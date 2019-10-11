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 Более 70% украинцев доверяют Зеленскому, Разумкову - 54%, а Гончаруку - 36%, - опрос Центра Разумкова

70,5% украинцев доверяют Президенту Украины Владимиру Зеленскому. В то же время 22,1% заявили, что не доверяют действующему главе государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Спикеру Верховной Рады Дмитрию Раумкову доверяют 54% украинцев, а премьер-министру Алексею Гончаруку - 36%.

Среди тех политиков, фамилии которых были представлены в опроснике, только они имеют позитивный баланс доверия-недоверия (то есть доля тех, кто им доверяет, превышает долю тех, кто не доверяет).

Согласно результатам социологического исследования, недоверие чаще высказывается Юрию Луценко (ему не доверяют 88% опрошенных), Андрею Парубию (83%), Петру Порошенко (80%), Нестору Шуфричу (78%), Вадиму Рабиновичу (76%), Виктору Медведчуку (76%), Юлии Тимошенко (74%), Арсену Авакову (72%), Владимиру Гройсману (70,5%) и Юрию Бойко (68%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 октября 2019 года среди 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отмену неприкосновенности поддерживают 90% украинцев, а сокращение количества нардепов в Раде - 87%, - опрос Центра Разумкова

Источник: https://censor.net.ua/n3153485
 
   
 Топ комментарии
 
и только 10% верят в эту чушь...
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Разумков досліджує рівень довіри Разумкову... Тут мені карта і поперла!
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" недоверие чаще высказывается ... Нестору Шуфричу (78%), Вадиму Рабиновичу (76%), Виктору Медведчуку (76%)"

Оце дійсно жах, що цим покидькам та відкритим ворогам Украини не довіряють лише 76-78% українців...
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Ци покитьки, при Зебиле, получили власть и сидят в ВР.
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Леонид Днепр , причем здесь Петя , Вы же знаете как я люблю Шеколадную мразь после Иловайска Понад 70% українців довіряють Зеленському, Разумкову - 54%, а Гончаруку - 36%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 9230 Но это чмо пошло дальше , он сдает Украину целиком Понад 70% українців довіряють Зеленському, Разумкову - 54%, а Гончаруку - 36%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 9230 Отведение войск это предательство Понад 70% українців довіряють Зеленському, Разумкову - 54%, а Гончаруку - 36%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 9230
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а, теперь понятно мне, как дончанину, КТО виноват в Иловайске...
вы полудурки, виноват. только. ваш. *****!.. ПНХ!
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Если шо, то это центр имени какого-то Разумкова ( шо за деятель такой, чем отличился ?????) находится на ул.Лаврской! Стучу как завещал великий Зе....
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Директор Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна вважає, що прес-марафон президента України Володимира Зеленського підвищить рейтинг довіри до нього.
"Я думаю, що вчорашній марафон, щоб там не казали критики, підвищить рейтинг, тому що це "наша людина з народу".
Вона зазначила, що ніколи ще в українській політиці після виборів президент не мав 70% довіри, а люди не були налаштовані так оптимістично".

https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/11/7228795/
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Странно...Уж столько висит на "Цензоре" статья, а у соевых идиотов хватило ума только самолайков накрутить к своему же тупизму. А где ж масса изобличительных каментов? Понад 70% українців довіряють Зеленському, Разумкову - 54%, а Гончаруку - 36%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 8403
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зараз вони, щоб виправдати капітуляцію, будуть справну цифірь малювати
діджиталізація, фулє!
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Разумков доверяет разумкову? Бред. Понад 70% українців довіряють Зеленському, Разумкову - 54%, а Гончаруку - 36%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 8673
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Цирк. Установа імені папаши-Разумкова довіряє його синочку. P.S. Хто бажає, може глянути склад керівництва "Центру Разумкова" - так такий синьодупий антиукраїнський пи@дець, що очікувати від цього "центру" правди і об'єктивності буде лише довбень.
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