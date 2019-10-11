EN|RU|UK
Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
  3257  8
Все про:Зеленский (3278) ОГА (1520) Одесса (5684) Одесская область (1848) Куцый Максим (2)

 Зеленский назначил Куцого главой Одесской ОГА. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский назначил нового главу Одесской областной государственной администрации.

Эту должность получил предприниматель Максим Куцый. Об этом Зеленский объявил во время визита в Одессу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Хочу представить нового главу Одесской ОГА - Максима Васильевича Куцого", - сообщил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никто не хочет, никто не может, все говорят: "Нас такая зарплата не устраивает", - Зеленский о назначении глав ОГА

Куцый - конечный бенефициар ряда киевских фирм: ООО "Сервис и менеджмент" (строительство), "Медийный партнер" (рекламное агентство), "Цифровое партнерство" (информационные услуги), "Сити корпус" (строительство). В прошлом году он заработал 3,7 миллионов гривен, то есть его среднемесячный доход составил более 300 тысяч гривен. При этом Куцый до этого момента не был публичной личностью.

Он поблагодарил Зеленского за предоставленный кредит доверия и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы область и Одесса в частности оправдали свое название "жемчужины у моря".

"Мои двери будут открыты всегда для всех: военных, представителей общественных организаций, религиозных конфессий, простых граждан. Давайте делать нашу страну лучше вместе. Давайте вместе работать. Слава Украине!" - сказал Куцый.

Источник: https://censor.net.ua/n3153465
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Имя вы не зря даете:
Я скажу вам наперед:
Как вы яхту назовете,
Так она и поплывет.
 показать весь комментарий
 
 
На фото некто совсем куцый дает вверительную грамоту Куцему
 показать весь комментарий
 
 
куций зеленський призначив Куцого головою Одеської ОДА ))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх