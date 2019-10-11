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 Люди, вышедшие с территории посольства Турции в Киеве, напали на участников митинга в поддержку курдов. ВИДЕО

В Киеве возле посольства Турции произошли столкновения во время акции протеста против военной операции на севере Сирии.

Как информирует Цензор.НЕТ, эту информацию hromadske подтвердила одна из организаторов акции Наталья Луньо.

По ее словам, несколько десятков человек пришли на акцию в посольство Турции, чтобы выразить протесты против операции Турции в Сирии и "геноцида курдов".

"Мы требуем от Турции прекратить вторжение в северную Сирию. Мы требуем, чтобы Турция прекратила войну, в которой якобы борется с террористами. Мы требуем прекратить уничтожение курдов", - отметила Луньо.

Во время акции несколько человек, которые вышли с территории посольства, напали на митингующих и рвали их плакаты. Одну из протестующих ударил в лицо человек, который потом забежал на территорию посольства.

Пока неизвестно, являются ли эти люди представителями посольства или они просто находятся на его территории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главная причина страданий народов Сирии - это внешняя поддержка режима Асада, - МИД о начале военных действий Турции

По словам организатора акции, во время столкновений возле посольства были два представителя Нацгвардии, "но как-то так случилось, что они позволили этим людям вернуться на территорию посольства".

Сейчас на место происшествия прибыли полицейские и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 7 октября 2019 года США начали выводить своих военных из Сирии, по сути оставив курдов, которые вместе с американскими силами в течение нескольких лет боролись против боевиков "Исламского государства", самих.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что турецкие войска начали операцию "Мирная весна" на севере Сирии. В связи с этим, автономное правительство сирийских курдов объявило трехдневную общую мобилизацию.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что военная операция Турции в северо-восточной Сирии должна быть сдержанной. В Европейском Союзе отметили, что надежное решение сирийского конфликта не может быть достигнуто военным путем.

Источник: https://censor.net.ua/n3153476
 
 
 Топ комментарии
 
Напомним, 7 октября 2019 года США начали выводить своих военных из Сирии, по сути оставив курдов, которые вместе с американскими силами в течение нескольких лет боролись против боевиков "Исламского государства", самих.Источник: https://censor.net.ua/v3153476

