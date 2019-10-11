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Все про:кадры (490) Укрзализныця (1719) Кравцов Евгений (97)

 УЗ ждет кадровый "джихад", минимум половина руководящего состава будет заменена, - Кравцов

На данный момент в целом по структуре "Укрзализныци" проведена замена 15% руководящего состава.

Об этом рассказал в интервью "БизнесЦензору" глава правления УЗ Евгений Кравцов.

"Мы начали с Михальчука (член правления УЗ, которого связывают с братьями Дубневичами. - Ред.) – это показательный пример", - отметил он.

Кравцов подчеркнул, что многие люди из среднего и высшего менеджмента, которые работали или продолжают работать в УЗ, не самые прозрачные с точки зрения репутации и принимаемых решений.

"Следующие три месяца, можно это назвать "джихадом", будут большие кадровые решения. Минимум, половина руководящего состава будет заменена", - рассказал он.

Читайте также: "Укрзализныця" активно отходит от влияния Дубневичей и прочих фамилий, - Кравцов

Полный текст интервью с Евгением Кравцовым читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3153420
 
 
 Топ комментарии
 
Этот зелёный тупень знает значение слова "джихад"?
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иди в свою мокшанскую тундру, алень)
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боюсь. опосля цего УЗ может превратиться в ХЗ На УЗ чекає кадровий "джихад", мінімум половина керівного складу буде замінена, - Кравцов - Цензор.НЕТ 2827
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Этот зелёный тупень знает значение слова "джихад"?
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Тільки но хотів написати. Але нічого, ці безграмотні кожні дві години щось дебільне (чи правильніше - зебільне) льопають.
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А вы побольше покупайте подстаканники по 2 тыс грн за штуку. Устроили, блин, государство в государстве.
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бен ладен недоделанный
откуда ты? животное
ты бороду носиш в джихад??
так таких джихадистов еще батька Махно в шкуры свинячие заворачивал
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давно пора порохоботов разгонять и садить их. И не только УЗ.
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Руководящий состав там меняют все 27 лет подряд, при каждом новом руководстве. Когда тебе принесли 1 млн$ меньше всего задумываешься кто начальник.
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боюсь. опосля цего УЗ может превратиться в ХЗ На УЗ чекає кадровий "джихад", мінімум половина керівного складу буде замінена, - Кравцов - Цензор.НЕТ 2827
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У них, как я смотрю, племянники, парикмахеры и любовницы не заканчиваются.
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