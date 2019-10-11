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Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
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 День защитника Украины - это наш национальный праздник, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что отмечаемый 14 октября День защитника Украины является национальным праздником в стране.

"Этот праздник объединяет профессиональных военных, добровольцев, медиков, волонтеров, активистов, журналистов, которые работают в зоне боевых действий. Без преувеличения, это наш национальный праздник. И все, кого я назвал, наши настоящие герои Украины, если позволите, наши волшебники", - сказал он в пятницу в Одессе на мероприятиях по случаю предстоящего Дня защитника Украины 14 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский указал, что с 2014 года все названные им люди ежедневно, рискуя собственной жизнью, делают Украине и ее гражданам "наиболее ценные подарки – это мирное небо в украинских городах и селах, существование нашего государства, ее суверенитета и независимости". "За всё это, к сожалению, приходится платить страшную и болезненную цену – это тысячи жизней наших побратимов", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сдачи национальных интересов Украины на Донбассе не будет, - Зеленский

Президент также вновь заявил, что никакой отмены льгот для ветеранов боевых действий и украинских военнослужащих не будет. "Государство и дальше будет выполнять свои социальные обязательства перед теми, кому оно обязано своим существованием", - заверил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3153484
 
   
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Жовнір на світлині начебто каже: "Шмаркля! Оно двері, оно нахмуй!" День защитника Украины - это наш национальный праздник, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8163

День защитника Украины - это наш национальный праздник, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6204
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Он еще и лицемер,надеюсь ты придёшь на майдан 14 го
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Он еще и лицемер,надеюсь ты придёшь на майдан 14 го
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он прийдёт,а сам? диван не отпускает?
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что,200 грн уже пропил полученые там? ))
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вот за это, вас зебилы, и ненавидят - за откровенную ложь, тупость и подлость...)
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то вы такие злые потому что вас опустили на выборах. у вас психологическая травма как у пороЩЕНКА )) после ваших высеров вы еще надеетесь что пороХЛА станут поддерживать больше? всё! закомпостировали! вас -на свалку.
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А ты на каких вборах победило, за чепушилина или прасечника?
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Так ты нее в курсе? Так чего лезешь в Украину?
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да да все так как ты и написала. вопрос-что ты получила от такого счастья?
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о..алкашные термины пошли)) ну вы порохомордые ни разу не палитесь..алкаши как ваше пороХЛО ))
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И,шо? Огромное большинство говорили,-нах.. оно припёрлось сюда, а атовцы вообще ох..вшие были - "как его там только не прибили там"
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а что, ты там опять будешь кукарекать "ко-ко-ко-копитуляция!" ? )))
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Оно будет в диван пердеть "ко-ко-ко-копитуляция!".
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Ну я же не ты даун,после как орки займут восток окончательно благодаря капитуляции, ты готовый получать по почкам и после того как народная милиция донбаса тебя отп..ит и сделает петухом,будеш кукарекать сам,ватник отбитый
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Да это говно макеевское стебется, спамь...
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завались в гроб, порохоботище позорное))
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Не нервничай так вата,на Зе не рассчитывай вынесут вместе с Богданом с банковой,если попробует реально капитулировать
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Лахто мокшанська, не "танцюй" зебіла, ми вміємо розрізняти сорти лайна.
а тепер - у спам, зайвохромосомне парнокопитне.
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на то вы и спецы по говну..всю жизнь в нем живешь))
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Тьі чепуховец запомоенньій, бьіро упало на мосльі и поползло под шконарь тухлой дьірой вверх.
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дивно, як співпало.... і в українців також свято в той самий день
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Жовнір на світлині начебто каже: "Шмаркля! Оно двері, оно нахмуй!" День защитника Украины - это наш национальный праздник, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8163

День защитника Украины - это наш национальный праздник, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6204
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А вы его превратили в наш национальный траур...
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За такого преЗедента та його виборців наразі маємо...
День защитника Украины - это наш национальный праздник, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5
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Зебил, теперь, очень внимательно следи за своей речью, как только начнешь обгаживать Защитников Родины (по твоему фашиков, нациков), тут тебе и конец....
Твои визги, Зебил, про проплаченных порохоботов (т.е. несогласных с зебильной политикой) пока тебе прощают, но это, до поры до времени....
Уже зебенятки повизгивают, что проплаченных несогласных, нужно: 1)убивать, 2)сажать, 3)завозить в лес и закапывать, 4)травить.... это что же им в бошки тупые вкладывается? готовятся к новым ГУЛАГам?
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Уклонист Зеленый... На фото не поймешь - то ли дурак, то ли агент ФБР День защитника Украины - это наш национальный праздник, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6909. Но уж не как не воин
День защитника Украины - это наш национальный праздник, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2514
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А у тебя, воен боевого дивана, какой прикид?
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Зебил, а у тебя что и дивана нет? Что-то я твоих зебильных комов про украинский язык, который не нужен , и подачу рапы в оккупированный Крым не видел. Так что сиди на очке ровно, дешевый шутолох
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Та він бурят, виходячи з ніку. Після того як обгорів, став набагато симпатичнішим.
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Ответь по существу, если Зе обвиняешь? Ты - уклонист?
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Гибридный президент...Школы не хочет на украинском. Покрова как у УПА, день защитника...Хер вас попутал с вашими олигархами !
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буду тебе напоминать - вы сделали это вместе - обманули тебя не умного ,в очередной раз,да?)))
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Только не твой если в свое время откосил от армии
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праздник для"зе" формула рашистско- штанмаеровская
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По мойму уже нужно праздновать день капитуляции во главе Зештанмаера.
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Это не твой день, товарищ Зе. Ты не служил 2 года в ******* армии СССР в кацапских степях Капустиного Яра и даже не педставляешь, что это такое служить на "точке"и быть украинцем среди подмосковной мордвы в размере четырёх *** индивидуумов имперских кацапов плюс двух гондонов имперских качков из Ленинграда?
Одному из качков я прострелил яйца и меня Волгоградский суд в1978 году оправдал. А этому кацапскому убийце дали всего 2 года условно.
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оказывается для того шо бы стать главным командуючем всего то надо
от армии закосись и дураком по пианине постучать.
и чего я корячился священные долги кому то отдавал?
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