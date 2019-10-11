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Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:Боднар (53) местные выборы (1228) МИД (5161) Донбасс (19623)

 До проведения выборов на Донбассе можем идти десятки лет, - замглавы МИД Боднар

Выборы в ОРДЛО состоятся только тогда, когда будут созданы необходимые условия для проведения избирательного процесса, на что могут понадобиться и десятки лет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Выборы под российскими войсками произойти не могут. Понятно? Возвращение украинской власти и международного контроля позволит провести выборы. Только украинская Центральная избирательная комиссия, только украинские партии, только украинские СМИ. Не российские, не те вымышленные ими", - отметил Бондар.

По его словам, это означает, что до момента выборов "мы можем идти и десятки лет. И это надо понимать".

Напомним, 3 октября Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объяснил последние действия власти по решению конфликта на Донбассе. В частности, он пояснил, что означает "страшилка" последних недель - "формула Штайнмайера".

Министр иностранных дел Вадим Пристайко утверждает, что у властей есть планы действий на случай, если в процессе реализации предусмотренных формулой Штайнмайера договоренностей что-то пойдет не так.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "То, что все называют "формулой Штайнмайера", я называю торпедой", - Безсмертный. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3153457
 
 
 Топ комментарии
 
А навіщо ж турбо-режим блазень вмикає??? До проведения выборов на Донбассе можем идти десятки лет, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 4618
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А навіщо ж турбо-режим блазень вмикає??? До проведения выборов на Донбассе можем идти десятки лет, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 4618
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У них просто эстонский турбо-режим. А то что в ВР бешенный принтер работает так то у них там что-то заклинило.
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Проще сказать никогда. Выборов на Донбассе и раньше не было. Там не выбирали а сами себя назначали.
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Ну, в этом есть хоть один положительный момент - физической смертью вымрут все с советским менталитетом.
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печалько, но это невозможно. совок пустил очень глубокие метастазы. коготок давно увяз, пропадёт и вся птичка. вопрос времени ((.
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Та хоч сотні...........
Головне щоб припинили цю безглузду кроваву бійню.
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ото и я об этом все время думаю...
Шо, может это источник украинской культуры и культуры ваще, а может там ценные спецы проживают или все-таки дамбас кормил Украину?
Мое мнение - послать их на расею, пусть **...ться как хотят
И тогда всякие формулы-х..ёрмулы теряют всякий смысл
Шо там возвращать? А главное - кого? Для начала спросите этих проституток, а потом годы считайте. И, уверен, считать будете до бесконечности. До проведення виборів на Донбасі можемо йти десятки років, - заступник глави МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 6355
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Земля . А то ватное , что сейчас по ней бегает , временно .
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Буферная зона между Киевом и Рашкой. Кроме того не дает кацапам пробить коридор на окупированный крым и приднестровье. Не будет дамбаса завтра разейские нацисты будут стрелять по Днепру и Киеву
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да что там десятки? Сотни! Тысячи лет (не будем мелочными)
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Турбо торпеда вже у діі , жодних 10 років
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А "порохоботы" о чём зраде, а потом зебам говорили, когда те, вместе с суперпатриотом Билецким нападали на Минские соглашения?
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ВКЛ - а що тут - типу " білоруси " роблять ?? Без ВАС розберемось - москальскі тролі !!
Геть до свого пуйла , чоботи лизати !!
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Белорусы рассказывают, что теперь у зебов Минские соглашения не будут предательством, если их выполнять не по плану Порошенко, а по плану *****.
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Правильна думка ! Вибори в ОРДЛО повинні НЕ провоитись років 10 , а то і 15 років
ПІСЛЯ повної ДЕОКУПАЦІЇ ! І це правильна ДЕРЖАВНИЦЬКА позиція ! Про які вибори взагалі може бути мова , коли там значана частина населення дезіформована і настроена проти України російською пропагандиською машиною !
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После деоккупации региона, до каких-либо выборов, должно пройти (как минимум) столько же времени, сколько продолжалась оккупация.
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Да хоть 100 лет. там вообще нельзя проводить никакие выборы пока все буряты с угрофинами не посдыхают.
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Можно и завтра провести, что это даст?
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