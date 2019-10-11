 Зеленский не может обеспечить разведение войск на Донбассе из-за националистов, - Путин

Такое мнение высказал в пятницу президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Договорились о разводе сил, но никак действующий президент (Украины. - Ред.) не может обеспечить развод боевых подразделений и техники - ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит", - отметил Путин.
По его словам, наемники РФ уже якобі дважды или трижды давали сигнал о готовности к разведению сил - запускали сигнальные белые ракеты, однако с украинской стороны ответа не было. "Националисты пришли туда и не дают армии уйти", - еще раз подчеркнул президент РФ.
"Здесь нужно проявление политической воли", - уверен Путин.
"Поэтому поддерживать, считаю, нужно не конкретных людей, а проводимую ими политику", - добавил Путин.
если Шмаркля будет перенимать риторику скота запоребрикового, про националистов, то конец ему придет очень скоро!
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Які ж бо файні чоботища! Тре' брати!
Але ж ви, 73/43%зебілів, за це (і за такий "развод") прогаласували!
Иначе марионетка потеряет его поддержку, а хозяин марионетки не получит денег.
Пусть оба два рискнут здоровьем...
можешь еще 5 лет это говорить
А потом снова Порошенко не может
Бугага
У кого логика существует сразу поймут кто нам выбрал этого *********** -капитулянта.
Так же (субъективно), решение Донбасского конфликта невозможно без решения Крымского вопроса.
ИМХО. Я вообще считаю это не капитуляцией Украины (образно), а капитуляцией ЕС, это они идут на уступки перед диктатором и они изменяют своим принципам, это их капитуляция прежде всего.
Зеленский не может обеспечить разведение войск на Донбассе из-за Путина.
Так будет правильней.
он на хайпе освобождения пленных сдает куйлу Суверенитет страны