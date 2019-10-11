 День защитника Украины - это наш национальный праздник, - Зеленский

"Этот праздник объединяет профессиональных военных, добровольцев, медиков, волонтеров, активистов, журналистов, которые работают в зоне боевых действий. Без преувеличения, это наш национальный праздник. И все, кого я назвал, наши настоящие герои Украины, если позволите, наши волшебники", - сказал он в пятницу в Одессе на мероприятиях по случаю предстоящего Дня защитника Украины 14 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Зеленский указал, что с 2014 года все названные им люди ежедневно, рискуя собственной жизнью, делают Украине и ее гражданам "наиболее ценные подарки – это мирное небо в украинских городах и селах, существование нашего государства, ее суверенитета и независимости". "За всё это, к сожалению, приходится платить страшную и болезненную цену – это тысячи жизней наших побратимов", - добавил он.
Президент также вновь заявил, что никакой отмены льгот для ветеранов боевых действий и украинских военнослужащих не будет. "Государство и дальше будет выполнять свои социальные обязательства перед теми, кому оно обязано своим существованием", - заверил он.
а тепер - у спам, зайвохромосомне парнокопитне.
Твои визги, Зебил, про проплаченных порохоботов (т.е. несогласных с зебильной политикой) пока тебе прощают, но это, до поры до времени....
Уже зебенятки повизгивают, что проплаченных несогласных, нужно: 1)убивать, 2)сажать, 3)завозить в лес и закапывать, 4)травить.... это что же им в бошки тупые вкладывается? готовятся к новым ГУЛАГам?
Одному из качков я прострелил яйца и меня Волгоградский суд в1978 году оправдал. А этому кацапскому убийце дали всего 2 года условно.
от армии закосись и дураком по пианине постучать.
и чего я корячился священные долги кому то отдавал?