EN|RU|UK
Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
  2393  60
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (3278) расследование (2582) Гладковский (103)

 Скоро вы увидите результат, - Зеленский о расследовании дела Гладковского

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне 10 октября заявил, что следствие скоро представит результаты расследования в отношении бывшого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Олега Гладковского и его сына Игоря (в прошлом они носили фамилию Свинарчук).

Журналист спросил, "не превратились ли Свинарчуки, как вы их называли, снова в Гладковских?" - передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Нет, не превратились. Этим вопросом занимаются правоохранительные органы. Скоро вы это услышите и увидите результат, насколько я знаю и насколько информация, которая есть у меня, реальна", – сказал президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фигурант коррупционного скандала Гладковского Жуков представляет на выставке осколочные гранаты, НАБУ не имеет к нему никаких претензий. ФОТО

Напомним, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь".

Источник: https://censor.net.ua/n3153449
 
 
 Топ комментарии
 
Ответ-ПНХ ЧМО! Как говорится "Aquila non captat muscas" ( Орел не ловит мух ), особенно зелденых навозных.
 показать весь комментарий
 
Нехай Портянка прийде на Майдан в суботу і там поговорить з народом.
Засцить, нє?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
эквадорцам проще. у низ национальная валюта $
)))
 показать весь комментарий
 
 
Ответ-ПНХ ЧМО! Как говорится "Aquila non captat muscas" ( Орел не ловит мух ), особенно зелденых навозных.
 показать весь комментарий
 
 
Нехай Портянка прийде на Майдан в суботу і там поговорить з народом.
Засцить, нє?
 показать весь комментарий
 
 
З яким народом, там є народ, там купка упоротих люмпенів порохоботів, постоять і розійдуться по стійлах.
 показать весь комментарий
 
 
Для тебе Майдан теж був купкою упоротих?
 показать весь комментарий
 
А не хочет Портнов вызвать Зеленского и поговорить о кирских офшорах,работе на россию, кумовстве ,сокрытии налогов ,ГБР ,и тайне следствия? Низзя? Культ личности зебобы не позволяет?
 показать весь комментарий
 
 
Это очепятка, кипрские офшоры,дорогой ,кипрские ,через которые выводил Коломойша бабло из Приват банка на счета 95 квартала,через которые оплачивались счета российских фирм вовы зеленского в 2017 году (на третьем году войны в Украине). А ты думал!
Доволен уточнением?
 показать весь комментарий
 
 
А про оці нічого не бажаєш сказати?

Документы панамской компании Mossack Fonseca свидетельствуют о том, что президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал компанию на Британских Виргинских островах под названием Prime Asset Partners Ltd 21 августа 2014 года. Регистрационный записи на Кипре свидетельствуют о том, что он единственный владелец компании.
Эта регистрация состоялась на фоне одного из самых кровавых сражений в войне на Востоке Украины. Об этом сегодня пишет издание The Guardian, напоминая, что 20 августа 2014 года, за день до регистрации офшорной фирмы Порошенко, украинские войска попали в окружение возле города Иловайск. Тогда погибли около тысячи солдат, а еще несколько сотен были ранены и захвачены в плен.
 показать весь комментарий
 
 
Хочу сказать - вонючий поклеп, Илловайская трагедия произошла по вине Коломойского,когда Семенченко полез туда спасать имущество Бени, а наше ВСУ вынуждено было вытаскивать этого идиота, и попало в окружение, очень смахивает на специально приготовленую ловушку для ВСУ. На счет офшоров,ничего криминального в этом не вижу,это практикуется по всему миру,но уж если за это судить,то действуюий президент тоже должен ответить по закону.,хотя бы как гарант конституции ,которой он постоянно подтирается.
 показать весь комментарий
 
Я тебе не питав подробиці. Я питав шото за такі офшори ...
Відповідь теж мала бути проста :"то помилка"

Але вже як на те пішло, з подробицями ...то давай і документи в студію !
Якшо не буде лінку на судове провадження , то ти курва?
Якшо буде лінк, то видалю це . Ок?
 показать весь комментарий
 
Не личить Гетьманові (ба навіть екс-Гетьманові) ставати до герцю з отим гімном нероздушеним московського ґаспида, всрався бих та й криво. Тож ота онуча йде на три хмуя поза сім боліт під чортову сопілку, най йому жабунька цицьки дасть.
 показать весь комментарий
 
 
"ай моська ! знать она сильна, раз лает на слона" -логика зебобиков. Незабаром ви побачите результат, - Зеленський про розслідування справи Гладковського - Цензор.НЕТ 3615
 показать весь комментарий
 
