 Скоро вы увидите результат, - Зеленский о расследовании дела Гладковского

Журналист спросил, "не превратились ли Свинарчуки, как вы их называли, снова в Гладковских?" - передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Нет, не превратились. Этим вопросом занимаются правоохранительные органы. Скоро вы это услышите и увидите результат, насколько я знаю и насколько информация, которая есть у меня, реальна", – сказал президент.
Напомним, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь".
Еквадор охопило повстання проти президента, який був коміком.
)))
Засцить, нє?
Доволен уточнением?
Документы панамской компании Mossack Fonseca свидетельствуют о том, что президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал компанию на Британских Виргинских островах под названием Prime Asset Partners Ltd 21 августа 2014 года. Регистрационный записи на Кипре свидетельствуют о том, что он единственный владелец компании.
Эта регистрация состоялась на фоне одного из самых кровавых сражений в войне на Востоке Украины. Об этом сегодня пишет издание The Guardian, напоминая, что 20 августа 2014 года, за день до регистрации офшорной фирмы Порошенко, украинские войска попали в окружение возле города Иловайск. Тогда погибли около тысячи солдат, а еще несколько сотен были ранены и захвачены в плен.
Відповідь теж мала бути проста :"то помилка"
Але вже як на те пішло, з подробицями ...то давай і документи в студію !
Якшо не буде лінку на судове провадження , то ти курва?
Якшо буде лінк, то видалю це . Ок?
насколько информация, которая есть у меня, реальна
"Я тримати можна синій кудись кажуть вісім щоб мокрий усім не хтось закон ми," - сказав на завершення президент (**********)
даже круче, чем русофобию затевают, затевают русофобию все те
«Те, кто затевают эту русофобию, русофобию затевают, вот это вот это,затевают все вот это. Это я… Этим людям я это и адресовываю. Доиграетесь. С этой русофобией, которую вы затеваете.» Залдостанов А.С.
«Давайте исходить из того, что тот, кто атакует историю России до 17 года - атакует Россию. Тот, кто атакует историю советского периода, атакует Россию. Но нельзя говорить, что тот, кто атакует историю советского периода, атакует Россию, но при этом если атакует историю до 17 года, что он говорит абсолютную истину.»-Вячеслав Володин, спикер ГД РФ
карать -не строить.
Прізєдєнт ні Парашенка! Прізєдєнт йа! Понялі с-кі?!
Пасажу фсєх, хник-хник (потєкла сопєлька)
МамаРімма, ані мєня ****** абзивают
Альо, ЛадімірЛадіміравітчь, ето Вова із КВНа.. ввіді вайска"