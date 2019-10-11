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 Я бы так не делал, - Зеленский о заявлении Новосад по переводу русскоязычных школ на государственный язык обучения

Владимир Зеленский хочет выяснить у министра образования и науки Анны Новосад, что она имела в виду, заявив, что все русскоязычные школы с сентября 2020 года перейдут на государственный язык обучения.

Об этом Президент сказал во время пресс-марафона, отвечая на вопрос, как он относится к идее преподавания в школах на украинском языке - как это предлагает министр образования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для меня вопрос языка не является приоритетным, но я - не правительство. Я даже не знаю, что имела в виду госпожа министр образования: какие именно школы должны перейти на украинский язык, касается ли это частных школ. Что она имела в виду, мне сложно сказать. Я спрошу госпожу министра, что она имела в виду", - заявил Зеленский.

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Он заметил, что с ним лично этот вопрос не обсуждался, но он намерен все детально выяснить. "Вы знаете, что вопросы языка, образования очень расшатывают общество. Я бы так не делал, как она делает. Но мне интересно выяснить этот вопрос", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, министр образования и науки Анна Новосад в эфире одного из телеканалов рассказала, что с сентября 2020 года русскоязычные школы в Украине перейдут на государственный язык обучения. Школы языков меньшинств, которые относятся к языкам Евросоюза, - с сентября 2023 года.

В Украине 28 сентября 2017 года вступил в силу закон "Об образовании", который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский, но согласно образовательной программы, одна или несколько дисциплин могут излагаться двумя или более языками. Лицам, которые принадлежат к национальным меньшинствам, гарантируется право на обучение на родном языке наряду с украинским в отдельных классах коммунальных учреждений дошкольного и начального образования.

Конституционный Суд признал этот закон соответствующим Конституции.

Источник: https://censor.net.ua/n3153480
 
   
 Топ комментарии
 
Вата лезет из Моники, раб хуйла пустоголовый............
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Маланец-малорос, пи***ш гроші для Бабломойського, так не лізь до мови, бо прищемлять язика
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Монике удалось быстро обосраться, так даже не смог тупейший зэк ЯнукОвощ Я бы так не делал, - Зеленский о заявлении Новосад по переводу русскоязычных школ на государственный язык обучения - Цензор.НЕТ 8889
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Вата лезет из Моники, раб ***** пустоголовый............
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что вы хотите услышать от зе ? он уже ведь сказал ранее ." что на украинском разговаривает сельское быдло".
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Ответ не президента а малороса ватника и чтоб пуйла не злить "не расшатывать"
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У него, наверно, есть особый рецепт того,как хотя бы через пару поколений добиться того,чтобы все граждане Украины свободно владели государственной мовою.Только через украинизацию школы и дошкольных учреждений. А уж в быту пусть народ говорит на том,на котором хочет.Болгары на болгарском,русские на русском,гагаузы на своем ,....
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Маланец-малорос, пи***ш гроші для Бабломойського, так не лізь до мови, бо прищемлять язика
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Если Украина независимая,то почему украинцы должны говорить на иных языках в школе ? Английский,французский,немецкий - как вторые языки. Монгольский и расийский зачем ?
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Подавляющее большинство технической документации времён СССР - на русском. Это касается дорог, мостов, тоннелей, коммуникаций, железных дорог - всего что было тогда построено.
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Того що розумiти треба документ коли бачишь його.
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ну и что, что на русском. украинец с могзами переводит находу.
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Дело в том что инженерные профессии, связанные с безопасностью людей, требуют сертификации. Если инженер окончил строительный вуз на украинском языке, он юридически не может работать с документами на другом языке - потому что ответственность за принимаемые решения, в случае аварии, нести будет он, а он скажет "я не понял что там было написано, меня учили на другом языке".
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та не переймайся ти так... є люди які розуміють ЩЕ москальську говірку Я би так не робив, - Зеленський про заяву Новосад щодо переведення російськомовних шкіл на державну мову навчання - Цензор.НЕТ 7126 А готувати в 2020р першокласника ,щоб він зміг прочитати в 2035техничну документацію, написану ще в 1985р...ЯКОСЬ НО ДУЖЕ ТУПОРИЛО...
до того часу сканування техничного тексту та автоматичний перекладу на любу мову стануть нормою..
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Монике удалось быстро обосраться, так даже не смог тупейший зэк ЯнукОвощ Я бы так не делал, - Зеленский о заявлении Новосад по переводу русскоязычных школ на государственный язык обучения - Цензор.НЕТ 8889
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Хоть в одном вопросе Зештанмаер не унизил украинцев?
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Зебіли з Галичини просто в екстазі мабуть.
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У зедеток тоже челюсть кацапская, как и у папашки?
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отакої... виходить, що шмаркля=ашкєназі, який не розуміє навіть своєї материнської мови(і тому замість їдіша язиком ляпає) по класифікації ґебельсів пукіна -"кацап " Я би так не робив, - Зеленський про заяву Новосад щодо переведення російськомовних шкіл на державну мову навчання - Цензор.НЕТ 3474 ... ой який цікавий каламбур Я би так не робив, - Зеленський про заяву Новосад щодо переведення російськомовних шкіл на державну мову навчання - Цензор.НЕТ 1

