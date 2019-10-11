 В Раде зарегистрировали 11 законопроектов о рынке земли, - нардеп от СН Сольский

Об этом 11 октября во время брифинга сообщил нардеп от "Слуги народа", глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Николай Сольский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".



"В общей сложности зарегистрированы 11 законопроектов – один основной (№2178) и десять альтернативных", – сообщил Сольский.

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Он подчеркнул, что срок подачи альтернативных законопроектов закончился 10 октября. Один из законопроектов (№2178-10) был подан депутатами от "Слуги народа", в котором отражены мнения экспертов и главы государства.



В частности, предлагается, что до 2024 года покупать землю могут только украинцы. Компании, которые уже сегодня арендуют украинскую землю, и среди владельцев которых есть иностранцы, будут иметь право на покупку земли уже с 2020 года, когда рынок сельхозземель откроют.



"Все эти законопроекты будут обсуждаться не только в комитете, но и с другими участниками рынка и всеми гражданами. Я уверен, что мы найдем решение, которое будет учитывать интересы всех", – сказал Сольский.