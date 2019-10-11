 Более 70% украинцев доверяют Зеленскому, Разумкову - 54%, а Гончаруку - 36%, - опрос Центра Разумкова

Как информирует Цензор.НЕТ, об свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Спикеру Верховной Рады Дмитрию Раумкову доверяют 54% украинцев, а премьер-министру Алексею Гончаруку - 36%.

Среди тех политиков, фамилии которых были представлены в опроснике, только они имеют позитивный баланс доверия-недоверия (то есть доля тех, кто им доверяет, превышает долю тех, кто не доверяет).

Согласно результатам социологического исследования, недоверие чаще высказывается Юрию Луценко (ему не доверяют 88% опрошенных), Андрею Парубию (83%), Петру Порошенко (80%), Нестору Шуфричу (78%), Вадиму Рабиновичу (76%), Виктору Медведчуку (76%), Юлии Тимошенко (74%), Арсену Авакову (72%), Владимиру Гройсману (70,5%) и Юрию Бойко (68%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 октября 2019 года среди 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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