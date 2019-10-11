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 Мы попросим следствие выяснить, почему РФ и Украина не закрыли воздушное пространство на Донбассе накануне сбития МН17, - глава МИД Нидерландов

Инициированное парламентом Нидерландов расследование ситуации с незакрытым воздушным пространством на Донбассе в день, когда наемники РФ сбили авиалайнер MH17, не имеет ничего общего с судебными процедурами по наказанию виновных в этой катастрофе, сказал министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

10 октября во время визита в Киев министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок сказал журналистам, что расследование роли Украины в катастрофе рейса MH17 в 2014 году инициировали родственники погибших. Видео опубликовало МИД Украины в Facebook, передает Цензор,НЕТ.

"Правительства Нидерландов и Австралии считают Россию виновной стороной, поскольку ее ЗРК "Бук" сбил MH17. Они ведут с Россией переговоры по этому процессу. Еще одна процедура – иски семей погибших… Именно они на прошлой неделе попросили меня от имени правительства выяснить, почему ни Россия, ни Украина не закрыли воздушное пространство на Донбассе. Поэтому мы попросим, чтобы специализированные следственные органы провели такое расследование, но оно не имеет никакого отношения к судебным процедурам, которые продолжаются", – сказал он.

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Блок подчеркнул, что правительство Нидерландов аналогично планирует изучать роль РФ.


8 октября 2019 года парламент Нидерландов проголосовал за расследования роли Украины в катастрофе рейса MH17 в 2014 году. 

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

Источник: https://censor.net.ua/n3153493
 
 
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Наверное, потому что ихтамнебыло? Что Украина могла сделать с ихтамнетами?
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після боінгу європеоїди були змушені придивитись до іхтамнєтів на дамбасі.
бо до цього вони не хотіли вірити.
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Навіщо Путлєру було птрібно забороняти повітряний простір біля Донбасу, якщо він наказав завести туди БУКи?
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Более того, такая сложная операция просто логически не могла быть организована для уничтожения украинского военного транспортника, мишенью был именно эрэфийский гражданский борт с целью оправдания прямого вторжения.
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Зря они Украину сюда приплетают !!! Чем смогли помогли а искать крайнего последнее дело -- пусть с кацапов получают
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да. чому рашка не попередила світову спільноту, що збирається притягти на дамбас буки, які здатні збивати пасажирські літаки ?
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Так в этом вся проблема. Когда рассказывать, что Россия ни при чём и войны нет, то европейцы первые. А когда самолет сбили, то это оказывается Украина их не предупредила. Самим надо было предупреждаться.
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А що там говорили Міжнародні агенції з безпеки польотів? Забороняли користуватися літакам повітряним простором Донбасу?
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С таким же успехом можно спросить у Нидерландов, почему они отправили самолет по этому маршруту.
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почему вы летели самолетом именно в этом месте, хотя знали, что расея вторглась на территорию Украины и ведет боевые действия? может еврогеи специально это сделали в сговоре с путлером?
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Потому что они сами отрицали эту войну и делали вид, что ничего не происходит. Как говорил Ницше - если долго всматриваться в бездну, то бездна посмотрит на тебя.
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Так там же ж шахтеры были с отбойными молотками, роисся ж ни при делах ни разу, да, гниды голландские?
А зеленскому респект: благодаря ему любая мразота Украину спешит в говно втоптать. Это успех. Адназначна.
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Украина - потому что снова недооценили людоедов. А почему у с ОБСЕ не спросить.
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Так никто не отчитывался перед Украиной, что припер БУК на домбабве
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Почему бандит стрелявший по своей цели не предупредил окружающих ? И почему те по кому стреляли из под тишка не информировали окружающих и не загородили жёлтыми ленточками предполагаемое место преступлений ? Ну не идиоты ?
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голланы в самом деле такие тупые или прикидываются???, или они в местах охотничих угодий тоже закрывают небо на 10 тысяч???, никто даже предположить не мог, что рашкованы настолько сойдут с ума что притащат буки с руссни.....
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Так кто мог знать что шахтеры и впопучленцы так высоко могут подбрасывать свои отбойные молотки? Завтра и над черным и над Одессой могут сбить очередной ваш Боинг. Ихтамнеты они такие. Только почему то медлународные авиалинии не требуют перекывать полеты над той зоной. Мало того, Зештанмаер хочет запустить прямые рейсы из Мацквы в Украину чтобы ихтамнеты не парились сутки в поездах.
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да все и так знают почему - во первых коридор 10500 метров высоты считается недостижимым для ручных пусковых установок, тоесть безопасным, а во вторых никто не предполагал что тупым обезьянам дадут взрослую пусковую установку для которой высота 10500 легко достижима.

маршруты на высоте 10500 - открыты даже где ведутся активные боевые действия в других странах.
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это только цветочки за прогиб с Цемахои перед куйлом... однажды уже Кучма схавал сбитый мокшанцами на учениях боинг а мы с вами заплатили из своего кармана....
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О, на рашку рявкать очко жмет, то спустя пять лет решили и Украину к виноватым причислить? Браво! Видимо дочь ***** там не зря ошивается.
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