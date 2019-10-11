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Все про:ВР (23821) Зеленский (3278) кнопкодавство (37)

 Людей можно один раз простить, - Зеленский о кнопкодавстве нардепов от СН

Президент Владимир Зеленский прокомментировал случаи кнопкодавства депутатов из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.

"Ну я думаю, что людей можно один раз простить, здесь ничего страшного нет", — отметил президент во время пресс-марафона 10 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское

В отношении депутатов "Слуги народа" Сергея Литвиненко и Елены Копанчук, которых поймали на кнопкодавстве, Зеленский сказал, что "они очень сильно извинялись, плакали и сказали: это наша большая ошибка, такого не будет".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кнопкодавам сказали сложить мандаты, но они не захотели. Не бить же их, - нардеп от СН Верещук

По словам президента, "Слуга народа" и в частности вицеспикер Руслан Стефанчук готовят законопроект об ответственности за неперсональное голосование.

Напомним, ранее стало известно, что депутаты Елена Копанчук (СН), Сергей Литвиненко (СН) и Александр Ковалев (внефракционный) "кнопкодавили" в парламенте.

Источник: https://censor.net.ua/n3153452
 
 
 Топ комментарии
 
Та типовий слуга урода ! По-кавееновські. Ха-ха.
Людей можно один раз простить, - Зеленский о кнопкодавстве нардепов от СН - Цензор.НЕТ 1423
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Виктор Ямской
Один раз не кнопкодав
Будні народного зедепутата...

Людей можна один раз пробачити, - Зеленський про кнопкодавство нардепів від СН - Цензор.НЕТ 2068

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Нельзя простить-- за такие вещи только срок как в Европе !!! Потому что єто коррупция в чистом виде Людей можна один раз пробачити, - Зеленський про кнопкодавство нардепів від СН - Цензор.НЕТ 6474
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да? а если б это были не "слуги" ? и тоже б плакали ? и тоже простить?
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Та типовий слуга урода ! По-кавееновські. Ха-ха.
Людей можно один раз простить, - Зеленский о кнопкодавстве нардепов от СН - Цензор.НЕТ 1423
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По такой логике один раз можно и соврать? Пообещав перед выборами что будут лишать мандата за кнопкодавство...
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Максим Шевченко 108b0d85
По такой логике один раз можно и соврать? Пообещав перед выборами что будут лишать мандата за кнопкодавство...
Людей можно один раз простить, - Зеленский о кнопкодавстве нардепов от СН - Цензор.НЕТ 9469

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Миника, ты полный лошара, даже твои зелебобики это поняли и ложат на тебя всей фракцией Людей можно один раз простить, - Зеленский о кнопкодавстве нардепов от СН - Цензор.НЕТ 4230
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На первой же странице Конституции есть упоминание о Боге. Т.е. такая тема предполагает троекратное прощение и лишь потом послать на йух.
Зеленский явно не христианин, в таком случае.))))
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Главное, что слуги подписывали меморандум, где они обязались сложить мандат в случае кнопкодавства, а когда их поймали - слились, мол меморандум не имеет юридической силы. Такие вот "принципиальные" зепутаты...
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Лучше сорок раз по разу, чем не разу сорок раз! Людей можно один раз простить, - Зеленский о кнопкодавстве нардепов от СН - Цензор.НЕТ 8301
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Один раз простить,А потом пальца рубить.. (Еще и в рифму) " Да не местные они, заблудившиеся и от поезда отставшие,, чисто по незнанию и простоте душевной, бес попутал агнцев божьих " Бывает.
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один раз простить, один раз пожурить, один раз поругать...
эх, раз, еще раз, еще много много раз... Людей можна один раз пробачити, - Зеленський про кнопкодавство нардепів від СН - Цензор.НЕТ 9247
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Вбачають в бубочці свого, вірять, що він затягне нас назад, в совкове стійло СНГ
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Без поддержки елбасы и туркменбаши Зеле просто никак.
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Вже згадували класичне "один раз - не гей"?
...
А, вже неодноразово, ще й у варіяціях Людей можна один раз пробачити, - Зеленський про кнопкодавство нардепів від СН - Цензор.НЕТ 6541
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Предлагаю простить и Киву - один раз не считается. Людей можна один раз пробачити, - Зеленський про кнопкодавство нардепів від СН - Цензор.НЕТ 796
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Нет, народ требует повесить. Выполняйте волю народа.
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без году неделю у власти и уже такие же,как и те кто был до них,корыто портит всех
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А надо просто выйти на улицу и спросить сто человек: "Как поступим с кнопкодавами?"
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Зебилы думали, что выбирают Голобородбко, а в реальности выбрали Голохвастова.
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Один раз - не підар.с? Так, на вскидку, скільки разів було у Зебіла (з нового):
1. війна на Донбасі із-за мови;
2. передавайте привіт загиблим в Бабиному Ярі;
3. не хочете щоб я вирішив питання з Беньою - нехай рішає український суд (ха-ха);
4. на Мендель напали журналісти - вона єлє відбилась;
5. мені всі розпечатки ваших розмов кладуть на стіл (ветеранам війни).
Не говорячи про німец. порноактрис, "торгівлі на крові", "рошенівських конфет у (п)ополченців" і т.д. і т.п.
Ти, Зеля, вже не просто підар.с - ти П.ДАРАСТИЩЕ, мале, але дуже смердюче.
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Це ціна "слову" презЕдента. Після цього, потрібно бути дебілом, щоб повірити в його " Повірте мені. Під моє чесне слово " Збреше, і скаже, що нічого не обіцяв
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