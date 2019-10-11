 Лукашенко пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера, об этом он сообщил в благодарственном письме, которое адресовал Зеленскому.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко направил благодарственное письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Глава государства поблагодарил украинского лидера за теплый прием белорусской делегации в Житомире, отметив, что проведенные переговоры на высшем уровне продемонстрировали солидарность стран в вопросах международной повестки дня и двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.

"Итоги II Форума регионов Беларуси и Украины ярко подтверждают необходимость дальнейшего развития прямого межрегионального диалога", - подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, он выразил уверенность в успешном осуществлении всех белорусско-украинских проектов в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспортной и логистической отраслях, а также в расширении культурных связей для укрепления традиций добрососедства.

Убежден, что договоренности, достигнутые в Житомире, будут обязательно реализованы. Рассчитываю на продолжение активных и содержательных контактов", - отметил Лукашенко.

"Президент также пригласил Владимира Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь в удобное для него время", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, 4 октября Президент Беларуси Александр Лукашенко осуществил рабочий визит в украинский Житомир, где провел переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским и принял участие в пленарном заседании II Форума регионов Беларуси и Украины.

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