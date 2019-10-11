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 Политика Украины, За рубежом
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 В Европе будут сотни войн, если вести себя как Россия, - советник президента Еврокомиссии по Украине Брок

В Европе есть сотни мест, где могут возникнуть войны в случае, если страны для оправдания своей агрессии будут использовать причины, которые Россия использовала для агрессии против Украины.

Об этом заявил специальный советник президента Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмар Брок на международном форуме Salzburg Europe Summit в австрийском Зальцбурге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Не может быть исторических причин (для оправдания силовой смены границ. - Ред.): "Это когда-то принадлежало мне". Не может быть причин, связанных с вероятной угрозой меньшинствам. Как не может быть и причины, связанной с ощущением безопасности : "Я должен осуществить интервенцию, потому что не чувствую себя в безопасности". Если взять один из этих аргументов, или все три, а они использовались Россией в связи с конфликтом в Украине, то я назвал бы вам сотни мест в Европе, где сегодня также могла бы начаться война. Таких аргументов не должно быть. Суверенитет страны и незыблемость границ этой страны являются основой сотрудничества в Европе!" - заявил он.

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Брок подчеркнул, что со времени Хельсинкского заключительного акта существует желание иметь Европу, построенную на основе международного права.

"А международное право предусматривает суверенитет народа, то есть, возможность самостоятельно решать - каким образом и в каком направлении двигаться. Как и нерушимость границ каждого суверенного государства", - добавил он.

Экс-председатель комитета Европарламента по иностранным делам напомнил, что независимость и единство Украины были поддержаны в 1991 году абсолютным большинством жителей страны, включая Крым и Донбасс, и это решение "подтверждалось политически в дальнейшем во время каждых выборов, в том числе в Крыму, пока там могли быть свободные выборы, чего после 2014 года уже нет".

Источник: https://censor.net.ua/n3153461
 
   
 Топ комментарии
 
Хоть хтось у Європі є розумний.
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А ви його більше заохочуйте - тоді точно будуть...
В Европе будут сотни войн, если вести себя как Россия, - советник президента Еврокомиссии по Украине Брок - Цензор.НЕТ 8789
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Нужна война внутри самой рф. подогреваемая всеми мировыми гигантами горнодобывающей промышленности, до полного исчерпания всех природных ресурсов.
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там на днях кадырка засопливел (затемпературил)... и улетел лечиться в мацкву... сразу же пошел сушок, мол траванули вождя молодых баранов и подозрение пало на тех, с кем он последний раз делил трапезу...так вот...двое... сразу (чуть ли не на коленях) на камеру... начали признаваться в преданности и любви к небожителю...а еще двое эмигрировали тайно... кадырка показался плебсу и по-отечески успокоил баранов...
это я к тому...что внутри рашки уже рабовладельческий строй и карманная оппозиция.. и пустить просто пузырь в том болоте не реально... разве что надежда на Китай (в Сибири) и мумию сдохлую (в кремле)... а вот обвалить цены на нефть-газ - идея отличная и санкции околоплодным сцаря...тоже нормас!
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царьков федеративных округов нужно стравливать, думаешь только у нас бурштынокопатели на военной технике катаются?
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отэто чувак прогнал! В Европе будут сотни войн, если вести себя как Россия, - советник президента Еврокомиссии по Украине Брок - Цензор.НЕТ 8772 Он точно из гейропы?
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У рашки нет другого выхода. Она или существует в войне, или этого государства не будет на карте. А наша беда в том, что нынешние выпускники Цирка95 и Трускавца19 этого не понимают-Дебилы мля!!!
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Ватник, вали на свою парашную федерастию!!!
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Почему вы, п@дары не предоставили Чечне независимость, хотя она автономна по вашей же конституции?
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Ещё один сюрприз ждёт Украину , это дефолт.
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Война любого масштаба, толи между соседями по площадке или по огороду, толи меж государствами или внутри всегда начинается только в том случае, когда кто-то ХОЧЕТ БОЛЬШЕГО чем у него есть. Т.е. это и есть мораль сказки О рыбаке, старухе и золотой рыбке.
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Если составить два списка, где Россия начала войну и где против России, какой список будет длиннее.
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5 лет топтания на месте и поражений.Почему Билецкий с Корчинским сдали Иловайск с Дебальцево,Донецк и Луганск? Почему за 5 лет ничего не освободили,а тока декламируют лозунги против ЛГБТ?Почему допустили взрыв- терракт в Харькове возле Дворца Спорта?.
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В Европе будут сотни войн, если ...
У Європі будуть сотні воєн, якщо поводитися як Росія, - радник президента Єврокомісії з питань України Брок - Цензор.НЕТ 1394
Хочет сказать, "Европа это бочка с крысами"?
При малейшем волнении начнут рвать друг друга.
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в Европе будем много войн.если 3,14дерасы гейропейские будут разрешать насильнику и оккупанту рашистскому поступать со всеми так же,как он поступает с Молдовой.Грузией,Украиной...
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