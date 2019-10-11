 Компании из окружения экс-министра доходов и сборов Клименко хотят снять арест с многомиллионного имущества

Представители компании уверяют, что никакого отношения к подозреваемому Клименко они не имеют, но у стороны обвинения - другая версия, передает Зеркало недели со ссылкой на УНН.

В распространенных пресрелізах представителей "Юнисон групп" говорится о том, что Главная военная прокуратура несправедливо арестовали их активы.

Руководствуясь тезисом о том, что экс-министр Клименко никогда не являлся ни бенефициаром, ни инвестором "Юнисон групп" и никакого отношения к ним не имеет, адвокаты настаивают на снятии арестов.

При этом в "Юнисон групп" делают оговорки и подтверждают, что к компании все-таки был причастен Клименко, но не экс-министр, а его покойный брат Антон Клименко, который продал свою долю в компании в 2014 году новым собственникам "по справедливой рыночной стоимостью". Напомним, что экс-министр Клименко сбежал из страны в том же 2014 году.

Согласно информации из Youcontrol, регистрация "Юнисон групп" в 2011 году совпала с назначением Александра Клименко на должность главы Государственной налоговой службы Украины, которая в дальнейшем была реорганизована в Министерство доходов и сборов. Уставный фонд компании на сегодня составляет 243 600 000 грн. Основной вид деятельности: покупка и продажа недвижимости.

Среди учредителей компании фамилия Клименко не значится - потому что компания оформлена на три оффшоры и одну украинскую компанию "ЭКСЕЛЬСИОР", а конечным бенефициаром указана Анна Капріеліан с Кипра.

Во время обысков следствие обнаружило в квартире Клименко, оформленной на "ЭКСЕЛЬСИОР" ("Юнисон групп") личные вещи экс-министра и его семьи.

Прокуроры уверены, что компания "ЭКСЕЛЬСИОР" принимала активное участие в схеме легализации (отмывания) денег, полученных преступным путем. По их данным, за счет денежных поступлений от компаний-нерезидентов, которые находились под управлением окружение Клименко, "ЭКСЕЛЬСИОР" и покупала все свои дорогие активы.

Железнодорожные вагоны, принадлежащие "Юнисон Групп" сейчас используются АО "Укрзалізниця" и заработали для государства уже около 800 млн грн.

Напомним, в марте 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о завершении следствия по делу экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

"Мы сегодня имеем наглядное доказательство того, чем занимались 500 сотрудников департамента защиты экономики Нацполиции и военные прокуроры, мы имеем 1209 томов доказательств деятельности преступной организации, которая систематически разворовывала Украину во времена Януковича", - сказал министр.

В деле преступной организации во главе с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко 52 подозреваемые, их обвиняют в хищении государственного бюджета.

Аваков отметил, что МВД и Генпрокуратура смогли арестовать имущество подозреваемых на 700 млн грн. Сейчас дело передано в суд.