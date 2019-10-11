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 Политика Украины
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 Независимая Украина начинается за спиной солдата в окопе на передовой, - Турчинов

Россия никогда не выполняет взятые на себя обязательства.

 Об этом сказал Александр Турчинов в эфире программы "Право на владу".

Независимая Украина начинается за спиной солдата в окопе на передовой, - Турчинов 01

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Он напомнил, что в 2016 году уже был опыт разведения сил и в Золотом, и в Петровском: "как только наши войска отошли, сразу же российско-террористические группировки попытались улучшить свои позиции и снова с кровью и риском для жизни пришлось возвращать свои рубежи ".

"Можно не прислушиваться к бывшим силовикам, но прислушайтесь к железному канцлеру Германии Отто фон Бисмарку. Еще несколько веков назад он сказал: "Соглашения с Россией не стоят и бумаги, на которой написаны".

По словам Александра Турчинова, Россия считается только с силой, поэтому сильная армия, мощный сектор безопасности и обороны, - только это нас может защитить. "На это нужно работать всей стране, и вокруг этого надо объединяться всем политическим силам", - подчеркнул он.

"У нас есть одна Украинская формула, которая доказана кровью наших патриотов - свободная независимая Украина начинается только за спиной нашего солдата в окопе на передовой. С этой точки начинается наше правовое поле, действие нашей Конституции и спокойствие граждан. О победе можно говорить только тогда, когда этот окоп будет на нашей восточной границе", - резюмировал Александр Турчинов.

Источник: https://censor.net.ua/n3153468
 
   
 Топ комментарии
 
жаль что наш припиздент не хочет этого понимать...
ему это не выгодно.
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*Кровавый пастор* вот таки правильно кацы эму это приклеили,срут кирпичами только при одном его имени) это вам не Моника
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жаль что наш ********** не хочет этого понимать...
ему это не выгодно.
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За спиной солдата зависимость от МВФ
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*Кровавый пастор* вот таки правильно кацы эму это приклеили,срут кирпичами только при одном его имени) это вам не Моника
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"свободная независимая Украина начинается только за спиной нашего солдата в окопе на передовой" ... а заканчивается призывами Зели договориться с Ху*лом "где-то посередине".
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Разве строители "государства в смартфоне" поймут что он говорит ?
Они и слов-то таких не знают.
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турчинову лозунгами говорити - як дихати... В сій час, щось подібне він казав і прокомунізм...
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Турчинов день и ночь не вылезал с военных предприятий. Благодаря ему страна восстановила производство ракетных вооружений.
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Это всё что ваша лахтопомойка сумела сочинить о Пасторе ?
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Какие все патриоты стали когда ушли от власти и как за солдат переживают!!! ..я напомню им что когда онни были при власти они никуя ни делали для ВСУ кроме котлов - дожились до того что в 2014 в военкоматы очередь стояла а сейчас уклонистов пол страны - вот ваш упыри результат!!!
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А Зеленський чотирижди уклоніст у них гавнокомандувач.
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К чему эти кривые посылы к Бисмарку - разве Украина пользовалась слабостью России?
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К тому что не надо было вытирать ноги о Будапештский меморандум.
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Для этого не обязательно использовать фейки.
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Не нарушайте взятых на себя обязательств.
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Пусть Турчинов сидит молча и не высовывается, а то посадют за Крым.
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Цитата Бисмарка чуть длиннее:
"Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут - не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас опрадывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть."
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Вы кацы просрали свой сраный ссср. И сдали гдр. - Иезуитские соглашения рулят )))
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а вот зависимость и война начались со сцыкливого турчинова,когда он просто СДАЛ Крым и испугался сразу уничтожить эти несколько десятков "гиркинцев" на Донбассе в 14 году.Народ на Донбассе в самом начале был просто наблюдателем и НИКТО БЫ НЕ ВЛЕЗ защищать собой "гиркинцев".А ели бы это сделали тихо,"на взлёте" спецами из "Альфы",то народ вообще бы не понял,что там случилось:то ли внутрибандитские разборки,то ли кто-то залётных "гопников" положил...Но вот Турчинов ДАЛ там развернуться "гиркиным",показал пророссийски настроенным слабость и ненадёжность киевской власти...И это дало толчок к захватам власти "гиркинцами",уже потом поддержанной российскими военными.
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Чтобы такое говорить,пастору-комсоргу нужно было выпустить гиркина из окружения и сдать Крым..А шо..Быдло хавает и нахваливает.
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тобто за словами томатного Пастора Крим то був не Україна тому він його і здав
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У пастора гідності тепер виходить, що до 2014 року тієї незалежності в Украни й не було по-справжньому.
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