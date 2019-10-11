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 Политика Украины
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Все про:НАТО (6471) ПДЧ (50) Порошенко (17828) Европейская Солидарность (137)

 Порошенко примет участие в заседании Комитета по вопросам обороны и безопасности в рамках Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне

12-14 октября 2019 года пятый президент Украины и председатель политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко осуществит визит в Лондон (Великобритания) для участия в мероприятиях в рамках Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "ЕС".

Петр Порошенко примет участие в заседании Комитета по вопросам обороны и безопасности. Среди прочего, будет подниматься вопрос о перспективах плана действий по членству в НАТО для Украины.

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Программой визита Петра Порошенко в Лондон также предусмотрен ряд встреч с участниками Парламентской Ассамблеи и руководством Североатлантического альянса.

Источник: https://censor.net.ua/n3153454
 
   
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Надо же кому то внешней политикой заниматься пока окончательно не просрали все. Красава!
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Ага, вин там самым главным главнюком буде Порошенко примет участие в заседании Комитета по вопросам обороны и безопасности в рамках Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне - Цензор.НЕТ 6256 Порошенко примет участие в заседании Комитета по вопросам обороны и безопасности в рамках Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне - Цензор.НЕТ 6256
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Як добре , що свиночолому отцю нації🐷 , таки дали коліном в зад , на виборах ! Хоч щось радує !😆
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Тараз Труба йому повістку на допит терміново вивисує!
Гидкіші за євреїв лише єврейські підлабузники.
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Трохи не так. Шістка, вона й в Ізраїлі, шістка.
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Щось зачастив петя до Лондона.. Готує гніздечко на випадок драп-маршу з України?
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По соседству с валеркой. Будут на пару на колясках гонять. Порошенко примет участие в заседании Комитета по вопросам обороны и безопасности в рамках Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне - Цензор.НЕТ 3494
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Бу есть бу,протухшее.От него не устали? Опять пинджак в ширинку заправит? Порошенко примет участие в заседании Комитета по вопросам обороны и безопасности в рамках Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне - Цензор.НЕТ 3065
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Порошенко кажется что он президент Украины.
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Согласно законов Украины он и есть Президент.
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Какая палочка? Для того куска дерьма бревно надо.
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Мне показалось что вы обсуждаете свой утренний стул.
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Создавать вид бурной деятельности и важности своей персоны?
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Создавать вид бурной деятельности и важности своей персоны.
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У Порошенко психологическая травма, он никак не может осознать,что уже не президент)
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