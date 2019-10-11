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Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
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 Зеленский не может обеспечить разведение войск на Донбассе из-за националистов, - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что развести войска на Донбассе Президенту Украины Владимиру Зеленскому мешают украинские националисты.

Такое мнение высказал в пятницу президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Договорились о разводе сил, но никак действующий президент (Украины. - Ред.) не может обеспечить развод боевых подразделений и техники - ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит", - отметил Путин.

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По его словам, наемники РФ уже якобі дважды или трижды давали сигнал о готовности к разведению сил - запускали сигнальные белые ракеты, однако с украинской стороны ответа не было. "Националисты пришли туда и не дают армии уйти", - еще раз подчеркнул президент РФ.

"Здесь нужно проявление политической воли", - уверен Путин.

"Поэтому поддерживать, считаю, нужно не конкретных людей, а проводимую ими политику", - добавил Путин.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153439
 
 
 Топ комментарии
 
команду, вазелиновому клоуну.
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што там проблеяло это педофильное хуйло?
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Он просто Xyйло . Не слушайте его .
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я, житель Донбасса, скот убигий, *****...
если Шмаркля будет перенимать риторику скота запоребрикового, про националистов, то конец ему придет очень скоро! Зеленський не може забезпечити розведення військ на Донбасі через націоналістів, - Путін - Цензор.НЕТ 3162
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Моника и мимикой уже под ***** косит. Посмотрела видео, где оно хрипело - "зрада отменяется" и это капец, второе *****.
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что развести войска на Донбассе Президенту Украины Владимиру Зеленскому мешают украинские националисты.

...
Які ж бо файні чоботища! Тре' брати!
Зеленський не може забезпечити розведення військ на Донбасі через націоналістів, - Путін - Цензор.НЕТ 2891
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ПреЗЕденту Украины, как плохому танцору, прибор ночного видения мешает.
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А ********* вывела своих нацистов из Станицы Луганской и Дебальцево?
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нє, не вивела.
Але ж ви, 73/43%зебілів, за це (і за такий "развод") прогаласували!
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А не из-за путлеровских рашинстов-сепаратистов?) Путлер вообще сам заядлый рашист поэтому его украинские националисты так бесят. Ну и он то знает что украинские националисты это очень серьёзная проблема на пути захвата Украины и присоединения её к РФ. Ну и естественно он как чекист читал архивы КГБ. Там 100% очень много о свободолюбивых украинцах написано которые не хотят жить крепостными. Поэтому Сталин Украину голодом и морил. А вообще у украинцев любовь к свободе в ДНК уже зашита, с времён козаков так. Но Путлеру этого видимо не понять что мы очень разные с ними в этом плане.
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то, что пиарится на кацапских эфирах - со временем выстреливает, так что никакой неожиданности нет.
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Ну почалося ,кто против Параши тот национальность, экстремист и этот как его фашист😂
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Это призыв к западу,смотрите я выполнил свои договоренности ,а зе нет
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Зеленский не может обеспечить капитуляцию Украины из-за националистов.
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Гитлер призывает марионетку пролить кровь патриотов.
Иначе марионетка потеряет его поддержку, а хозяин марионетки не получит денег.
Пусть оба два рискнут здоровьем...
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вот и славно

можешь еще 5 лет это говорить

А потом снова Порошенко не может

Бугага
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зел-бид.о, ця кремлівська ботоксна ********** з вашої команди, команди "миру"...
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Украинцы должны четко понимать - не юнец(ему 42),не тупой,а ушлый(миллионы в офшорах) - задача зекретина сдать Украину,и оно бы никогда не пошло бы на это бесплатно
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Идёт совместная работа ***** и Зеленского по дискредитации националистов и национализма в целом. Ну и кто тут работает на ***** а зебилы?
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саме тому - і **********. Хіба що з маленької букви. Якби воно не віднікувалось.
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Ну понятно все предельно,это ,то, что кричат зелеботы уже почти полгода,- "порохоскот не дает нам закончить войну", учитывая что в ВСУ ,которая защищает суверенитет Украины,много добровольцев и нацоналистов, зебобы фактически признают вину Украины в российско - украинской войне.Это значитчто ********* не только принимают условия агрессора ,но и снимают санкции с кремлевского упыря и его страны - убийцы.
У кого логика существует сразу поймут кто нам выбрал этого *********** -капитулянта.
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Подождите ,еще нашим воинам потребуется вся наша помощь чтобы избежать криминального судилища ,за то ,что они защищали Украину. Зебил к этому нас ведет.
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Саме українські націоналісти вибороли Незалежність України від падлючої Московії.путінХуйло здохни разом з москалями.
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Спасибо тебе,зеленый *******, за новый виток войны.За все эти смерти теперь ты будешь отвечать.
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Вся эта канитель с формулой, и все это миротворческое действо проходит не с целью прекратить войну, а с целью обеспечить условия для снятия санкций (мотивация путина), даже Зеленский не рассчитывает что воплощение минских возможно, он хочет вытянуть Москву на переговоры и провести еще один обмен, это все. Таким образом каждый получит свою выгоду, путин ослабит санкции, обвиняя Украину в несостоятельности, как сейчас, Зеленский получит еще один обмен, европейцы оживят торговлю с РФ, а вялотекущая война продолжится и будет удерживать Украину, никакая интеграция в ЕС в таких условиях невозможна.
Так же (субъективно), решение Донбасского конфликта невозможно без решения Крымского вопроса.
ИМХО. Я вообще считаю это не капитуляцией Украины (образно), а капитуляцией ЕС, это они идут на уступки перед диктатором и они изменяют своим принципам, это их капитуляция прежде всего.
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Скорее.
Зеленский не может обеспечить разведение войск на Донбассе из-за Путина.

Так будет правильней.
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Пристайко, з ким ти безвіз "підписав"??!)))BBC News Україна - Еквадор охопило повстання проти президента, який був коміком. Ллється кров
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А ведь пуйло прав. Ибо действительно, капитулировать перед рашкой, Зеленскому мешают националисты и патриоты Украины.
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зеЛя подонок и мразь!предатель Укарины
он на хайпе освобождения пленных сдает куйлу Суверенитет страны
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Война, смерти, разрушение - всё из за Путина, всё остальное это походное от этого.
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