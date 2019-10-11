 Минздрав хочет вернуть "совковый" институт главных специалистов, породивший не одного "коррупционного монстра", - Супрун

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила экс-глава ведомства Уляна Супрун, передает Цензор.НЕТ.

Она привела слова заместителя министра здравоохранения Михаила Загрийчука: "Мне стыдно признать, что я как заместитель министра, курирующий лечебное направление, не могу назвать, находясь 1,5 месяца в министерстве, фамилия главного фтизиатра страны. Потому что институт главных специалистов был полностью уничтожен. Я не знаю, кто главный хирург страны, нет главного терапевта, главного кардиолога, главного инфекциониста, главного по лечению ВИЧ-СПИД... Мы сейчас первым делом собираемся восстановить институт главных специалистов".

При этом Супрун отметила, что практика назначения главных врачей страны существовала только в Советском Союзе, и в других странах ее нет.

"Главными специалистами Минздрава Украины очень сильно хотели становиться не только из-за престижности, но и из-за возможности влияния (а точнее формирования) списков для закупок лекарств или оборудования министерством. Было очень легко "договориться" с одним человеком о включении или наоборот невключения чего-то в номенклатуру закупок... Именно в таких условиях во времена Богатыревой на тендерных договоренностях, которые решались за закрытыми дверями, разворовывались сотни миллионов средств налогоплательщиков. Такие условия создали не одного коррупционного монстра, которые годами сидели на потоках, имели золотые таблички на дверях кабинетов "главный врач страны", при этом имели бесспорный авторитет и славу", - написала она.

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Супрун напомнила, что в 2017 году ее команда изменила систему и передала полномочия главных специалистов экспертным группам МОЗ Украины, которые состоят не из одного человека, а целой группы компетентных специалистов из разных областей медицины и обычно утверждались на срок выполнения возложенных задач, но не более чем на шесть месяцев.

"Услышать и учесть экспертные мнения можно и без предоставления статуса главного врача страны. Найти необходимую информацию или статистику тоже возможно без человека со статусом "главного". Но без восстановления этого института значительно труднее работать "по понятиям" как в старые добрые времена", - резюмирует экс-глава МОЗ.



