 Мы попросим следствие выяснить, почему РФ и Украина не закрыли воздушное пространство на Донбассе накануне сбития МН17, - глава МИД Нидерландов

10 октября во время визита в Киев министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок сказал журналистам, что расследование роли Украины в катастрофе рейса MH17 в 2014 году инициировали родственники погибших. Видео опубликовало МИД Украины в Facebook, передает Цензор,НЕТ.



"Правительства Нидерландов и Австралии считают Россию виновной стороной, поскольку ее ЗРК "Бук" сбил MH17. Они ведут с Россией переговоры по этому процессу. Еще одна процедура – иски семей погибших… Именно они на прошлой неделе попросили меня от имени правительства выяснить, почему ни Россия, ни Украина не закрыли воздушное пространство на Донбассе. Поэтому мы попросим, чтобы специализированные следственные органы провели такое расследование, но оно не имеет никакого отношения к судебным процедурам, которые продолжаются", – сказал он.

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Блок подчеркнул, что правительство Нидерландов аналогично планирует изучать роль РФ.





8 октября 2019 года парламент Нидерландов проголосовал за расследования роли Украины в катастрофе рейса MH17 в 2014 году.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.