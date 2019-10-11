 УЗ ждет кадровый "джихад", минимум половина руководящего состава будет заменена, - Кравцов

Об этом рассказал в интервью "БизнесЦензору" глава правления УЗ Евгений Кравцов.
"Мы начали с Михальчука (член правления УЗ, которого связывают с братьями Дубневичами. - Ред.) – это показательный пример", - отметил он.
Кравцов подчеркнул, что многие люди из среднего и высшего менеджмента, которые работали или продолжают работать в УЗ, не самые прозрачные с точки зрения репутации и принимаемых решений.
"Следующие три месяца, можно это назвать "джихадом", будут большие кадровые решения. Минимум, половина руководящего состава будет заменена", - рассказал он.
Полный текст интервью с Евгением Кравцовым читайте здесь.
откуда ты? животное
ты бороду носиш в джихад??
так таких джихадистов еще батька Махно в шкуры свинячие заворачивал