Если честно это позор для США вот так бросить тех кто им поверил и воевал вместе с ними против ИГ, и очень странно что нет протестов в США против таких действий Трампа.
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На бутилку, недоробку кацапський.
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Як поводиться чинна влада - так і нацгвардійці... Люди, вышедшие с территории посольства Турции в Киеве, напали на участников митинга в поддержку курдов - Цензор.НЕТ 5047
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Мало дали , всяку сепарню треба бити нещадно.
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На бутилку, недоробку кацапський.
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Вовочка, а ты то что о курдах знаешь?
Например, в курсе, что они хотят свое, независимое, государство на территории Турции и Сирии? То-есть что-то вроде турецкого Лугандона.
И теперь как выглядит эта акция в свете той-же поддержки Турцией целостности украинской территории?
Просвяти нас, рагулей неотесанных, о великий специалист по международным отношениям.
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Та шо ты гавариш? Та неужели они бегут из турцыи, как хахлы из совка? Ай-яй-яй. Нуладна, буду знать.
ЗЫ: вот еще один гандон хахляцкий нарисовался. Вообще ни разу ему в голове не отложилось, что такие же гандоны в ментовской форме позволили черножопым уродам 3,14здить своих баб, зато про курдов он те и сказочку расскажет, и песенку споет. Тфу, гниль паскудная.
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Це ти з Золотого настукуєш? Номер 48? Ні в Станиці Луганській, ні в Золотому люди доєднуватись до Лугандону не хочуть. Тому порівнювати лугандонський сепаратизм і курдський тут недоречно.
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Сравнение с Лугандоном не корректное, курды, в отличии окацапленых хохлов и понаехавшего из паРаши кацапья в Лугандоне и Крыму, действительно являются отдельным народом без собственного государства и вполне имеют моральное право на самоопределение. Их правильнее сравнивать с чеченцами, дагестанцами, бурятами, якутами и множеством других народов на паРаше, но никак не с лугандонскими овощами.
Я не придерживаюсь ни стороны турков, ни курдов, слишком мало о них знаю, просто инфа к сведению.
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Навпаки. Цією молоддю можна пишатись. Люди перестали думати тільки розмірами власного городу, а борються з державним бандитизмом сусідів. Курди Сирії зазнають чергового геноциду від Туреччини. І тут не можна погоджуватись на компроміс. Чи ви затулите очі, якщо ваш сусіда буде гвалтувати свою сусідку?
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Ти борони свою дружину яку так само гвалтують, а не сусідками переймайся
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Турки оккупировали част Кипра так же, как кацапы оккупировали Крым, так что иди на полумесяц со своей поддержкой турецких империалистов.
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В кожній великій країні є подібні проблеми, включаючи Україну і якщо іти на поступки кожному сепару то отримаєм +100500 нових держав, а чи ти готовий розірвати свою державу на шматки, щоб догодити якимось гагаузам чи гоцулам,наприклад. Так що сам іди...
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Путин украинцев тоже считает сепарами и одним народом. Тоже правильно делает?
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Где и кто еще на пистил хохлов? А как еще к ним относиться, вечно виноватые, в слезах и соплях. Аваковцы приехали и подписались за нападавших, все правильно...
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Як поводиться чинна влада - так і нацгвардійці... Люди, вышедшие с территории посольства Турции в Киеве, напали на участников митинга в поддержку курдов - Цензор.НЕТ 5047
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хахлы - гавно, а не народ
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А я то думаю, чого ви їх ніяк не можете з,їсти.
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Ах ты прелесть моя! Единственная для вас, ушлепков, радость, что есть в этой Вселенной еще кто-то паскудней и отвратительней вас! Ну, что ж, тогда пусть ваших жен и матерей херячат по рылу черножопые обезьяны, вы этого заслужили, гниды.
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Знаю одного турка, так він терпіти не може кавказців. Називає їх "чурками". Це для мене трохи дико.
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Зачем нам лезть в дела турков ? Пусть сами решают.
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В смысле в дела турков? На территории Украины хулиганское нападение одних людей на других. То, что кто-то из них турки - не имеет ни малейшего значения - хулиганы должны быть наказаны по законам Украины
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Ну, если бы у них не было посольства в Украине то и не лезли бы, а пока оно есть - пусть выслушивают мнение граждан Украины.
Что это вообще за черты прыгают из калитки и обратно.
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Да, да... Зачем всем лезть в дела рашки... Пусть сама решает что делать со своими соседями.. Все верно???
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Напомним, 7 октября 2019 года США начали выводить своих военных из Сирии, по сути оставив курдов, которые вместе с американскими силами в течение нескольких лет боролись против боевиков "Исламского государства", самих.Источник: https://censor.net.ua/v3153476

Если честно это позор для США вот так бросить тех кто им поверил и воевал вместе с ними против ИГ, и очень странно что нет протестов в США против таких действий Трампа.
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люди говорят: "это не наша война". но они ошибаются. по ком звонит колокол, он звонит и по тебе...
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заняться больше нечем? зачем эти люди вообще пришли под посольство?
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потому что им жалко курдов, которых обманули. и мне жалко. как с ИГИЛ воевать, так курды нужны были
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мало проблем у нас? нужно больше провокаций и хаоса? ну собственно твоя позиция не удивляет.
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Чем действия Турции отличаются от действий рашки???
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они завтра передумают\помирятся, а мы виноваты останемся, думаю, что эта провокация нам во вред.
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А зачем украинцы в Европе и других странах выходят под разейское посольство с митингами? Наверное ето единственное место где им еще можно высказывать свое недовольство. Украиной скоро видимо будет то же самое судя по тому кто пришел к власти и судя по формуле Зештанмаера.
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Совість привела дітей, совість. Бо як тобі сподіватись на чиюсь підтримку від російської агресії, якщо сам байдуже спостерігаєш на брутальні вбивства?
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Турки вичислили організаторів акцій і вийшли сказати їм пару слів.Бо патріоти(хоч і гарячкуваті).
"Туреччина зараз демонструє ЩО насправді важливо і неважливо у міжнародній політиці:
1. НЕважливо: договори, норми, організації, закони, союзники, "формули" і гарантії, які курди, певно, отримували від Заходу.
2. Важливо: армія, яку створюють попри вказане у пункті 1."









