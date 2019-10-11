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 Политика Украины
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 Сдачи национальных интересов Украины на Донбассе не будет, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего рабочего визита в Одессу заявил, что сдачи национальных интересов Украины на Донбассе не будет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Я обещал прекратить войну на Востоке и возобновить территориальную целостность Украины. Сегодня на это направлены все наши усилия, 24 часа в сутки. Моя позиция в этом вопросе была и остается неизменной. И это не просто мое собственное мнение как гражданина. Это позиция украинского народа, которую я как президент всегда буду отстаивать и защищать. Донбасс - это Украина и там должен господствовать мир. Должно произойти полное прекращение огня, возврат всех наших пленных, вывод иностранных вооруженных формирований. Установление контроля над государственной границей", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что выборы на Донбассе должны состояться исключительно по украинскому законодательству под присмотром "не пулеметов, а международных наблюдателей".

По словам Зеленского, возврат Крыма станет следующим вызовом перед Украиной.

"Хочу в который раз всех убедить. Никакой сдачи национальных интересов Украины не будет. Это не обо мне и это не об Украине. Наша позиция получит ощутимую силу благодаря крепкому фундаменту из нескольких вещей. Это - грамотная и взвешенная дипломатия, мощный сектор безопасности и обороны, возрождение экономики, обеспечение благосостояния Украины", - подчеркнул Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153466
 
   
 Топ комментарии
 
Сдачи национальных интересов Украины на Донбассе не будет, - будет сдача всей Украины. Зеленский
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"...сдачи национальных интересов Украины на Донбассе не будет".

О какой национальности при этом шла речь? Сдачи национальных интересов Украины на Донбассе не будет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2747
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Зебил и кто теперь сейчас поверит?
какие из обещаний ты выполнило? и визги про попередников, у которых не было большинства в правительстве не считаются....
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Сдачи национальных интересов Украины на Донбассе не будет, - будет сдача всей Украины. Зеленский
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Дивишся отак на нього і хочеться вірити... Сдачи национальных интересов Украины на Донбассе не будет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 750

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ага, ніякої зради нема, бо попередники вже зрадили (С)
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Где для него национальные интересы с израильской ксивой на кармане?
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"...сдачи национальных интересов Украины на Донбассе не будет".

