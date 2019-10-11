 В Раде зарегистрировали 11 законопроектов о рынке земли, - нардеп от СН Сольский

Об этом 11 октября во время брифинга сообщил нардеп от "Слуги народа", глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Николай Сольский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".
"В общей сложности зарегистрированы 11 законопроектов – один основной (№2178) и десять альтернативных", – сообщил Сольский.
Он подчеркнул, что срок подачи альтернативных законопроектов закончился 10 октября. Один из законопроектов (№2178-10) был подан депутатами от "Слуги народа", в котором отражены мнения экспертов и главы государства.
В частности, предлагается, что до 2024 года покупать землю могут только украинцы. Компании, которые уже сегодня арендуют украинскую землю, и среди владельцев которых есть иностранцы, будут иметь право на покупку земли уже с 2020 года, когда рынок сельхозземель откроют.
"Все эти законопроекты будут обсуждаться не только в комитете, но и с другими участниками рынка и всеми гражданами. Я уверен, что мы найдем решение, которое будет учитывать интересы всех", – сказал Сольский.
А тепер просто окиньте оком всю проблему з висоти пташиного польоту. Ми виставляємо на продаж рекордні для планети обсяги - 42 млн. орної землі. Стільки ніхто не виставляв. При цьому ми не ставимо ніяких обмежень проти спекуляцій і допускаємо на ринок іноземні холдинги - як прямо у вигляді юридичних осіб так і непрямо, через афільованих осіб та осіб з подвійним громадянством. При цьому українські громадяни - як фермери, так і фізособи - принципово не мають доступу до грошового ресурсу. Навіть кредитний ресурс - і той недоступний, бо мінімальний відсоток ставки (із усіма програмами і пільгами) - цілих 14%.
Це - фантастичний по своєму обсягу "шведський стіл" для світових фінансових організацій, які уже з ніг збились, шукаючи, куди приткнути нічим не забезпечені гроші напередодні фінансової кризи. Як ви гадаєте, вони проявлять благородство і високі цінності?...
Да понятно тут все - Скупим землю сразу мы олигархи и перепродадим в три дорога, помашем вам рукой и скажем - До побаченьня, и Слава Украине рабы !!!