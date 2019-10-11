Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "ЕС".
Петр Порошенко примет участие в заседании Комитета по вопросам обороны и безопасности. Среди прочего, будет подниматься вопрос о перспективах плана действий по членству в НАТО для Украины.
Программой визита Петра Порошенко в Лондон также предусмотрен ряд встреч с участниками Парламентской Ассамблеи и руководством Североатлантического альянса.
Гидкіші за євреїв лише єврейські підлабузники.
0-7Mendosa+ 00-Vlad Nosov 6c7d9858+ 11Федир Сироус+ 00-Wolf Larsen 95a6ff16+ Леонид Днепр