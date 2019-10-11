 Независимая Украина начинается за спиной солдата в окопе на передовой, - Турчинов

Об этом сказал Александр Турчинов в эфире программы "Право на владу".
Он напомнил, что в 2016 году уже был опыт разведения сил и в Золотом, и в Петровском: "как только наши войска отошли, сразу же российско-террористические группировки попытались улучшить свои позиции и снова с кровью и риском для жизни пришлось возвращать свои рубежи ".
"Можно не прислушиваться к бывшим силовикам, но прислушайтесь к железному канцлеру Германии Отто фон Бисмарку. Еще несколько веков назад он сказал: "Соглашения с Россией не стоят и бумаги, на которой написаны".
По словам Александра Турчинова, Россия считается только с силой, поэтому сильная армия, мощный сектор безопасности и обороны, - только это нас может защитить. "На это нужно работать всей стране, и вокруг этого надо объединяться всем политическим силам", - подчеркнул он.
"У нас есть одна Украинская формула, которая доказана кровью наших патриотов - свободная независимая Украина начинается только за спиной нашего солдата в окопе на передовой. С этой точки начинается наше правовое поле, действие нашей Конституции и спокойствие граждан. О победе можно говорить только тогда, когда этот окоп будет на нашей восточной границе", - резюмировал Александр Турчинов.
ему это не выгодно.
Они и слов-то таких не знают.
"Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут - не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас опрадывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть."