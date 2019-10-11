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 Предпринимаемые меры по обустройству границы с РФ недостаточны, - глава Госпогранслужбы Дейнеко

Руководитель Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко считает, что при инженерно-техническом обустройстве границы с Россией необходимо делать акцент, в частности, на камеры наружного наблюдения, сейсмодатчики для охраны периметра и "минимизацию человеческого фактора".

"Тот (имеющийся. - Ред.) объем финансирования недостаточен для инженерно-технического обустройства границы. На мой взгляд, одного только противотранспортного рва, рокадных дорог и контрольно-следовой полосы недостаточно для надежной охраны госграницы с таким соседом, как Россия. Мы должны больший акцент делать на технические средства", - сказал он журналистам в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Дейнеко также выразил убеждение, что на данном участке госграницы следует активнее использовать камеры наблюдения, сейсмодатчики и т.д., и в целом "минимизировать человеческий фактор".

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"Мы не должны быть заложниками того, что пограничник, возможно, даже коррумпированный, не увидит того или иного нарушителя, который зашел, возможно, ради контрабанды, а, возможно, это диверсионно-разведывательная группа. Мы должны быть готовы",- отметил глава украинских пограничников.

По его словам, на данный момент обустройство украинско-российского участка границы выходит на завершающий этап в Харьковской области.

"Работы также ведутся в пределах Черниговской и Луганской областей. Но мне непонятно, почему мы пропустили Сумскую, хотя она довольно активна в вопросе противоправных действий на госгранице. В ближайшее время планирую командировку на участок Сумского пограничного отряда и смогу сам все посмотреть", - рассказал глава Госпогранслужбы.

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Согласно данным, предоставленным пресс-службой украинского погранведомства, с 2015 года на меры по инженерно-техническому обустройству участка госграницы с Россией из государственного бюджета Украины был выделен 1 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3153442
 
 
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Ну да , надо отменить поезда в рашу и ввести визовый режим для орды .
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как не достаточно? А кто тут с сени кролика прикалывался? Зелебоба все-таки вал будет нагребать? Предпринимаемые меры по обустройству границы с РФ недостаточны, - глава Госпогранслужбы Дейнеко - Цензор.НЕТ 1708
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Всё верно. Прямо на 100% верно. Причём всю электронику должны делать и монтировать ИЗВЕСТНЫЕ фирмы из НАТО. И чтоб сигнал о массовом нарушении ОБЩЕЙ для НАТО и Украины украинско-российской границы поступал в НАТО в ту же секунду. И никак не иначе. Чтобы электроника "вдруг" не перестала работать, если наступит "вдруг".
Только одно "маленькое" но: ОТКРЫТЫЕ, ЧЕСТНЫЕ, ПРОЗРАЧНЫЕ ТЕНДЕРЫ. Чтобы реализовалась заинтересованность в безопасности государства и народа, а не заинтересованность в корыте очередного какого-нибудь гнилого баблокатика-мародёровца, строящего из себя невдубенного мегапатриота.
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*** дебилы . Вы стену Яценюка не видите .
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Конечно, Яценюк придумал схему, теперь каждый может пользоваться. А вот что-то самому этакое придумать надо голову иметь.
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Потрібно яйценюку дать фінансування , щоб він достроїв стіну на кордоні ! І свинарчуків на допомогу ! Бо дуже багато грошей вбухали в цю стіну !😆
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