 Более 70% украинцев доверяют Зеленскому, Разумкову - 54%, а Гончаруку - 36%, - опрос Центра Разумкова

Как информирует Цензор.НЕТ, об свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова.
Спикеру Верховной Рады Дмитрию Раумкову доверяют 54% украинцев, а премьер-министру Алексею Гончаруку - 36%.
Среди тех политиков, фамилии которых были представлены в опроснике, только они имеют позитивный баланс доверия-недоверия (то есть доля тех, кто им доверяет, превышает долю тех, кто не доверяет).
Согласно результатам социологического исследования, недоверие чаще высказывается Юрию Луценко (ему не доверяют 88% опрошенных), Андрею Парубию (83%), Петру Порошенко (80%), Нестору Шуфричу (78%), Вадиму Рабиновичу (76%), Виктору Медведчуку (76%), Юлии Тимошенко (74%), Арсену Авакову (72%), Владимиру Гройсману (70,5%) и Юрию Бойко (68%).
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 октября 2019 года среди 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Оце дійсно жах, що цим покидькам та відкритим ворогам Украини не довіряють лише 76-78% українців...
вы полудурки, виноват. только. ваш. *****!.. ПНХ!
"Я думаю, що вчорашній марафон, щоб там не казали критики, підвищить рейтинг, тому що це "наша людина з народу".
Вона зазначила, що ніколи ще в українській політиці після виборів президент не мав 70% довіри, а люди не були налаштовані так оптимістично".
https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/11/7228795/
діджиталізація, фулє!