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На другой ветке один кацап ники меняет аж гай шумит, чтоб хоть какую то поддержку монике изобразить...
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Вот теперь ты не просто Моника - ты Моника с низкой социальной ответственностью. Я бы так не делал, - Зеленский о заявлении Новосад по переводу русскоязычных школ на государственный язык обучения - Цензор.НЕТ 2302
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вместе с детками, там школ для них валом.
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Я бы так не делал, - Зеленский о принятии "Акта провозглашения независимости Украины".

"Вы знаете, что вопросы независимости, очень расшатывают общество. Я бы так не делал, как они делают. Но мне интересно выяснить этот вопрос"
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Правильно. Половина населения Украины говорит в быту по-русски. Не надо накалять дополнительно.
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Так дурень мова ж про те щоб хоч діти від узькоязичія лікувалися
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я не дурень. я розумний. ти - дурень. Треба, щоб були дві мови навчання. Я свого часу вчився в укр и росс школах. Це дуже добре розвиває.
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А тебе что, кто-то запрещает говорить на русском? Не включай дурака, не надо! Обстановку накаляет именно сам скоморох. Оно забыло наверное, что является Президентом Украины, а не шохой ху...ла в малоросии. С козломордией нельзя по человечески, ведь если бы еще в 91 году, тогдашний "презик" - "павлин" припудренный - кравчук закрыл эту тему с двумя языками, сегодня ее бы никто не поднимал. В Украине ДОЛЖНЫ быть только УКРАИНСКИЕ школы. Точка! Кто думает иначе, тот унижает ГРАЖДАН Украины и расшатывает общество.
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Кто еще сомневается в зеленом Иуде? Зебилы, за сколько ваш ********** продает Украину оптом и в розницу? Вам хоть что-то перепадет от Иуды Криворожского
Я бы так не делал, - Зеленский о заявлении Новосад по переводу русскоязычных школ на государственный язык обучения - Цензор.НЕТ 3600
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Українці не матюкаються москальськими матюками... але напрямок твоєї думки - слушний Я би так не робив, - Зеленський про заяву Новосад щодо переведення російськомовних шкіл на державну мову навчання - Цензор.НЕТ 2020
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ще й як, бо москалі взагалі два язики розуміють - руцький та руцький матерний Тільки не УЁ а УЙО Я би так не робив, - Зеленський про заяву Новосад щодо переведення російськомовних шкіл на державну мову навчання - Цензор.НЕТ 8629
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Разумков: безвиз для Украины опасен тем, что выезжает рабочая сила.
Министр МОН Украины: зачем детям в школе усиленно преподавать английский? Ведь мы боремся с тем, чтобы люди не выезжали за границу. Не знают английского, не будут выезжать.
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Люди уезжают далеко не только за деньгами, но и за другими правилами поведения в обществе. На Западе - другие грани между "можно" и "нельзя", "правильно" и "неправильно".
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Каждому воздастся за ухудшение обстановки в Украине,за поганный язык, потоки оскорблений и той ненависти. Все будет.
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ага... і вже почалось!! так що язикаті фашисти та що марамої-материнської мови не знають.. сушіть мацу та самі-собі зашморги купляйте Я би так не робив, - Зеленський про заяву Новосад щодо переведення російськомовних шкіл на державну мову навчання - Цензор.НЕТ 9806 В УКРАЇНІ УКРАЇНЦІВ 83%!! ВЖЕ а москалів лише 12%(і не всі з них такі тупорилі українофоби як шмаркля..)
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Переход должен быть, безусловно. Главное при этом - соразмерить возможности государства с желаниями. Достаточно ли в стране учителей, способных профессионально преподавать физику, химию, математику, биологию, анатомию, астрономию и т.д, на украинском языке ?
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ну,раз през малоросс телемарафон на укрмове ведет,быстро вспомнил и подучился,то и для других не проблема))) курсы переподготовки и так учителя проходят))
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Догадайтесь: почему он выбрал такое странное место для интервью, и почему он сидит рядом с таким большим окном. Я би так не робив, - Зеленський про заяву Новосад щодо переведення російськомовних шкіл на державну мову навчання - Цензор.НЕТ 379
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не знаю это странное место,давно в киеве не была)) но для него главное пендель в ушко вставленная))
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В ушке у него миниатюрный радиоприёмник, работающий в СВЧ-диапазоне. Для СВЧ-сигналов кирпичная стена является непроницаемой. Радиопередатчик должен находиться в пределах прямой видимости. Он был, очевидно, установлен в одном из зданий из которых это окно видно. Устанавливается направленная антенна (параболическая видимо), и подключается к маломощному передатчику, в микрофон которого суфлёр диктует текст.
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Можно просто іпан.ьись... 28 років незалежності, а ви задаєте подібні запитання?
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А чому вчились ті вчителя в українських ВУЗах.? Там навчання тільки державною мовою. Так що не треба казок...
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>там навчання тільки державною мовою.