О какой национальности при этом шла речь? Сдачи национальных интересов Украины на Донбассе не будет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2747
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Сдачи национальных интересов Украины на Донбассе не будет - сказал типок, который никому ничего не обещал / и ничего не должен.
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Хоспаде, это «мову на хлеб не намажешь» заливает про Национальные интересы. У тебя сейчас один интерес - вернуть олигархам то что у них забрали попиредники.
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"грамотная и взвешенная дипломатия" зе-команды за три месяца слила в унитаз усилия пятилених переговоров преведущей команды настоящих професионалов, а не стендаперов.
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Какое-то дежавю - Зе готовит капитуляцию, и тут же крест на пузе ложет и говорит - я патриот и нацинтересы никогда не сдам ?! .. кто-то ему верит?..Выбрали клоуна - но абыне Юлька .
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13:01 Нет российского гражданства - увольнение: оккупанты ускорили "паспортизацию" на Донбассе, - ГУР. ВИДЕО . Кого збираємось реінтегрувати в Україну, громадян країни агресора? Реакця влади буде? Санкції, з цього приводу, плануються? Мордор поспішає роздати свої паспорти, а ти поспішаєш з поверненням окупованих територій до України. Співпадіння?
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Тоді буде "захист" не просто "російськомовних", а взагалі громадян роісі! Здачі національних інтересів України на Донбасі не буде, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1175
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Всем миром надо работать на развал россии- санкции и санкции . ЗЕЛЬЦ ПРОТИВ
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Что такое национальные интересы Украины по мнению зеленского так никто и не понял. У него какая то своя формула со многими неизвестными.
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Уступать придется как Украине, так и России. И это будут взаимные уступки. Сдачи национальных интересов Украины на Донбассе не будет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3265
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Ну так может ты нам еще расскажешь, что потеряет кацапстан или вам всем, и кацапам, и зерыгобилам, лоботомию при рождении делают?
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Росія уступить до Дніпра, Запоріжжя, Миколаївна і Одесси, а Україна до Хмельницького і Львова?
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Также не будет - как учителя получают 4 тыс$
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Тогда заткнись про отвод войск и про закон о статусе!
Тогда можно будет поверить тебе хотя бы на 1%!!!
Дебил, б.лять!!!
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не будет, - Зеленский/ Зеленскому: Чуєш сурми заграли час розплати настав.Зеленский:11.10.19 13:41 можно / 11.10.19 13:25Скоро вы увидите / 11.10.19 11:41 В будущем это можно / 11.10.19 11:29 хотим /11.10.19 10:51 Я не уверен, что скажу/ 11.10.19 09:55 посетит /11.10.19 11:09 речь не идет /11.10.19 09:22 необходимо поменять /11.10.19 09:13 нужно /11.10.19 09:09 Уверен, что смогу /11.10.19 08:24Хочу/ 11.10.19 09:01 хотел /11.10.19 08:43 нужно /11.10.19 08:28 готов подписать /11.10.19 02:05 надо прекратить /11.10.19 01:15 будет /11.10.19 00:33 будет/11.10.19 00:09 Хотел бы
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11.10.19 10:51 Я не уверен, что скажу............-шедевр пианиста и по совместительству главнокомандующего ВСУ. Ложится на мелодию песни Скажите, почему Нас с вами разлучили?Зачем навек ушли вы от меня? Ведь знаю я,Что вы меня любили,Но вы ушли. Скажите, почему?
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Аль Капоне был сифилитиком и лгуном. Цитата, приписываемая ему, - это цитата Марио Пьюзо, американского писателя.
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Откуда тебе, вова, знать, какие у Украины интересы, если ты не знаешь, шо курьерские службы в селах не работают.
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Такой же трындеж, как и про снижение тарифов и неназначение кумовьев на должности Сдачи национальных интересов Украины на Донбассе не будет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7440
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А ,вот можно по интересоваться:а что именно для уважаемого Зеленского есть национальный интерес?Это что бы "сватов" не запретили показывать?
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Слухайте, а ви не подумали, що вова просто перевіряє нас. Перевіряє чи українці готові боротися за свою свободу та Україну. Ось верзе нісенітниці, а сам дивиться, як народ реагує. Кричить бунтує, ні рюсскаму "міру"!!! Ні капітуляції! О значить хочуть жити у вільній цивілізованій Україні, значить є в мене козирь проти путіна. А якщо мовчать і усталі ат вайни, значить здаєм і продаєм... Чисто прагматично цинічний жидівський підхід. Тому діло за нами українці! Борітеся і поборите. А якщо устаніте і будете прасіть міра, то гайки вам і по ділам вам буде вашим....
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Брехливый жидовский цуцык.
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На деле идёт сдача, а словам зели уже не верят.
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Зє!біл прискорено рвеця в Тайожний сойуз, шо його куратори у ФСБ та ГРУ кремлівського генштаба за ним не поспівають
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говорите говорите, ви мнє нє мєшаєтє.. Десь так.
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Сдачи национальных интересов Украины на Донбассе ...
А где будет?

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Донбасс - это Украина ,и там должен господствовать мир- но ордло -это часть Донбаса,которой рашист обязал не мир с Украиной,на условиях Украины, а войну на условиях рашиста , за его деньги, до того времени пока не будет мир на его условиях(капитуляция)- давай"зелепукин" вольную и пущай их в вольное плаванье ,да и начинай насыпать вал с клиренсом в 80% дабы рашистская бронетехника не проскочила.....
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"ты сказал раз и я поверил.ты повторил и я засомневался., ты сказал в третий раз и я понял что ты лжёшь"
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" Это - грамотная и взвешенная дипломатия " - этот дебил реально конченый ! С каких пор клоуны стал диплоиатом !?
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" мають відбутися лише за українським законодавством "
ну и как в тех выборах смогут участвовать Правый Сектор и другие партии Украины ?
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3153466
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