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Все про:Гриценко Анатолий (1351) конфискация (413) НАПК (753) взнос (6)

 В госбюджет конфискуют более 1 млн грн незаконного взноса в поддержку Гриценко как кандидата в президенты, - НАПК

Деражнянский районный суд Хмельницкой области принял решение о конфискации 1млн 150 тыс. грн взноса, осуществленного с нарушением в поддержку кандидата на пост Президента Украины Анатолия Гриценко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Так, рассмотрев поступившие от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции материалы по привлечению к ответственности физического лица, нарушившего установленный порядок предоставления финансовой поддержки для осуществления предвыборной агитации кандидата на пост Президента Украины, суд признал лицо виновным с применением штрафа в 1190 грн и конфискации в пользу государства всей суммы взноса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что факт совершения административного правонарушения выявлено по результатам анализа финансового отчета о поступлении и использовании средств избирательного фонда кандидата. Постановление вступило в законную силу.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153438
 
 
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ну, теперь "бравый полковник Гриценко", должен застрелиться из ЗРК "Бук", которые он успешно продавал за бесценок за границу..
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Эти 1190 грн, откровенно сказать, выглядят как издевательский щелчок по носу.
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Кушай Гриценко - за свою поддержку слуг. И не подавись
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Надо будет помониторить ЗН. И что там теперь будут писать про "злочинну владу"?
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Своє підле завдання грицацуй виконав на всі 100%. Як і інші ГНИДИ: садовий, "націоналісти", та інша тупорила шваль. Відволікли голоси виборців від ЮВТ, не давши їй пройти в другий тур. Всі ці "оппозиціонери" з рейтінгом від 0,5% до 2,5% грали проти ЮВТ, і скоріш за все, мали за це матеріальну вигоду і від пінчука, фірташа, ахметова, баригжного хряка...І від риг і від бариг. Цікаво, а скільки отримало "баблосиків" оте ЧМО - юрій володимирович тимошенко? Ну а результат діяльності всіх цих ГНИД, як і результат недоумкуватості виборців, Україна спостерігає нині. Втрете на одні і тіж граблі - "АБИНЕЮЛЬКА"!
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