С какого года ?
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з 1918року в Україні в вишах почалось навчання українською мовою...
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Я задал очень конкретный вопрос: все ли учителя средних школ готовы преподавать точные науки на украинском языке, профессионально, вот прямо с завтрашнего дня (или через год) ?
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просто надо не бояться делать ошибки. сначала будет суржик, но он должен бьіть терминологический. а у нас он еще и лингвистический, и у самих преподов педвузов. один год и учитель перешел. єто не сложно. сложно заткнуть совково-скрепньіх, которьіе будут видеть домашку и зудеть детям, что єто херня.
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В любом деле нужно быть реалистом. Это как во врачебной профессии: не навредить излишним усердием.
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чего удивляться? недоумки выбрали "совка" в обновленной версии, для него Рашка это максимум мечтаний, а Украину оно воспринимает как УССР, не более того, подождите немного, мы его еще с калорадской тряпкой на "девятаемайя" увидим у ху@ла в гостях...
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В очередной раз заявляет что законы выполнять не будет. Что сильно обнаглел, к чему бы это? Собрался уже линять?
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Просто Зе кацапорилий,звідси все і виходить
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я не понял? с чем гарант Зе не согласен с Конституцией Украины !!!! Я би так не робив, - Зеленський про заяву Новосад щодо переведення російськомовних шкіл на державну мову навчання - Цензор.НЕТ 1710

В Украине 28 сентября 2017 года вступил в силу закон "Об образовании", который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский, но согласно образовательной программы, одна или несколько дисциплин могут излагаться двумя или более языками. Лицам, которые принадлежат к национальным меньшинствам, гарантируется право на обучение на родном языке наряду с украинским в отдельных классах коммунальных учреждений дошкольного и начального образования.
Конституционный Суд признал этот закон соответствующим Конституции.
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В интернете нет контента на украинском языке, поэтому русский 👅 будет в Украине.
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В інтернеті повно контенту на українській мові, просто тобі кацапу видається інформація згідно запиту. До того ж, як би це був вирішальний фактор, то усюди була би англійська мова, а не твій сраний язик
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Только что поставил в Гугле мову, результат не изменился.
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государственный язык в Украине - украинский, в Японии - японский, во Франции- французский и далее - по списку, кто-то конечно с этим может не соглашаться, но! закончивший русскую школу во Франции, точно будет иметь трудности с адаптацией в стране (Франции, конечно...) )))
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"Я спрошу госпожу министра, что она имела в виду"... А какие у тебя, идиот, на это полномочия? Ты что уже сЦарь Зеленый Горох?
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Кажуть що Віктору Федоровичу зробили пластичну операцію і він став Володимиром Олександровичем
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Ні, йому треба було б ще ноги обрізати на 35-40 см, щоб був Зе.
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От гнида малопоська!!! Ти ж бидло хворе на постколоніалізм і війна через то - так дай хоч дітям мати власну мову і країну!!!
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Падла ваЗелиновая ..Личный пианист Ху*ла ,доказ https://www.youtube.com/watch?v=b1_458Fm1zs . Моника, чекай недвигу на Ростовский сайтах
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Рожа гнусавая , поц прикацапленый. Монька, беги пока есть возможность .Бо может статься ,дотерпишь ,и больше не сыграешь на Рояле
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