EN|RU|UK
Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Общество
  259  8
Все про:война (3631) опознание (53) экспертиза (234) Донбасс (19623) военнослужащие (4325)

 В базе данных остаются 942 ДНК-профиля неидентифицированных погибших на Донбассе, - МВД

По состоянию на конец сентября в центральном учете генетических признаков человека находится 942 ДНК-профиля неидентифицированных погибших с востока Украины.

Об этом сообщается в ответ департамента коммуникации МВД на соответствующий запрос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

"... помещены ДНК-профили 942 неопознанных трупов из зоны проведения антитеррористической операции/операции Объединенных сил", - говорится в ответе.

Указывается, что в целом в Украине на учете более 1600 ДНК-профилей неидентифицированных погибших.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленского просят инициировать повторную экспертизу для опознания останков 13 павших под Иловайском воинов. СПИСОК

Отметим, что военные поисковики пытаются идентифицировать тела погибших в Донецкой и Луганской областях. Как рассказывал координатор гуманитарного проекта ВСУ "Эвакуация 200" подполковник Михаил Котелевский, с 2014 по 2018 годы спасателям удалось вывезти из зоны боевых действий в Донбассе 1,5 тысячи тел и останков украинских военных. Поисковые работы проводятся совместными усилиями, в том числе и представителями гражданского сектора и Красного Креста.

Источник: https://censor.net.ua/n3153429
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Еще + тысяча шесот погибших в войне с кацапами. А Зештанмаер волнуется что нужно возобновить авиасообщение с Мацквой и амнистировать уродов убивших десятки тысяч украинцев

 показать весь комментарий
 
 
Серед зразків не тільки наші Герої. Скоріш за все там ще багато кацапсячого лайна. яке прийшло воювати за руЗЬГій мір та здохло на нашій землі.
 показать весь комментарий
 
я також хотів це зауважити... там таких чи не половина, якщо не більше...
 показать весь комментарий
 
 
Странно что родствеников это не волнует.
 показать весь комментарий
 
Там же не тільки зразки наших хлопців. Там багато кацапсячого біомусора, а орки ніколи не обізвуться. Їм ***** не дозволить це робити ніколи.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх