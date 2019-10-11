EN|RU|UK
Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Киевские новости, Общество
  613  17
Все про:Киев (18000) марш (538) Маркив (71)

 Марш в поддержку приговоренного в Италии к 24 годам тюрьмы нацгвардейца Маркива пройдет в Киеве 14 октября

14 октября в Киеве состоится Марш защитника Украины Виталия Маркива.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой страницу мероприятия в фейсбуке.

"14 октября в 11:00 приходи на Михайловскую площадь на марш за нашего защитника! Наше требование - справедливый суд для Виталия Маркива, незаконно заключенного в Италии уже третий год", - сообщили организаторы.

Виталий Маркив, как отмечается, - член Самообороны Майдана во время Революции Достоинства, заместитель командира взвода 1-го батальона оперативного назначения НГУ им. Кульчицкого, который участвовал в боях под Славянском весной 2014 года. Сейчас его обвиняют в гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли близ Славянска.

12 июля 2019 года итальянский суд приговорил украинского воина к 24 годам заключения.

"В День Защитника Украины мы выйдем, чтобы спросить у Министерства иностранных дел Украины о состояния "дела Маркива" и требовать активизации процесса его освобождения, после чего пройдем колонной к посольству Италии в Киеве с требованием справедливого суда для Виталия", - добавили организаторы.

При этом отмечается, что марш является неполитическим, поэтому участников призвали использовать только нацинальную символику.

Читайте также: Предвзятое эмоциональное политическое решение, к которому причастна Россия, - Климкин о приговоре нацгвардейцу Маркиву

Источник: https://censor.net.ua/n3153423
 
 
 Топ комментарии
 
не змогли ми відстояти свого воїна за кордоном..
 показать весь комментарий
 
зараз прибіжать добродії і на Петьку провину перекинуть.
 показать весь комментарий
 
добирайте слова, бо скрєпи вам повідламуємо.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
не змогли ми відстояти свого воїна за кордоном..
 показать весь комментарий
 
 
Долею Марківа займався Аваков, а тепер українці мають такий негативний результат. Саме того Авакова Зе залишив на посаді?
 показать весь комментарий
 
 
зараз прибіжать добродії і на Петьку провину перекинуть.
 показать весь комментарий
 
 
то что этот Маркив совершил преступление вообще рассматривается?
 показать весь комментарий
 
так для начала и разберитесь який. За что его на 24 года в демократической стране посадили?
 показать весь комментарий
 
так ви скажіть, чого соромитесь ?
ваша ж перемога кацапсінська, маєте пишатись цією справою.
 показать весь комментарий
 
за убийство журналиста или журналистов. И это не секрет. И оснований не верить этому нет.
И касапы тут не причем. Это не они стреляли, а ваш майданный герой.
 показать весь комментарий
 
Кинул страницу в закладки, чтобы не забыть. Хочу посмотреть сколько прийдёт поддержать честного человека, воевавшего за свою страну, а сколько придёт скиглить про Нет капитуляции.
 показать весь комментарий
 
добирайте слова, бо скрєпи вам повідламуємо.
 показать весь комментарий
 
 
У нього телескопічні скрєпи, які ховаються в середину в залежності від зміни влади.
 показать весь комментарий
 
 
так свое "посмотреть" ты ,подкацапник,вообще можешь в одно место засунуть)
 показать весь комментарий
 
 
а хіба був такий Майдан ?
хоча, що я в омєрзітєльного питаюся...
кацапи ніколи до пуття українців не розуміли.
 показать весь комментарий
 
глядишь, тово. и на италию могут напасть без объявления зрады
 показать весь комментарий
 
Треба тільки втечу організувати , більше нічого не допоможе !!! Макаронники на гроші ласі , підкупити їх не буде важко !!! Або викрасти якогось італійця , а потім обміняти . А ті "марші" ,як мертвому припарка ! Марш в поддержку приговоренного в Италии к 24 годам тюрьмы нацгвардейца Маркива пройдет в Киеве 14 октября - Цензор.НЕТ 8672
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх