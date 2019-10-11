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Все про:Криворожсталь (48) приватизация (894) Укртелеком (178)

 Возврат "Укртелекома" и "Криворожстали" в госсобственность сорвет большую приватизацию, - "Зеркало недели"

Планы правительства привлечь в Украину 50 млрд долларов инвестиций - в том числе посредством масштабной приватизации больших и малых объектов госсобственности - могут не осуществиться, если продолжатся попытки реприватизировать крупнейшие предприятия, которые уже давно сменили собственника.

В первую очередь это касается таких гигантов, как "Укртелеком" и "Криворожсталь", пишет "Зеркало недели".

В материале анализируются успешные и провальные кейсы по разгосударствлению крупных компаний. "Криворожсталь" и "Укртелеком", в ходе приватизации которых госказна пополнилась 24,2 и 10,6 млрд грн соответственно, - показательные удачные примеры. После смены собственника предприятия успешно развиваются, передают Українські новини.


Намерения государства возвратить их себе пагубно отразятся не только на них самих, но и на процессе дальнейшей приватизации, которая запланирована на будущий год.
"Зачем государству "Криворожсталь" или "Укртелеком" и сможет ли оно, вернув себе предприятие, стать его эффективным собственником? Откуда в казне найдутся средства на развитие и модернизацию таких гигантов? Что получит бюджет от предприятия в первые же годы после возможной реприватизации и перекроют ли эти средства потраченные ресурсы?" - задается вопросами автор материала.

Источник напоминает, что возврат того же "Укртелекома" в госсобственность - это в первую очередь, возврат его нынешнему собственнику 10,6 млрд грн, уплаченных в ходе приватизации.
На данный момент объектами приватизации в Украине интересуются многие иностранные инвесторы, однако они осторожны. Их отталкивают непредсказуемость государственных институций, незащищенность частной собственности, большая налоговая нагрузка при ведении бизнеса, коррупция, несовершенство судебной системы. И то, что все эти факторы сегодня активно нейтрализуются и ликвидируются новой властной командой, усвоили и увидели еще не все потенциальные инвесторы, говорится в материале.


Поэтому главная задача - давать им только позитивные сигналы, демонстрировать положительные новации в действии (сокращение налогового бремени, прозрачность процедур, внедрение законодательных норм, защищающих бизнес любого масштаба). А реприватизация (сколь оправданной она бы ни казалась внутри страны) выглядит как очень скверный сигнал для международного инвестиционного сообщества: государство отбирает у бизнеса предприятие, которое перед этим само же ему и предложило выкупить. В такой атмосфере наивно рассчитывать на приток 50 млрд дол инвестиций за пять лет, заключает издание.

Источник: https://censor.net.ua/n3153437
 
 
 Топ комментарии
 
Евреям все мало . Будут деребанить Украину со страшной силой.
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Могу поспорить , что укрателеком приберут к рукам евреи , Коломойский через свои фирмы .
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ЗЕРКАЛО ГРИЩЕНКО ВЫ ЧТО СПЯТИЛИ КОГДА ЭТО ВОЗВРАТ УКРАДЕННОГО БЫЛО НАРУШЕНИЕМ ПРИВАТИЗАЦИИ?? вовсе мозг Мостовой отбило я смотрю поражение ее муженька на выбораз на Атамана... нет может Гриценко лучший вариант- чем клоун ЗЕ и все же... Возврат "Укртелекома" и "Криворожстали" в госсобственность сорвет большую приватизацию, - "Зеркало недели" - Цензор.НЕТ 3576
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его уже крали потом при Ющегко продали на тендере... а вот теперь поторно Зеля хочет скасуваты приватизацию тендер и опять продать но бабки положить себе а вот Укрателеком был куплен Ахметовым за бабки которые ему из бюджета на покупку выделил Азаров по приказу Януковича прикольно так у государства покупаю и плачу его же деньгами...и если это не кража.... то как еще называется?????
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Евреям все мало . Будут деребанить Украину со страшной силой.
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Могу поспорить , что укрателеком приберут к рукам евреи , Коломойский через свои фирмы .
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Когда речь идёт о приватизации, нужно принять таблеточку от Альцгеймера, и вспомнить: а как оно было после распада СССР. А было вот как: предприятие приватизируется, после чего закрывается (кому нужны конкуренты на мировом рынке); здание сносится, и на его месте строят торговый центр, или склад, или жилой дом.
Это называется: деиндустриализация.
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И были немногие нормальные собственники которые спасли приватизированные совковые монстры от складов металлолома - тот же Ахметов, Порошенко, Пинчук, Коломойский опять же. "Народ" должен им спасибо сказать а не гавкать "олигархи".
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За что сказать спасибо ? Что имеет с этого народ кроме загрязнения воздуха?
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Можно уточнить с налогами ? Не народ платит налоги в бюджет , а с этого бюджета получают дотации те самые «бизнесмены « ? Укрателеком не был куплен ринатом за бюджетные деньги ? А что значит рабочие места ? Там люди ещё хуже чем рабы , потому что рабой хоть кормят.
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1. Я писал не конкретно про Укртелеком а про другие предприятия, та же Криворожсталь, Рошен, и пр. Платят налоги в бюджет. Чот не так?
2. "хуже чем рабы" - это называется рынок. Не платят денег и даже "не кормят" - ну так вперед, искать другую работу. Никто никого силой не держит. С голоду сейчас никто не умирает.
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2. "хуже чем рабы" - это называется рынок. -- что бы писать тебе о рынке, тебе надо сначала знать и выучить что это такое . Рынок ничего общего не имеет с рабством . На рынке людям платят за их работу и достойно платят . Вот в Дании где есть рынок , людям платят минимум 110 крон в час перед налогом , потому что есть такой закон . Если работодатель захочет тебе , мне и другому заплатит не 110 , а 109 крон в час , так это уже будет нарушение закона и за нарушение закона есть и ответственность ? Почему тогда не принять такой закон в Украине ? Потому что это воры , не хотят людям платит . Нет рынка в Украине , есть рабовладельцы . 2. Что Рошен ? Налоги не платит ? Свинью порошенко поймали в офшорах ?
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При крахе СССР, хозяева мировой экономики передали чёткий список руководителям постсоветских государств: какие предприятия нужно закрыть (их оказалось несколько десятков тысяч). Некоторые, однако, было решено не закрывать, чтобы заткнуть "дыры" существовавшие на тот момент в мировой экономической системе.
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извини, но это сказки на уровне сказок про "масонов" и пр.
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Почему же "сказки" ? Всё это было абсолютно конкретно. Вот один из примеров, совершенно характерных для той эпохи: МЭЛЗ (Московский Электроламповый Завод). К моменту краха СССР, он выпускал миллион цветных кинескопов в год (цветной кинескоп - это пять тысяч технологических операций, большинство с прецизионной точностью). После краха СССР, завод остановлен, затем попытался выпускать стеклотару, затем объявлен банкротом.
Такова была судьба десятков тысяч предприятий.
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Зебилы , вы уже готовы до дефолта ? Еврейка Моника Зеленски и еврей Коломойский ведут Украину до дефолта .
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Паниковский: "я вас всех продам, куплю, и снова продам, но уже по более дорогой цене".

Беда "Укртелекома" началась сразу после прихода молодых и борзых эффективных менеджеров. Были созданы такие условия что связисты - технари были вынуждены уволиться потому как им глотку заткнуть было тяжело. А этим что не скажи - под козырек. А теперь конечно когда все украдено и сдано в аренду можно и назад затолкать.
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