 Людей можно один раз простить, - Зеленский о кнопкодавстве нардепов от СН

"Ну я думаю, что людей можно один раз простить, здесь ничего страшного нет", — отметил президент во время пресс-марафона 10 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское
В отношении депутатов "Слуги народа" Сергея Литвиненко и Елены Копанчук, которых поймали на кнопкодавстве, Зеленский сказал, что "они очень сильно извинялись, плакали и сказали: это наша большая ошибка, такого не будет".
По словам президента, "Слуга народа" и в частности вицеспикер Руслан Стефанчук готовят законопроект об ответственности за неперсональное голосование.
Напомним, ранее стало известно, что депутаты Елена Копанчук (СН), Сергей Литвиненко (СН) и Александр Ковалев (внефракционный) "кнопкодавили" в парламенте.
Один раз не кнопкодав
Будні народного зедепутата...
По такой логике один раз можно и соврать? Пообещав перед выборами что будут лишать мандата за кнопкодавство...
Зеленский явно не христианин, в таком случае.))))
прада лахі зелені
эх, раз, еще раз, еще много много раз...
Мерзость
...
А, вже неодноразово, ще й у варіяціях
1. війна на Донбасі із-за мови;
2. передавайте привіт загиблим в Бабиному Ярі;
3. не хочете щоб я вирішив питання з Беньою - нехай рішає український суд (ха-ха);
4. на Мендель напали журналісти - вона єлє відбилась;
5. мені всі розпечатки ваших розмов кладуть на стіл (ветеранам війни).
Не говорячи про німец. порноактрис, "торгівлі на крові", "рошенівських конфет у (п)ополченців" і т.д. і т.п.
Ти, Зеля, вже не просто підар.с - ти П.ДАРАСТИЩЕ, мале, але дуже смердюче.