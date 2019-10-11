 Я бы так не делал, - Зеленский о заявлении Новосад по переводу русскоязычных школ на государственный язык обучения

Об этом Президент сказал во время пресс-марафона, отвечая на вопрос, как он относится к идее преподавания в школах на украинском языке - как это предлагает министр образования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Для меня вопрос языка не является приоритетным, но я - не правительство. Я даже не знаю, что имела в виду госпожа министр образования: какие именно школы должны перейти на украинский язык, касается ли это частных школ. Что она имела в виду, мне сложно сказать. Я спрошу госпожу министра, что она имела в виду", - заявил Зеленский.
Он заметил, что с ним лично этот вопрос не обсуждался, но он намерен все детально выяснить. "Вы знаете, что вопросы языка, образования очень расшатывают общество. Я бы так не делал, как она делает. Но мне интересно выяснить этот вопрос", - подчеркнул президент.
Как сообщалось, министр образования и науки Анна Новосад в эфире одного из телеканалов рассказала, что с сентября 2020 года русскоязычные школы в Украине перейдут на государственный язык обучения. Школы языков меньшинств, которые относятся к языкам Евросоюза, - с сентября 2023 года.
В Украине 28 сентября 2017 года вступил в силу закон "Об образовании", который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский, но согласно образовательной программы, одна или несколько дисциплин могут излагаться двумя или более языками. Лицам, которые принадлежат к национальным меньшинствам, гарантируется право на обучение на родном языке наряду с украинским в отдельных классах коммунальных учреждений дошкольного и начального образования.
Конституционный Суд признал этот закон соответствующим Конституции.
до того часу сканування техничного тексту та автоматичний перекладу на любу мову стануть нормою..
"Вы знаете, что вопросы независимости, очень расшатывают общество. Я бы так не делал, как они делают. Но мне интересно выяснить этот вопрос"
Министр МОН Украины: зачем детям в школе усиленно преподавать английский? Ведь мы боремся с тем, чтобы люди не выезжали за границу. Не знают английского, не будут выезжать.
С какого года ?
В Украине 28 сентября 2017 года вступил в силу закон "Об образовании", который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский, но согласно образовательной программы, одна или несколько дисциплин могут излагаться двумя или более языками. Лицам, которые принадлежат к национальным меньшинствам, гарантируется право на обучение на родном языке наряду с украинским в отдельных классах коммунальных учреждений дошкольного и начального образования.
Конституционный Суд признал этот закон соответствующим Конституции.