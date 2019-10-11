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 Украинская насосная станция "под охраной" пограничников снова обеспечивает рапой предприятия оккупированного Крыма, - Бабин

Насосная станция на мысе Кутара снова начала качать рапу из Херсона в Крым.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал бывший представитель президента в АР Крым Борис Бабин.

"Прошел год, недавно насосы Кутары под охраной "украинских" пограничников и военных снова начали качать рапу из Херсона в Крым, что является для меня наглядным символом капитуляции перед врагом. Но это была хорошая попытка переломить ситуацию "воруем и рыдаем", пусть кто-то еще сделает подобное (на самом деле - никто не сделает, "настоящих буйных мало")", - написал он.

Украинская насосная станция под охраной пограничников снова обеспечивает рапой предприятия оккупированного Крыма, - Бабин 01

"К сожалению не только некоторых лиц ("должность забыл"), а для практически всех чиновников. Их туфли не для грязи Сиваша, их портфели для больших даров, они считают себя обладателями иллюзий. Ок, каждому - свое", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина может восстановить водоснабжение северной части Крыма в обмен на ее деоккупацию, - Бабин

Напомним, в 2018 году сотрудники Центрального аппарата СБУ и ГУ СБУ в АР Крым совместно с руководством Представительства президента Украины в Крыму остановили работу насосной станции на Кутаранской дамбе в Новотроицком районе Херсонской области. Станция осуществляла поставку рапы из природной акватории Центрального Сиваша на зарегулированную акваторию Западного Сиваша.

Остановка насосной станции на мысе Кутара сделала невозможным неправомерное использование сивашской воды и рапы предприятиями ПАТ "Крымский содовый завод" и ПАТ "Бром" в Красноперекопске на оккупированной территории Крымского полуострова. Отметим, что содовый завод формально принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу, а земля, на которой находится насосная станция в аренде у Крымского содового завода.

Тогда также была зафиксирована поставка в промышленных объемах электроэнергии с территории оккупированного Крыма для работы содового завода.

По словам Бабина, дамбу построили для регулирования уровня воды в Сиваше, так как он сильно меняется из-за нагонных ветров. Когда строили дамбу, поставили еще и насосную станцию, чтобы поддерживать уровень воды в Западном Сиваше, который испаряется из-за отсутствия природного водостока. Все это имело одну цель — обеспечение работы двух предприятий в Красноперекопске.

В условиях независимой Украины эти предприятия пользовались станцией в режиме обычной хозяйственной деятельности, они имели договора на использование минеральных ресурсов и все другие документы. После оккупации Крыма Россией линия разграничения прошла по той же дамбе. Насосная станция осталась на подконтрольной Украине территории.

Источник: https://censor.net.ua/n3153472
 
 
 Топ комментарии
 
Ну кто бы сомневался, тем более зекретин вчера пообещал, что не будет
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Клятий барига!!! Скільки можно вести бізнес на крові!!!
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Ну кто бы сомневался, тем более зекретин вчера пообещал, что не будет
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"Лиха беда начало!"

Стоит только начать, а там пойдет как по маслу...
Следующий шаг, вода в Крысм?
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Володька Голобородько раздухарился под занавес рекорда, подтянул штаны и выдал нечто следующее, «Порошенко будет отвечать за всё, что он натворил!».
Моя ж ты гундосая бусичка. Ты бы хоть конкретизировал, за что именно отвечать?
- за туеву хучу собственных денег потраченных на армию, пока Вовочка отодвигал границу?
- за то, что страна, которая фактически находится в состоянии войны получила безвизовый режим, пока Вова смывал повестки в унитаз?
- за то, что сформировал международную антипутинскую коалицию, которая в свою очередь поставила московию в интересную позу, пока Володенька для этой же московии сериальчики снимал?
- за то, что в том числе и с его помощью армия, за пять лет сделала колоссальный скачок в обеспечении всем, пока Вован смешивал Украину с грязью в Юрмале?
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как же я презираю Зебила проклятого.......................
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О, зебобе Димочке опять Порошенко в штаны насрал.
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не положено, его дружки не поймут и дразниться будут!
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Пипец докерувались-- станцию отключить. виновных в кутузку
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да и в 18 насколько помню они прятались . проложили трубу под землёй и качали пока кто то не сдал . а сейчас и не прячутся ещё и под охраной
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Если верить заявлениям Американской торговой палаты в Украине, СБУ и прочие правоохранительные органы сейчас загружены атаками на иностранный бизнес, поэтому сами разбирайтесь.
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Клятий барига!!! Скільки можно вести бізнес на крові!!!
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Новое руководство Украины проолигархическое, а значит и пророссийское и служит оно верой и "правдой" именно им, а не украинскому народу.
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Капец !!! только вчера валал Зе что НИКАГДА воду в Крым не пущу пока он не будет под контролем Украины !!! Зе - ты фуфломет и балабол, Или может ты просто кукла и ты ваще никуя не решаешь и все решают другие люди за твоей спиной и тебя в расчет даже не берут!?
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И де все зебилы испарились? Где эти великие мудрые 73%?
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Ссыкливое стадо лехтората зе-команды...
Украинская насосная станция "под охраной" пограничников снова обеспечивает рапой предприятия оккупированного Крыма, - Бабин - Цензор.НЕТ 7650
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Таки да! Ни разу не барыга, не предатель и никакой торговли на крови Украинская насосная станция "под охраной" пограничников снова обеспечивает рапой предприятия оккупированного Крыма, - Бабин - Цензор.НЕТ 2859. Зебилы где ваши сопли про то, что Петя тоже такой же?
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Верим Зебенскому! - орали они
Зебилы! - отвечало эхо
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Зеленый барыга так-же торгует на крови...
А может взорвать нахрен эту станцию раз она Украине не нужна. и соблазнов будет меньше...
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Ольгинские че орете. Бабин написал заяву про преступление или он в стороне ? Сомневаюсь что Зе лично дал приказ, а вот исполнители почему исполняют, это еще вопрос и к ним.
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он ниучемунивинуватый! то фсё папереники гадють!....
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номерной зебил, СБУ без указки моники перднуть не смеет, кого ты пытаешься развести плесень мокшанская?
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Финансирование окупантов за счет украинского народа. Вот кто финансирует войну. Зештанмаер продал Украину с патрохами. Только рабы еще не до конца ето поняли.
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почему то не удивляюсь...….

Зебобики готовы сдать все и всем...…….
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Одни свои жизни отдают каждый день сдерживая врага а пограничники сидят водичкой с окупантами торгуют. Ето пздц а не страна. Кто знает, может там етот Зештанмаер уже втихаря и крымский канал открыл?
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"....написал бывший! представитель президента в АР Крым Борис Бабин..." Шоколадные кадры и не то еще напишут. Сказочник.
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Фирташ уже год под арестом в Европе а его завод в окупированном крыму продолжает работать. А может ето и не завод Фирташа? А? Пойдем кофэ пить?
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