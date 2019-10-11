 Порошенко примет участие в заседании Комитета по вопросам обороны и безопасности в рамках Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "ЕС".

Петр Порошенко примет участие в заседании Комитета по вопросам обороны и безопасности. Среди прочего, будет подниматься вопрос о перспективах плана действий по членству в НАТО для Украины.

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Программой визита Петра Порошенко в Лондон также предусмотрен ряд встреч с участниками Парламентской Ассамблеи и руководством Североатлантического альянса.