Сергій Таран / Sergiy Taran

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Банда зеро поддерживает эрдогана, дружка путлера, нонстоп торгуещего с Крымом
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Навряд Зеленський буде втручатись в цю справу в будь якій формі.
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плавно и почти незаметно ,возвращаемся во времена януковича - все как при нем - разрешение на акцию протеста и так далее ... а и да мы все свидетели ,чем это закончилось в 2014
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Трамп еще раз показал какой он ************* пид*** рас. Использовал курдов в борьбе с Исламской державой а потом бросил их на уничтожение.
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Курдов кто только не использовал и СССР, и Запад в целом, и РФ и США и в итоге использовав бросали, теперь вот отдали туркам на расправу. Но это дела геополитические на прямую с нами не связано ( пока курды не начали туристов подрывать на курортах, не дай бог) А вот почему в Украине из иностранного посольства выходят какие то люди и нападают на протестующих находящихся вне территории посольства, а значит на территории Украины. А наша доблестная полиция и "гвардия" стоит и сопли жует. ( ну и кто с такой страной считаться будет) Вот поэтому у нас и Крым захватили и Донбасс . А может нужно было руки заломать , рожей об асфальт и в участок и буцигарню до разбирательства, потом либо депортация либо суд. ( в зависимости от статуса) Но мы ж гибридные , мы утремся и смолчим ) Да уж опускаемся все ниже и ниже.. оказывается плинтус не предел..
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Посольство Украины в Турции, в три раза меньше, по размеру.
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Правильно турки пиз..лей дали - вопрос не касается интересов твоей страны - значит нех свое мнение кому-то высказывать
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В ПЕРЕВОДЕ ПРИДУРОК ТВОИ СЛОВА ОБОЗНАЧАЮТ - ДЕЛО ТВОЕЙ СТРАНЫ НЕ КАСАЕТСЯ, ТО И НЕЧЕГО ПОДДЕРЖИВАТЬ УКРАИНУ.
ДА КАЦАПЧИКУ?????? 😂
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Був би Меттіс(Скажений Пес) зараз при владі, він би не залишив курдів в біді.
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Ердоган - це *********, яке дуже хоче стати Великим ******. Тому тре відноситись до Туреччини так само, як до будь-якого диктаторського режиму - триматись подалі. А не купувати у них усяке псевдо-"військове" лайно. А отих "співробітників" турецького посольства тре пи@здити нещадно, щоб навіть думки у виродків не виникало торкатись українців. Ментів, що допустили напад на українців, треба вигнати на@уй, бо вони негодящі до служби.
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я считаю эту акцию под посольством Турции провокацией...как то странно,то там то тут возникают,словно бы из неоткуда вот такие движения...нам мало политической турбулентности для Украины,так давайте еще с Турцией напряжемся,превратив всю Украину в один большой хаос...СМОТРИ,КОМУ ЭТО ВЫГОДНО
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У кого-то есть еще сомнения, что Трамп - агент *****? Трамп бросил курдов, турки их атакуют, а Рашка вещает, что надо было договариваться курдам с ними, а не с США и тогда бы все было нормально.
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Наїбашили наші дівчата цих товсточорносраких ...
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"были два представителя Нацгвардии, "но как-то так случилось, что они позволили этим людям вернуться на территорию посольства", - да нет у нас никакой национальной гвардии. Это все ряженые в форму бездельники, которые за наши деньги допускают преступное бездействие при ЛЮБОМ беззаконии.
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