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 Доход "Укроборонпрома" от экспорта вооружений составляет всего лишь $400 млн в год, - Абромавичус

Ежегодная выручка от экспорта вооружений государственным концерном Укроборонпром составляет $400 миллионов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Радио НВ сообщил генеральный директор компании Айварас Абромавичус.

"Две трети оборота "Укроборонпрома" - это продажа на экспорт. Одна треть - поставка вооружения нашим вооруженным силам. На свободный рынок мы продаем вооружения всего лишь примерно на $400 миллионов в год", - заявил он.

По словам Абромавичуса, Российская Федерация является ключевым конкурентом Украины на ряде рынков.

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Напомним, 30 августа президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса генеральным директором государственного концерна Укроборонпром. До этого он занимал должность главы Наблюдательного совета компании.

Источник: https://censor.net.ua/n3153431
 
 
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на экспорте шпрот огородпром иог бы заработать в разы больше
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Странно , почему наши "калашниковыми" защищают Украину ?
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Там и столетние "максимы" есть. В то время, как "Укроборонпром" продает передовые образцы оружия зарубеж.
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Главнокомандующий установил 14-ти часовой рекорд.Доход "Укроборонпрома" от экспорта вооружений составляет всего лишь $400 млн в год, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 2016В первые 30 минут всё было понятноДоход "Укроборонпрома" от экспорта вооружений составляет всего лишь $400 млн в год, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 2016
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максим был один в первых годах войны, но скажи мне, зайчик, какие передовые образцы Украина продает зарубеж?
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За то сколько украсть можно . А склады взрывать так вообще . Гляньте на свыню офшорную.
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Торговля оружием перестала быть прибыльной?
Или это только у нас.
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Торговля устаревшим оружием перестала быть прибыльной.
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а где денег взять . часть продали на заработанные закупили для себя . налоги платить не хотите .
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раньше украина входил в топ-5 мировых экспортеров. так что скажем спасибо папередникам
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глянь что экспортировали, в каких годах, и сколько у нас этого осталось, а потом ******* будешь.
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да, это трагедия, без шуток. за те деньги, что мы платим все пво можно было укомплектовать. чтобы не дрожать от каждого скрипа кремлевских башен. а $400 млн. - это 4..8 современных самолетов...
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