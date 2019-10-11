 Нобелевскую премию мира получил премьер Эфиопии Абий Ахмед Али

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Нобелевского комитета в Twitter.

Награду политику присудили за усилия по достижению мира, вклад в международное сотрудничество и урегулирование приграничного конфликта с Эритреей.

Конфликт между Эритреей и Эфиопией за контроль над спорными пограничными территориями длился 12 лет (1998—2000) и унес десятки тысяч жизней. По оценкам международных наблюдателей, погибли около 60 000 эфиопов и 40 000 эритрейцев. Сами воюющие стороны признали примерно по 20 тыс. с каждой стороны. Максимальные оценки доходят до 300 тыс. жертв.

8 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али и президент Эритреи Исайяс Афеворки подписали декларацию о мире и дружбе, в которой объявлялось о прекращении состояния войны между двумя странами, а также заявили о готовности сотрудничать в ряде сфер, в том числе — в экономической и социальной областях.

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Абий Ахмед Али — первый премьер Эфиопии, принадлежащий к народу оромо. Он занял должность председателя правительства 1 апреля 2018 г.

Будущий премьер родился в семье мусульманина, принадлежащего к народу оромо, и его четвертой жены — христианки. В 1991 г. Абий Ахмед Али присоединился к повстанцам, выступавшим против режима военного и государственного деятеля Менгисту Хайле Мариама. После прихода повстанцев к власти продолжил службу в вооруженных силах страны. В 1995 г. Абий Ахмед Али ездил в качестве миротворца ООН в Руанду, в 1998-2000 гг. участвовал в эфиопо-эритрейском конфликте.

По образованию Абий Ахмед Али — программист. В 2007 г. он участвовал в создании Эфиопского информационного агентства безопасности в сети, позже возглавил эту организацию. До прихода в политику он входил в совет директоров национального оператора связи Ethio telecom и национальной телевизионной компании.

В 2010 г. Абий Ахмед Али был избран депутатом Совета народных представителей (нижняя палата парламента). На этом посту он занимался проблемами религиозных конфликтов между мусульманами и христианами, боролся с незаконным захватом земель в регионе Оромия. В 2015 г. Абий Ахмед Али стал министром науки и технологии, затем перешел на пост заместителя президента Оромии. После отставки премьера Эфиопии в 2018 г. Абий Ахмед Али стал одним из трех кандидатов на этот пост и был избран подавляющим большинством голосов.