 Реприватизации не будет ни в коем случае, - Зеленский призвал инвестировать в Украину

"Реприватизации не будет ни в коем случае", - заявил он во время медиа-марафона, который состоялся 10 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я лично готов отвечать за инвестиции. Звоните мне, если кто-то, какой-то прокурор и или чинуша, правоохранительные органы будут даже проверять. Я готов защищать все инвестиции", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста.

Президент отмечает, что новая властная команда не сделала ни одной попытки вернуть в госсобственность уже приватизированные предприятия, более того - планирует продолжить большую приватизацию.

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"Смотрите, у нас пока не было ни одного кейса, чтобы была приватизация, а потом его забрали. При нас, при нашей команде. Надо довести до ума большую приватизацию. Действительно, очень многие объекты в правительства 500 или больше. Мы с ГУД (Государственное управление делами. - Ред.) передаем очень много объектов, потому что они не нужны. Это не дело президента заниматься каким-то там бизнесом: молочкой, спиртом, гостиничным и тому подобное... ", - отметил он.

Поэтому первоочередной задачей власти в отношениях с бизнесом будут гарантии верховенства права, возможность защитить инвестиции в суде: "С кем из инвесторов я не говорил (с арабскими, китайскими, голландскими, норвежскими) - вижу только: они ждут, что это будет возможно. Но все, действительно, говорят о проблемах: а) о темных регистраторах, которые меняют реестры. Купил какое-то здание - ты владелец. Затем оно там как-то меняется и уже другой владелец. Самое главное - ответственность суда. Суд будет действительно защищать их интересы. То есть, мы перезагрузим суд. Суд будет действительно защищать их интересы", - выразил уверенность глава государства.