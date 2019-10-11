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 Фигурантам ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" грозит от 13,5 до 20,5 лет заключения, - "Крымская солидарность"

Сегодня, 11 октября 2019 года, в Южном окружном военном суде идёт заседание по "делу Хизб ут-Тахрир" (Ялтинская группа), обвинение требует для шестерых крымских татар наказание от 13,5 до 20,5 лет лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает правозащитная группа "Крымская солидарность".

Прокурор в прениях обратился к суду признать крымских татар мусульман виновными и назначить им лишение свободы сроком:

- Алиеву Муслиму - по ч.1 ст.205.5 -17 лет лишения свободы, по ч.1 ст.30, ст.278 - 9,5 лет лишения свободы, а всего 20 лет лишения свободы.

- Бекирову Инверу - по ч.1 ст.205.5 -17, 5 лет лишения свободы, по ч.1 ст.30, ст.278 - 9,5 лет лишения свободы, а всего 20,5 лет лишения свободы.

- Куку Эмир-Усеину - по ч.2 ст.205.5 -8 лет лишения свободы, по ч.1 ст.30, ст.278 - 9 лет лишения свободы, а всего 15 лет лишения свободы.

- Сируку Вадиму по ч.2 ст.205.5 - 8 лет лишения свободы, по ч.1 ст.30, ст.278 - 9 лет лишения свободы, а всего 15 лет лишения свободы.

- Джеппарову Арсену - по ч.2 ст.205.5 - 7 лет лишения свободы, по ч.1 ст.30, ст.278 - 8 лет лишения свободы, а всего 13,5 лет лишения свободы.

- Алимову Рефату - по ч.2 ст.205.5 - 7,5 лет лишения свободы, по ч.1 ст.30, ст.278 - 8,5 лет лишения свободы, а всего 14,5 лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" направили на судебно-психиатрическую экспертизу, - адвокат

Напомним, 27 марта российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар в оккупированном Крыму. В ФСБ РФ заявили, что задержали 20 участников организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической.

Организация "Крымская солидарность" сообщила, что некоторым крымским татарам во время обыска подбросили запрещенную литературу.

Девятерых задержанных арестовали 27 марта. Еще 11-28 марта.

28 марта стало известно о задержании еще троих человек – стримеров и гражданских журналистов "Крымской солидарности". Их тоже арестовали.

Евросоюз и США осудили обыски в домах крымских татар. Министерство иностранных дел Украины потребовало от России прекратить преследования крымских татар в аннексированном Крыму.

По факту незаконных обысков украинские правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилья).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С фигурантами белогорского "дела Хизб ут-Тахрир" не проводилось никаких процессуальных действий с дня задержания, 10 июня, - адвокат Стасюк

Фигурантам ялтинского дела Хизб ут-Тахрир грозит от 13,5 до 20,5 лет заключения, - Крымская солидарность 01

Источник: https://censor.net.ua/n3153473
 
 
 Топ комментарии
 
Эти татары религиозные сектанты, им насрать на Украину.
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петю поменять на всех. и турчинова в довесок за нежелание отвоевывать Крым. пусть лучше б там война была. а не на Донбассе
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НУ И БРЕДЯТИНА...Кого уже только не меняли за последние 30 лет....
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пукін готує новий обмінний фонд, тепер будуть міняти на наземний коридор у Крим і воду?
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Наземный коридор сейчас уже ему не нужен, а вот с водой да. Была инфа, когда моряков задержали, что на воду поменяют. Воду рашка всё равно продавит.
А за крымских татар вписаться некому, разве что Эрдоган попросит в обмен на пряники какие нибудь.
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тебе вчера 10 раз сказали что никакой воды до возвращения Крыма Украине.
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Вася, вы меня с кем-то путаете, протрите очки. Или закусывайте
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О, не в обиду, я не понял сходу что речь про выступление
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Люди наши в плену и эти фашисты , делают, что хотят с нашими земляками Фигурантам ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" грозит от 13,5 до 20,5 лет заключения, - "Крымская солидарность" - Цензор.НЕТ 8833
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Наши люди, это которые требуют автономию в Крыму? А где они в 2014м были?
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Зебила поменять и всё станет доступным на всех уровнях.
Остановить воровство возможно только при полной смене режима. В этом случае Украина построит крутую страну, с высокими зарплатами и совершенно другим уровнем жизни. А пенсионный возраст сам народ решит через народный парламент, так как именно в этом случае, народ источник власти.
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петю поменять на всех. и турчинова в довесок за нежелание отвоевывать Крым. пусть лучше б там война была. а не на Донбассе
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НУ И БРЕДЯТИНА...Кого уже только не меняли за последние 30 лет....
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почему крымские татары считают себя лучше всех других народов ,населяющих Украину? с какого перепугу им автономию подавать? они что,особенные? чем заслужили? крымско-татарские батальоны были на Донбассе? или им просто за то что они есть все должны как земля колхозу?
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Эти татары религиозные сектанты, им насрать на Украину.
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о. разумная мысль от порохобота. надо же..
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