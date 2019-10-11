 Реприватизации не будет ни в коем случае, - Зеленский призвал инвестировать в Украину

"Реприватизации не будет ни в коем случае", - заявил он во время медиа-марафона, который состоялся 10 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Я лично готов отвечать за инвестиции. Звоните мне, если кто-то, какой-то прокурор и или чинуша, правоохранительные органы будут даже проверять. Я готов защищать все инвестиции", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста.
Президент отмечает, что новая властная команда не сделала ни одной попытки вернуть в госсобственность уже приватизированные предприятия, более того - планирует продолжить большую приватизацию.
"Смотрите, у нас пока не было ни одного кейса, чтобы была приватизация, а потом его забрали. При нас, при нашей команде. Надо довести до ума большую приватизацию. Действительно, очень многие объекты в правительства 500 или больше. Мы с ГУД (Государственное управление делами. - Ред.) передаем очень много объектов, потому что они не нужны. Это не дело президента заниматься каким-то там бизнесом: молочкой, спиртом, гостиничным и тому подобное... ", - отметил он.
Поэтому первоочередной задачей власти в отношениях с бизнесом будут гарантии верховенства права, возможность защитить инвестиции в суде: "С кем из инвесторов я не говорил (с арабскими, китайскими, голландскими, норвежскими) - вижу только: они ждут, что это будет возможно. Но все, действительно, говорят о проблемах: а) о темных регистраторах, которые меняют реестры. Купил какое-то здание - ты владелец. Затем оно там как-то меняется и уже другой владелец. Самое главное - ответственность суда. Суд будет действительно защищать их интересы. То есть, мы перезагрузим суд. Суд будет действительно защищать их интересы", - выразил уверенность глава государства.
11.10.2019 г.
Кабинет Министров Украины вступил в полосу перманентного кризиса. После отказа Гончарука отменить ст. 26 проекта бюджета, министр финансов Маркарова отказалась принимать участие в "...этом мошенничестве" (подробности см. https://timeze2019.blogspot.com/2019/10/2.html). Так как Маркарова единственный человек способный там что то посчитать, пришлось просить поучаствовать Валеру Пацкана (это не опечатка, фамилия такая) из Счетной Палаты. Этот цирк становится все смешнее....
Информация из Австрии. На прошедшей в Вене 8 октября встрече помощника президента Зеленского Андрея Ермака, группе вероятных инвесторов-иностранцев (мы о ней рассказывали) было заявлено следующее. "Ваши условия неприемлемы, принятие законов о прямом участии иностранцев требует больших финансовых средств. У нас есть предложения от внутренних инвесторов, которые готовы вложить вполне сравнимые с вами суммы в покупку земли". Эта информация не стала для нас чем то неожиданным. Вариант который готовят у Зеленского нам извеcтен уже как минимум неделю. Мы о нем обязательно проинформируем, после получения подтверждения.
"Таинственные" встречи Хорошковского с Зеленским - это часть хорошо продуманного сценария по дезинформации Зеленского под видом создания нового канала связи между руководством РФ и ним, который усиленно хочет протолкнуть Хорошковский.
Всплывают интереснейшие подробности связей Фрумана, арестованного в США и президентом Беларуси Лукашенко. В их свете вся новоявленная "дружба" Зеленского и Лукашенко может оказаться банальной спецоперацией России.
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Уровень нашей журналистики хорошо демонстрирует тот факт, что никто из "журналистов" так и не задал вопрос о расследовании поджога дома Гонтаревой.
Нанесен один из самых тяжелых ударов по Трампу, Джулиани и Зеленскому. Аресты Парнаса и Фрумана напрямую связаны со следствием, связанным с импичментом американскому президенту, инициированном Демократической партией в Палате представителей США, после разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Парнас и Фруман были арестованы и обвинены в связи с федеральным уголовным делом, связанным с законами о финансировании избирательных кампаний Им предъявлено обвинение в ложных показаниях и в фальсификации деловой документации.
Провал миссии Ермака, нарастающие протесты против земельной реформы вынуждают Зеленского тянуть время и лавировать. Основной для него вопрос - обеспечение допуска иностранцев. В качестве паузы предлагается провести "слушания в ВР по земельной реформе"
Зеленский установил мировой рекорд по длительности общения с прессой.Это очевидно и было основной задачей. Во всем остальном - пустые, обтекаемые отговорки , обильно сдобренные штампами и дезинформацией.
Вносите бабки - и идете пить кофе...