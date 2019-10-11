 До проведения выборов на Донбассе можем идти десятки лет, - замглавы МИД Боднар

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.
"Выборы под российскими войсками произойти не могут. Понятно? Возвращение украинской власти и международного контроля позволит провести выборы. Только украинская Центральная избирательная комиссия, только украинские партии, только украинские СМИ. Не российские, не те вымышленные ими", - отметил Бондар.
По его словам, это означает, что до момента выборов "мы можем идти и десятки лет. И это надо понимать".
Напомним, 3 октября Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объяснил последние действия власти по решению конфликта на Донбассе. В частности, он пояснил, что означает "страшилка" последних недель - "формула Штайнмайера".
Министр иностранных дел Вадим Пристайко утверждает, что у властей есть планы действий на случай, если в процессе реализации предусмотренных формулой Штайнмайера договоренностей что-то пойдет не так.
Головне щоб припинили цю безглузду кроваву бійню.
Шо, может это источник украинской культуры и культуры ваще, а может там ценные спецы проживают или все-таки дамбас кормил Украину?
Мое мнение - послать их на расею, пусть **...ться как хотят
И тогда всякие формулы-х..ёрмулы теряют всякий смысл
Шо там возвращать? А главное - кого? Для начала спросите этих проституток, а потом годы считайте. И, уверен, считать будете до бесконечности.
Геть до свого пуйла , чоботи лизати !!
ПІСЛЯ повної ДЕОКУПАЦІЇ ! І це правильна ДЕРЖАВНИЦЬКА позиція ! Про які вибори взагалі може бути мова , коли там значана частина населення дезіформована і настроена проти України російською пропагандиською машиною !