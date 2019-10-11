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 Лукашенко пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил Президента Украины Владимира Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь в удобное для него время.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера, об этом он сообщил в благодарственном письме, которое адресовал Зеленскому.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко направил благодарственное письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Глава государства поблагодарил украинского лидера за теплый прием белорусской делегации в Житомире, отметив, что проведенные переговоры на высшем уровне продемонстрировали солидарность стран в вопросах международной повестки дня и двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.

"Итоги II Форума регионов Беларуси и Украины ярко подтверждают необходимость дальнейшего развития прямого межрегионального диалога", - подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, он выразил уверенность в успешном осуществлении всех белорусско-украинских проектов в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспортной и логистической отраслях, а также в расширении культурных связей для укрепления традиций добрососедства.

Убежден, что договоренности, достигнутые в Житомире, будут обязательно реализованы. Рассчитываю на продолжение активных и содержательных контактов", - отметил Лукашенко.

"Президент также пригласил Владимира Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь в удобное для него время", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, 4 октября Президент Беларуси Александр Лукашенко осуществил рабочий визит в украинский Житомир, где провел переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским и принял участие в пленарном заседании II Форума регионов Беларуси и Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153424
 
 
 Топ комментарии
 
А там і хуйло підтягнеться... Лукашенко пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь - Цензор.НЕТ 1260
Лукашенко пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь - Цензор.НЕТ 3601
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Гриба вже запрошували. Їдь Вова нє ачькуй.
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А потім поміняємо його на Надію Савченко Лукашенко пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь - Цензор.НЕТ 6032
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Совет форумчанПравила форума
 
он таким путем пойдет , беларусь - смоленск - ростов ? как Гриб.
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ага.. а там ФСБ Зелю выкрадет, клонирует, и подменят..
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А зачем его менять, он и так справляется. Дадут только в стакан капель кремлевских для турборежима
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это вам не в вашингтон летать на свиданку с дональдом, сябер безвозмездно в гости пригшлашает
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ну и шо? лука и так гордится знакомством со святым **************** петром
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Три мешка картошки подарит . Лукашенко пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь - Цензор.НЕТ 8119 "Всё чем могу"
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Нанюхается картофельного крахмала, будет гнать еще сильней чем вчера в пельменной!
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А потім поміняємо його на Надію Савченко Лукашенко пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь - Цензор.НЕТ 6032
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Та ну на! Чи думаєш шо тоді на його місце її виберуть 73% довболохів?
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Еще один диктатор прокремлевский вылез, заманивает в свое логово. А там и ***** как бы мимо проходил и зашел. Желательно с вещами Зештанмаера забирай недоделок картопельный
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Зеля , народ не слепой и тупой , даже те , кто за тебя голосовал .
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Под тебя уже некуда, ты даже пузыри на поверхность говна только мелкие выпускаешь. Ресницы тебе пузыри не щекочут, когда поднимаются вверх?
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Хочет получить очередной контракт на перефасовку креветок, только на этот раз от Украины?
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Полковнику Зе никто
Не пишет.
Полковника Зе никто
Не ждет.
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Так ты жадный и своих товарищей не угощаешь? Эй, Лахта, тут у вас завёлся единоличник по потреблению Боярышника.
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В тебе літери переплутані...
И тут вылезли зебыльные политолохи - Лукашенко пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь - Цензор.НЕТ 4785 0-7сергей сергеев 44e19e14 Лукашенко пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь - Цензор.НЕТ 6460
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Так они решили детство Лукашенко послушав вчерашний марафон Зелемойского, прямо копия по великодуховному бреду, а не марафон.
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Помнится Януковощ именно после посещения Рашки сделал поворот от Европы на 180 градусов. ***** и КГБшники его так обработали вплоть до рассказа что с ним и с его семьей будет если не вернет Украину под кремль. Походу и Зештанмаера уже держат на крючке. Не зря он говорил что боится на лисапете ездить потому что ему угрожали.
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конечно , вдруг как яныка , пере...** ут яйцом , до потери сознания .
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Лука уже никто и звать его никак. Он даже свою территорию не контролирует. Там полным ходом уже работает ФСБ и росийская армия. А Луке дали еще пару лет на доживание и работу местного клоуна присматривать за обосраными коровами и развлекать людей
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А там как Гриба вывезут на Лубянку "на разговор". Беларусь не то место которое гарантирует украинским гражданам безопасность от "русишХфаСшистов".
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УКРАИНСКИМ да , безопасность не гарантирует . А Зюзе там ничего не угрожает . Лукашенко запросив Зеленського відвідати з офіційним візитом Білорусь - Цензор.НЕТ 4460 .
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