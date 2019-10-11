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Все про:Нобелевская премия (165) Эфиопия (13)

 Нобелевскую премию мира получил премьер Эфиопии Абий Ахмед Али

В пятницу, 11 октября, Нобелевский комитет объявил лауреата премии мира - им стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Он был удостоен премии за достижение мира с Эритреей после 20 лет конфронтации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Нобелевского комитета в Twitter.

Награду политику присудили за усилия по достижению мира, вклад в международное сотрудничество и урегулирование приграничного конфликта с Эритреей.

Нобелевскую премию мира получил премьер Эфиопии Абий Ахмед Али 01

Конфликт между Эритреей и Эфиопией за контроль над спорными пограничными территориями длился 12 лет (1998—2000) и унес десятки тысяч жизней. По оценкам международных наблюдателей, погибли около 60 000 эфиопов и 40 000 эритрейцев. Сами воюющие стороны признали примерно по 20 тыс. с каждой стороны. Максимальные оценки доходят до 300 тыс. жертв.

8 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али и президент Эритреи Исайяс Афеворки подписали декларацию о мире и дружбе, в которой объявлялось о прекращении состояния войны между двумя странами, а также заявили о готовности сотрудничать в ряде сфер, в том числе — в экономической и социальной областях.

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Абий Ахмед Али — первый премьер Эфиопии, принадлежащий к народу оромо. Он занял должность председателя правительства 1 апреля 2018 г.

Будущий премьер родился в семье мусульманина, принадлежащего к народу оромо, и его четвертой жены — христианки. В 1991 г. Абий Ахмед Али присоединился к повстанцам, выступавшим против режима военного и государственного деятеля Менгисту Хайле Мариама. После прихода повстанцев к власти продолжил службу в вооруженных силах страны. В 1995 г. Абий Ахмед Али ездил в качестве миротворца ООН в Руанду, в 1998-2000 гг. участвовал в эфиопо-эритрейском конфликте.

По образованию Абий Ахмед Али — программист. В 2007 г. он участвовал в создании Эфиопского информационного агентства безопасности в сети, позже возглавил эту организацию. До прихода в политику он входил в совет директоров национального оператора связи Ethio telecom и национальной телевизионной компании.

В 2010 г. Абий Ахмед Али был избран депутатом Совета народных представителей (нижняя палата парламента). На этом посту он занимался проблемами религиозных конфликтов между мусульманами и христианами, боролся с незаконным захватом земель в регионе Оромия. В 2015 г. Абий Ахмед Али стал министром науки и технологии, затем перешел на пост заместителя президента Оромии. После отставки премьера Эфиопии в 2018 г. Абий Ахмед Али стал одним из трех кандидатов на этот пост и был избран подавляющим большинством голосов.

Источник: https://censor.net.ua/n3153440
 
   
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а вазеляка так старался так старался, но "националисты помешали"...
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"В конце 1980-х годов в условиях общего кризиса Эфиопии эритрейские повстанцы не только взяли под свой контроль большую часть территории Эритреи, но и активно поддерживали действия повстанческого РДФЭН, лидером которого ста Мелес Зануи. В 1991 году повстанцы вошли в Аддис-Абебу, Зенауи стал президентом Эфиопии, и через 2 года, после проведения референдума, была провозглашена независимость Эритреи.
В апреле 1993 года был проведён референдум, на котором 99,83 % граждан высказалось за независимость Эритреи от Эфиопии."- этот пример подойдет к ДНР и ЛНР?
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Живой и наглядный пример для Украины, сначала война с сепаратистским регионом Эритреей ( за спиной которой явно прослеживается арабский след, мусульмане же братья),, потом предоставление ей независимости ( статуса) что в итоге не принесло ожидаемого мира, потом продолжение войны на "спорных территориях " с уже признанной Эритреей( в нашем случае освобожденные территории Луганской и Донецкой областей) и потом после долгих лет (12 лет) кровопролитной войны подписан мир ( не известно на долго ли и на каких условиях и с какими уступками), с числом убитых от 100 до 300 тысяч. Ну и вишенка на торт "Нобелевская премия мира". ( кстати неожиданность оказалось что глава христианской Эфиопии вырос в мусульманской семье) Ядрен батон, Нострадамус отдыхает. Даешь "формулу Швондера - шмайсера"
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Сам насрал, сам убрал и уже герой. А кто развязал ету войну история умалчивает?
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Путлер нервово курить в сторонці ! Кляті Українські націоналісти , зіпсували руцький мір !😆
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Террористу и боевику убившему сотни тысяч людей дают нобелевскую премия мира. Да, уж, с вами все понятно. Гитлерутоже не хватило всего чуть-чуть чтобы закончить войну и стать героем и получить Нобелевскую премию мира. Слава Богу в 21 веке в мир информационной открытости мы увидели кто на самом деле ети герои.
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