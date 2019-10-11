 Люди, вышедшие с территории посольства Турции в Киеве, напали на участников митинга в поддержку курдов. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, эту информацию hromadske подтвердила одна из организаторов акции Наталья Луньо.
По ее словам, несколько десятков человек пришли на акцию в посольство Турции, чтобы выразить протесты против операции Турции в Сирии и "геноцида курдов".
"Мы требуем от Турции прекратить вторжение в северную Сирию. Мы требуем, чтобы Турция прекратила войну, в которой якобы борется с террористами. Мы требуем прекратить уничтожение курдов", - отметила Луньо.
Во время акции несколько человек, которые вышли с территории посольства, напали на митингующих и рвали их плакаты. Одну из протестующих ударил в лицо человек, который потом забежал на территорию посольства.
Пока неизвестно, являются ли эти люди представителями посольства или они просто находятся на его территории.
По словам организатора акции, во время столкновений возле посольства были два представителя Нацгвардии, "но как-то так случилось, что они позволили этим людям вернуться на территорию посольства".
Сейчас на место происшествия прибыли полицейские и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, 7 октября 2019 года США начали выводить своих военных из Сирии, по сути оставив курдов, которые вместе с американскими силами в течение нескольких лет боролись против боевиков "Исламского государства", самих.
9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что турецкие войска начали операцию "Мирная весна" на севере Сирии. В связи с этим, автономное правительство сирийских курдов объявило трехдневную общую мобилизацию.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что военная операция Турции в северо-восточной Сирии должна быть сдержанной. В Европейском Союзе отметили, что надежное решение сирийского конфликта не может быть достигнуто военным путем.
Например, в курсе, что они хотят свое, независимое, государство на территории Турции и Сирии? То-есть что-то вроде турецкого Лугандона.
И теперь как выглядит эта акция в свете той-же поддержки Турцией целостности украинской территории?
Просвяти нас, рагулей неотесанных, о великий специалист по международным отношениям.
ЗЫ: вот еще один гандон хахляцкий нарисовался. Вообще ни разу ему в голове не отложилось, что такие же гандоны в ментовской форме позволили черножопым уродам 3,14здить своих баб, зато про курдов он те и сказочку расскажет, и песенку споет. Тфу, гниль паскудная.
Я не придерживаюсь ни стороны турков, ни курдов, слишком мало о них знаю, просто инфа к сведению.
Что это вообще за черты прыгают из калитки и обратно.
Если честно это позор для США вот так бросить тех кто им поверил и воевал вместе с ними против ИГ, и очень странно что нет протестов в США против таких действий Трампа.
"Туреччина зараз демонструє ЩО насправді важливо і неважливо у міжнародній політиці:
1. НЕважливо: договори, норми, організації, закони, союзники, "формули" і гарантії, які курди, певно, отримували від Заходу.
2. Важливо: армія, яку створюють попри вказане у пункті 1."
Сергій Таран / Sergiy Taran
ДА КАЦАПЧИКУ?????? 😂