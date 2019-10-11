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 Почти 50% прокуроров уже написали заявления на переаттестацию, - ГПУ

Заявления на проведение переаттестации написали почти 50 процентов прокуроров.

Об этом сообщает пресс служба ГПУ, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 17:00 10 октября 2019 г., то есть через неделю после начала приема заявлений от прокуроров на прохождение аттестации и переводе на работу в новые органы прокуратуры, 5640 прокуроров подали такие заявления, что составляет почти 50% от общего количества прокуроров в Украине", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что больше всего заявлений написали прокуроры Луганской области и Военной прокуратуры объединенных сил, в кадровых служб которых поступили заявления от 98,8% и 91,3% прокуроров соответственно.

Кроме того, значительное количество прокуроров подали заявления в кадровые службы Военной прокуратуры Западного региона Украины (86%), кадровые службы органов прокуратуры Хмельницкой (86%), Херсонской (83%) и Полтавской (80%) областей.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с приказом Генеральной прокуратуры от 3 октября 2019 № 221 "Об утверждении Порядка прохождения прокурорами аттестации", прием заявлений о намерении пройти аттестацию открыт с 4 октября 2019 г. и продлится до 18:00 15 октября 2019 г.

Аттестация прокуроров состоит в проверке профессиональных компетенций, общих способностей, а также соответствия требованиям профессиональной этики и доброчестности.

Источник: https://censor.net.ua/n3153450
 
 
 Топ комментарии
 
Понятно..и заживут как и прежде и даже ещё лучше..?
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50% крахоборов и взяточников как минимум от кормушки не желают отрываться, и это понятно!
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Понятно..и заживут как и прежде и даже ещё лучше..?
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конечно лучше - у них блюлики по 50 и не долл ))))))))))))
за такие цены там очередь в прокуворы будет до луны
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50% крахоборов и взяточников как минимум от кормушки не желают отрываться, и это понятно!
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йдеш на конкурс? У якій прокуратурі бажаєш "бабло гребсти"?
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та у любой - слава пе и алпрокулолу - такой винной карты окрестные жители не видели никогда))) Майже 50% прокурорів вже написали заяви на переатестацію, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1845 Майже 50% прокурорів вже написали заяви на переатестацію, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1845 Майже 50% прокурорів вже написали заяви на переатестацію, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1845 Майже 50% прокурорів вже написали заяви на переатестацію, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1845
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Тупа новина, якщо відверто. У них хіба є вибір? Хто не бажав там працювати вже звільнився. А хто бажає, то як він може не написати заяву, коли в протилежному випадку, згідно із змінами до Закону буде звільнений? Це ж не новий оргна створюється, це перепризначення. Тому усі працюючі і напишуть. Інше питання, що форма заяви не законна і антиконституційна... але тих хто пройде конкурс це не буде хвилювати, а ті кого звільнять, поновляться через суд (скоріше за усе ЄСПЛ) років через 4-5... І тоді вже нова влада буде виплачувати мільйонні відшкодування з наших податків за незаконне звільнення.
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а ты налоги плати не щабывай на содержание воров и ментов )) что впрочем одно и то же ))
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А яка мені різниця хто краде мої податки? Мусор який нічого не робить, чи ти, який ніхєра їх не сплачує, а бере від держави безкоштовний садочок, школу, швидку допомогу?
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а я не беру - а вот на фронт даю - т как бирюков ниче не требую
и потому платить комуто без отчета не пойми за что не намерен - а ты можешь продолжать - или выйди на улицу раздай ))
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Балабол ти галімий. Будь який чорт який розмірковує "и потому платить комуто без отчета не пойми за что не намерен", коли стверджує що він нічого не бере з держави, я звичайним балоболом. Хоча про що тут говорити, ви Зебіли усі покидьки із подвійною мораллю.
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я бы честно одним указом выгнал всех
и с кабмина и с вр
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то фігня, я би одним указом усі 42-46 лямів злодіїв вигнав...
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До речі народ, покажу вам на прикладі, як Зебіли роблять із вас дебілів і розводять.
Усі знають досягнення Рябошапки? Усі чули? Він скоротить прокуратуру із 15 тис. до 10!!!
А тепер (я розумію, що елементарна математика для Зебілів надскладна річ, але спробуйте)
" 5640 прокуроров подали такие заявления, что составляет почти 50% от общего количества прокуроров в Украине".
Хто з Зебілв може помноживши 5640 на 2 отримати 15 тис?
Ось так вони проводять реформи. УСЮДИ!!!
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А в тебе вийшло 15 тис? Тоді вітаю, ти справжній Зебіл!
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