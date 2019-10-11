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Все про:дороги (1841) Киевская область (1767) хищение (447)

 Глав трех сельсоветов на Киевщине будут судить за разворовывание 2,4 млн при ремонте дорог

Киевской местной прокуратурой №1 совместно с полицией и СБУ завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту хищения 2, 4 млн гривен, выделенных государством на ремонт дорог в Киевской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте прокуратуры Киева.

Так, следствие установило, что в течение 2017-2018 годов служебные лица поселков Хотяновка, Новоселки и Новые Петровцы в Вышгородском районе подписали акты приема выполненных строительных работ с директором подрядной организации, занимающейся ремонтными работами асфальтовых дорог, и перечислили на счета общества более 20 млн гривен.

Работы были проведены не в полном объеме и некачественно, а их объем не соответствует сведениям, указанным в документах. Ущерб составил более 2,4 млн гривен. Фигурантам вручили письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса (служебная халатность).

После ознакомления стороной защиты с материалами уголовного производства обвинительные акты относительно причастных лиц будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее главам Новопетровского, Новоселковского и Хотяновского сельских советов было сообщено о подозрении по ч. 1, 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153436
 
 
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Ауеть))) Любую. дорогу делают на 10 см уже, и на 5 мм тоньше. Как это проверить? Никак! На расстоянии 100 км это несколько миллионов на карман.
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Длину меряют линейкой, а толщину контрольной вырезкой
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Ты Гэний! Можно преподавать в первом классе. Важно что тебя, проверяющего, приведут в то место, где все это имеет нужные параметры, потому что ты в доле. Или это не понятно? Слишком вУмные работают грузчиками на складе или сторожами. Если думаешь что такая ситуация только в Украине то )))
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