 
Воно повинно бути посаджене, а перед цим відп... джене, цей порнов. І бажано разом з луценком, який закрив справи проти нього.
 показать весь комментарий
 
 
ключевая фраза:
насколько информация, которая есть у меня, реальна
 показать весь комментарий
 
 
ВОТ КЛЮЧЕВАЯ ФРАЗА ЗА ВЧЕРА
"Я тримати можна синій кудись кажуть вісім щоб мокрий усім не хтось закон ми," - сказав на завершення президент (**********)
 показать весь комментарий
 
 
та це, мля, ваще! Незабаром ви побачите результат, - Зеленський про розслідування справи Гладковського - Цензор.НЕТ 5586
даже круче, чем русофобию затевают, затевают русофобию все те
 показать весь комментарий
 
 
БРИГАААДА!


«Те, кто затевают эту русофобию, русофобию затевают, вот это вот это,затевают все вот это. Это я… Этим людям я это и адресовываю. Доиграетесь. С этой русофобией, которую вы затеваете.» Залдостанов А.С.



«Давайте исходить из того, что тот, кто атакует историю России до 17 года - атакует Россию. Тот, кто атакует историю советского периода, атакует Россию. Но нельзя говорить, что тот, кто атакует историю советского периода, атакует Россию, но при этом если атакует историю до 17 года, что он говорит абсолютную истину.»-Вячеслав Володин, спикер ГД РФ


 показать весь комментарий
 
Мляяяя... Та Віталя Кличко - просто Цицерон у порівнянні з оцим...
 показать весь комментарий
 
 
Давай ШОУ про папиредников. Под шумок ***** сможет еще пяток Ярдов спиз@ить у Родины, и на покой, в Израиль свалить.
 показать весь комментарий
 
 
Это что? Коломойскому воровитые рученки ампутировали?
 показать весь комментарий
 
 
Порохососка, ты думаешь, что ты сострила?
 показать весь комментарий
 
Невже свиночолого отця нації 🐷 , посадять ? Щось в лісі здохло ???😆
 показать весь комментарий
 
 
Не, ЗЕленое уже проложило тропинку на Ростов.
 показать весь комментарий
 
 
Я про того , кому на виборах , дали коліном в зад !😆 Цей також красівий !
 показать весь комментарий
 
 
З цим "красівим" тусується нинішній - і скоро випросить коліном під зад теж, але сильніше.
 показать весь комментарий
 
 
кгда уже начнется расследование богдана который нарушает закон о люстрации?
 показать весь комментарий
 
 
Срок у зе и у свинарчуков в одно время закончится .
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
И посадить Порошенко лет на 20!
 показать весь комментарий
 
 
на 200 лет,чего мелочиться?
карать -не строить.
 показать весь комментарий
 
 
да скоро будет результат...ты и остальная зелЕная падаль будет на ростове
 показать весь комментарий
 
 
результаты можно увидеть на фото к новости Незабаром ви побачите результат, - Зеленський про розслідування справи Гладковського - Цензор.НЕТ 3476
 показать весь комментарий
 
 
Полностью удовлетворяющий результат - это Гладковский старший, младший и Порошенко в наручниках с перепуганными взглядами и громким визгом про политические преследования.
 показать весь комментарий
 
 
А ГлавЗюзя раскидывает на площадях шикаладки дармовые...
 показать весь комментарий
 
"Перекроєм іхнєє вєчє-хуєчє маім вєлікім рікордом фсєх врімьон!!
Прізєдєнт ні Парашенка! Прізєдєнт йа! Понялі с-кі?!
Пасажу фсєх, хник-хник (потєкла сопєлька)
МамаРімма, ані мєня ****** абзивают Незабаром ви побачите результат, - Зеленський про розслідування справи Гладковського - Цензор.НЕТ 3924

Альо, ЛадімірЛадіміравітчь, ето Вова із КВНа.. ввіді вайска"
 показать весь комментарий
 
 
Это был не пресс-марафон, а пресс-спектакль.
 показать весь комментарий
 
 
Результатом, думаю, будет большая куча...
 показать весь комментарий
 
 
Тебе у дитинстві за мастурбацію дуже суворо покарали?
 показать весь комментарий
 
Да он же недавно на Цензоре писали что их шнырь-решала на какой-то военной выставке участвовал.
 показать весь комментарий
 
Свинарчуков на нары. Давно пора. Гладковский Порошенко Пашинский Насиров.
 показать весь комментарий
 
 
А Луцык прохаванный вовремя смылся инглишь учить!, а вот 🐷 Свынарчук поднапрягся.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх