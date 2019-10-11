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Все про:ВР (23821) земля (1541) земельная реформа (114) Сольский Николай (1)

 В Раде зарегистрировали 11 законопроектов о рынке земли, - нардеп от СН Сольский

Депутаты и правительство зарегистрировали в парламенте 11 законопроектов о рынке земли.

Об этом 11 октября во время брифинга сообщил нардеп от "Слуги народа", глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Николай Сольский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

"В общей сложности зарегистрированы 11 законопроектов – один основной (№2178) и десять альтернативных", – сообщил Сольский.

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Он подчеркнул, что срок подачи альтернативных законопроектов закончился 10 октября. Один из законопроектов (№2178-10) был подан депутатами от "Слуги народа", в котором отражены мнения экспертов и главы государства.

В частности, предлагается, что до 2024 года покупать землю могут только украинцы. Компании, которые уже сегодня арендуют украинскую землю, и среди владельцев которых есть иностранцы, будут иметь право на покупку земли уже с 2020 года, когда рынок сельхозземель откроют.

"Все эти законопроекты будут обсуждаться не только в комитете, но и с другими участниками рынка и всеми гражданами. Я уверен, что мы найдем решение, которое будет учитывать интересы всех", – сказал Сольский.

Источник: https://censor.net.ua/n3153470
 
 
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Я бы не доверил этой школоте украинскую землю. В Раде зарегистрировали 11 законопроектов о рынке земли, - нардеп от СН Сольский - Цензор.НЕТ 163
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Всех, ратующих за рынок земли, находящейся в частной собственности - повыгонять из правительства и из Рады, и поскорее.
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Моя бабуля говорила,-когда двор без собаки ,вор ходит без палки.
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Я бы не доверил этой школоте украинскую землю. В Раде зарегистрировали 11 законопроектов о рынке земли, - нардеп от СН Сольский - Цензор.НЕТ 163
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Это Коломойский со своей ОПГ школота???
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В'ячеслав Ільченко ...За підсумками першого етапу земельної реформи в Польщі, який завершився в 2003 р., виявилось, що у них з'явились земельні ділянки без обробітку - які обертались виключно як спекулятивний актив. Обсяг цих ділянок був від 70 тис. га. А Польща, нагадаю, виставила на продаж всього 4,7 млн. га. (це 19% земель). Після чого Польща законодавчо обмежила допустимий обсяг ділянки в 300 га. і додатково включила до повноважень Земельної Адміністрації виключне право викупу землі, якщо її перепродають в перші 5 років після купівлі.
А тепер просто окиньте оком всю проблему з висоти пташиного польоту. Ми виставляємо на продаж рекордні для планети обсяги - 42 млн. орної землі. Стільки ніхто не виставляв. При цьому ми не ставимо ніяких обмежень проти спекуляцій і допускаємо на ринок іноземні холдинги - як прямо у вигляді юридичних осіб так і непрямо, через афільованих осіб та осіб з подвійним громадянством. При цьому українські громадяни - як фермери, так і фізособи - принципово не мають доступу до грошового ресурсу. Навіть кредитний ресурс - і той недоступний, бо мінімальний відсоток ставки (із усіма програмами і пільгами) - цілих 14%.
Це - фантастичний по своєму обсягу "шведський стіл" для світових фінансових організацій, які уже з ніг збились, шукаючи, куди приткнути нічим не забезпечені гроші напередодні фінансової кризи. Як ви гадаєте, вони проявлять благородство і високі цінності?...
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я за рынок земли 2-мя руками и еще ногами..., но в стране, где судебная система весьма отдаленно напоминает то, что называют основной частью правового государства..., я даже не знаю....
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"В частности, предлагается, что до 2024 года покупать землю могут только украинцы, а потом и иностранцы"

Да понятно тут все - Скупим землю сразу мы олигархи и перепродадим в три дорога, помашем вам рукой и скажем - До побаченьня, и Слава Украине рабы !!!
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Всех, ратующих за рынок земли, находящейся в частной собственности - повыгонять из правительства и из Рады, и поскорее.
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Еврейская ОПГ захватила страну и все распродает до последней пяти земли.
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Каламойський купить все. Він же місцевий і особа наближена до крон-принца.
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мало хто читав закон, тому й говорити про ноього нема чого
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Моя бабуля говорила,-когда двор без собаки ,вор ходит без палки.
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Законопоект насквозь пропитан шахрайством. Земля в опастности!
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