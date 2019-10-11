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Все про:реестр (159) госслужащие (238) Дмитрий Дубилет (24)

 Кабмин работает над созданием единого реестра госслужащих, - Дубилет

Правительство Украины совместно с Государственным агентством государственной службы намерено создать Единый реестр госслужащих, заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Госслужащих сейчас более 240 тыс. Но другое дело, что есть много людей, которые получают зарплату из бюджета и не являются госслужащими. Одно из ключевых заданий, стоящих передо мною и перед Госагентством госслужбы - создать Единый реестр госслужащих. Потому что сейчас нет информации о том, сколько людей и где работает", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Дубилета, в настоящее время осуществляется сбор информации ото всех администраций о количестве людей, состоящих на госслужбе.

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По его словам, создание такого реестра позволит создать вокруг него единую инфраструктуру для дальнейшего централизованного взаимодействия, организации каких-либо видов обучения, централизованного оповещения и пр.

Источник: https://censor.net.ua/n3153458
 
 
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