 Украинская насосная станция "под охраной" чиновников снова обеспечивает рапой предприятия оккупированного Крыма, - Бабин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал бывший представитель президента в АР Крым Борис Бабин.

"Прошел год, недавно насосы Кутары под охраной "украинских" чиновников в зоне ответственности пограничников и военных, начали качать рапу из Херсона в Крым, что для меня является наглядным символом капитуляции перед врагом. Но это была хорошая попытка переломить ситуацию "воруем и рыдаем", пусть кто-то еще сделает подобное (на самом деле - никто не сделает, "настоящих буйных мало")", - написал он.

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Напомним, в 2018 году сотрудники Центрального аппарата СБУ и ГУ СБУ в АР Крым совместно с руководством Представительства президента Украины в Крыму остановили работу насосной станции на Кутаранской дамбе в Новотроицком районе Херсонской области. Станция осуществляла поставку рапы из природной акватории Центрального Сиваша на зарегулированную акваторию Западного Сиваша.

Остановка насосной станции на мысе Кутара сделала невозможным неправомерное использование сивашской воды и рапы предприятиями ПАТ "Крымский содовый завод" и ПАТ "Бром" в Красноперекопске на оккупированной территории Крымского полуострова. Отметим, что содовый завод формально принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу, а земля, на которой находится насосная станция в аренде у Крымского содового завода.

Тогда также была зафиксирована поставка в промышленных объемах электроэнергии с территории оккупированного Крыма для работы содового завода.

По словам Бабина, дамбу построили для регулирования уровня воды в Сиваше, так как он сильно меняется из-за нагонных ветров. Когда строили дамбу, поставили еще и насосную станцию, чтобы поддерживать уровень воды в Западном Сиваше, который испаряется из-за отсутствия природного водостока. Все это имело одну цель — обеспечение работы двух предприятий в Красноперекопске.

В условиях независимой Украины эти предприятия пользовались станцией в режиме обычной хозяйственной деятельности, они имели договора на использование минеральных ресурсов и все другие документы. После оккупации Крыма Россией линия разграничения прошла по той же дамбе. Насосная станция осталась на подконтрольной Украине территории.