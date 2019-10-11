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 ОАСК восстановил Шевчука в должности главы Конституционного суда. ДОКУМЕНТ

Окружной админсуд Киева восстановил Станислава Шевчука в должности судьи и председателя Конституционного суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Суд решил: административный иск Шевчука Станислава Владимировича удовлетворить в полном объеме. Признать противоправным и отменить постановление Конституционного суда Украины относительно незаконного увольнения Шевчука Станислава Владимировича с должности судьи Конституционного суда ", - говорится в резолютивной части решения суда.

Кроме того, ОАСК обязал КСУ восстановить Шевчука в должности судьи и председателя суда.

Отмечается, что данное решение суда должно быть исполнено немедленно.

Напомним, 14 мая Конституционный суд отправил своего главу Станислава Шевчука в отставку. В этот же день новым главой КС была избрана Наталья Шаптала.

На следующий день Конституционный суд обнародовал вывод постоянной комиссии по вопросам регламента и этики, ставший основанием для увольнения Шевчука. Согласно этому выводу, Шевчук уволен за подрыв авторитета суда и давление на коллег.

21 мая бывший глава Конституционного Суда Станислав Шевчук обжаловал свое увольнение.

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ОАСК восстановил Шевчука в должности главы Конституционного суда 01

Источник: https://censor.net.ua/n3153499
 
 
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Оксимюрон!.Оаск раздухарился,ног под собой не чует..
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янукович с азировым, подтягивайтесь к богатыревой)))
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да здгаствует наш оаск- самий гуманий зелений суд в мірє!!!
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такими темпами какой-то Жмеринский районный суд будет признавать незаконными и отменять все решения Верховного и Конституционного судов Украины!!! ТЕАТР АБСУРДА!!!
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