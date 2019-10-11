 Люди, вышедшие с территории посольства Турции в Киеве, напали на участников митинга в поддержку курдов. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, эту информацию hromadske подтвердила одна из организаторов акции Наталья Луньо.

По ее словам, несколько десятков человек пришли на акцию в посольство Турции, чтобы выразить протесты против операции Турции в Сирии и "геноцида курдов".

"Мы требуем от Турции прекратить вторжение в северную Сирию. Мы требуем, чтобы Турция прекратила войну, в которой якобы борется с террористами. Мы требуем прекратить уничтожение курдов", - отметила Луньо.

Во время акции несколько человек, которые вышли с территории посольства, напали на митингующих и рвали их плакаты. Одну из протестующих ударил в лицо человек, который потом забежал на территорию посольства.

Пока неизвестно, являются ли эти люди представителями посольства или они просто находятся на его территории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главная причина страданий народов Сирии - это внешняя поддержка режима Асада, - МИД о начале военных действий Турции

По словам организатора акции, во время столкновений возле посольства были два представителя Нацгвардии, "но как-то так случилось, что они позволили этим людям вернуться на территорию посольства".

Сейчас на место происшествия прибыли полицейские и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 7 октября 2019 года США начали выводить своих военных из Сирии, по сути оставив курдов, которые вместе с американскими силами в течение нескольких лет боролись против боевиков "Исламского государства", самих.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что турецкие войска начали операцию "Мирная весна" на севере Сирии. В связи с этим, автономное правительство сирийских курдов объявило трехдневную общую мобилизацию.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что военная операция Турции в северо-восточной Сирии должна быть сдержанной. В Европейском Союзе отметили, что надежное решение сирийского конфликта не может быть достигнуто военным путем.