украина!!
 показать весь комментарий
 
 
Центр "ЗЁндеркомандос Разумкова" сегодня просто жжет напалмом!!!
 показать весь комментарий
 
 
Так как "особый статус" это и есть федерализация, ( люди просто не до конца понимают что есть что) то против 63 ( + 20), а за всего 17. Вопрос закрыт.
 показать весь комментарий
 
 
Это когда анклав и нет выхода к гос границе. В нашем случае это не тот вариант, иначе и другой бы базар был.
 показать весь комментарий
 
К черту этот центр Разумкова, сегодня только 5 статей посвящены высказываниям Безсмертного, народ требует продолжения великих цитат мессии.
 показать весь комментарий
 
оті 44%, що підтримують - це і є реальна цифра зюзіних симпатиків
 показать весь комментарий
 
И при этом 70% поддерживают Зеленского, то есть едят булки для похудения.
 показать весь комментарий
 
А что 44% за!?
Я лично ни одного человека не знаю кто был бы за предоставления особого статуса Донбасу.
 показать весь комментарий
 
 
На цій гілці серед коментаторів їх повно - ось почитайте вище.
 показать весь комментарий
 
Слухайте, а ви не подумали, що вова просто перевіряє нас. Перевіряє чи українці готові боротися за свою свободу та Україну. Ось верзе нісенітниці, а сам дивиться, як народ реагує. Кричить бунтує, ні рюсскаму "міру"!!! Ні капітуляції! О значить хочуть жити у вільній цивілізованій Україні, значить є в мене козирь проти путіна. А якщо мовчать і усталі ат вайни, значить здаєм і продаєм... Чисто прагматично цинічний жидівський підхід. Тому діло за нами українці! Борітеся і поборите. А якщо устаніте і будете прасіть міра, то гайки вам і по ділам вам буде вашим....
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх